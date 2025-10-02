Guia completo dos Futuros Coin-M da MEXC: Como negociar Futuros Coin-M para maximizar retornos

Em derivativos de criptomoedas, a negociação de Futuros permite que os investidores apliquem alavancagem para aumentar retornos potenciais e assumam posições tanto em mercados de alta quanto de baixa. A MEXC oferece dois tipos principais de Futuros: Futuros USDT-M e Futuros Coin-M . Enquanto a maioria dos iniciantes começa com os mais diretos Futuros USDT-M, negociadores experientes que entendem ciclos de mercado podem escolher Futuros Coin-M em determinadas condições para maximizar retornos.





Para compreender totalmente os Futuros Coin-M, é essencial primeiro entender sua estrutura fundamental.









Ao contrário dos Futuros USDT-M, que usam USDT como margem, os Futuros Coin-M exigem criptomoedas não estáveis como margem. Por exemplo, se você quiser negociar BTC Perpetual Futures sob Futuros Coin-M, deve transferir BTC para sua conta de Futuros Coin-M como margem. Quando você abre e fecha posições, todos os lucros e perdas realizados são liquidados em BTC. Se você ganhar 0,1 BTC de lucro, o saldo da sua conta aumentará em 0,1 BTC.









Esta é a diferença mais fundamental entre Futuros Coin-M e Futuros USDT-M, e a fonte tanto de seu apelo quanto de seus riscos. Como a própria margem (por exemplo, BTC) está sujeita a flutuações de preço, seu lucro ou perda final, quando medido em USDT ou outra moeda fiduciária, é influenciado por uma variável adicional. Especificamente:





Ganhos amplificados em um mercado de alta:





Suponha que você use 1 BTC como margem e abra uma posição comprada quando o BTC está cotado a US$ 50.000. Se o preço subir para US$ 60.000:





1) Sua posição em Futuros gera lucro, liquidado em BTC.

2) O valor do seu 1 BTC de margem também aumenta de US$ 50.000 para US$ 60.000.





Isso cria um “ganho duplo”, onde seus retornos totais medidos em termos de stablecoin são significativamente ampliados.





Perdas compostas em um mercado de baixa:





Por outro lado, se você abrir uma posição comprada e o preço do BTC cair de US$ 50.000 para US$ 40.000:





1) Sua posição em Futuros gera uma perda, liquidada em BTC.

2) O valor do seu 1 BTC de margem também cai de US$ 50.000 para US$ 40.000.





Isso cria uma “perda dupla”, onde suas perdas totais em termos de dólar são agravadas.









Os Futuros Coin-M usam USD como a moeda de cotação, enquanto lucros e perdas são liquidados na criptomoeda subjacente. A MEXC atualmente oferece vários pares de Futuros Coin-M, incluindo Futuros Perpétuos BTCUSD Futuros Perpétuos ETHUSD . Cada par de Futuros Coin-M tem um valor fixo em USD. Por exemplo, cada BTCUSD Perpetual Futures é avaliado em US$ 100, e cada ETHUSD Perpetual Futures é avaliado em US$ 10.





Ao contrário dos Futuros USDT-M da MEXC, que podem ter diferentes faixas de alavancagem dependendo do par, tanto os Futuros Perpétuos BTCUSD quanto os Futuros Perpétuos ETHUSD suportam alavancagem de 1x a 125x.





Em termos de modo de posição e modo de margem, os Futuros Coin-M da MEXC funcionam da mesma forma que os Futuros USDT-M, suportando tanto o Modo Hedge quanto o Modo Unidirecional, assim como Margem Cruzada e Margem Isolada









































































Nota: As etapas acima são ilustradas usando o site da MEXC. O processo é o mesmo no aplicativo.





Os lucros e perdas nos Futuros Coin-M dependem do preço de entrada do usuário, preço de fechamento e volume de negociação. Para cálculos detalhados, consulte o artigo Cálculos de margem e PNL









A principal diferença é que os Futuros Coin-M usam criptomoeda (como BTC ou ETH) como margem e para liquidação de lucros e perdas, enquanto os Futuros USDT-M são garantidos e liquidados em USDT. Para mais detalhes, consulte o artigo As diferenças entre Futuros USDT-M e Futuros Coin-M.





Comparação MEXC Futuros Coin-M MEXC Futuros USDT-M Ativo de margem Criptomoedas não estáveis (ex.: BTC, ETH) Stablecoin (USDT) Ativo de liquidação A criptomoeda correspondente (ex.: BTC, ETH) Stablecoin (USDT) Cálculo de PNL Complexo, não linear (afetado pelo preço da margem) Simples, linear (PNL direto)

Melhores casos de uso Mercados de alta com perspectiva de longo prazo, hedge Todas as condições de mercado, especialmente negociação de curto prazo ou em faixa Principal vantagem Ganhos duplos em mercados de alta, tanto pela posse do ativo quanto pela negociação de Futuros Cálculo de PNL simples, gerenciamento de risco e controle de posição mais fáceis Principal risco Perdas duplas em mercados de baixa, tanto nas posições de Futuros quanto na depreciação do ativo de margem Perda da oportunidade de se beneficiar da valorização do ativo de margem em mercados de alta Mais adequado para Holders de longo prazo, mineradores, investidores de valor Iniciantes, traders de curto prazo, quem busca valorização estável em USD









1) Quando escolher Futuros Coin-M?

Mercados de alta claros: Se você confia na perspectiva de longo prazo de uma criptomoeda importante (como BTC ou ETH), abrir uma posição comprada com Futuros Coin-M é uma excelente forma de maximizar retornos.

Objetivo de “ acúmulo de cripto”: Se seu objetivo final não é ganhar mais USD, mas acumular uma quantidade maior de BTC ou ETH, os Futuros Coin-M são a melhor opção, já que todos os lucros são liquidados diretamente na criptomoeda subjacente.

Hedge para mineradores: Mineradores que precisam vender BTC minerado no futuro para cobrir custos como eletricidade podem se proteger abrindo posições vendidas em Futuros Coin-M quando os preços estão altos, garantindo um preço de venda futuro e reduzindo riscos de queda.





2) Quando escolher Futuros USDT-M?

Mercados de baixa ou laterais: Em mercados incertos ou em queda, usar Futuros USDT-M ajuda a evitar o risco de depreciação da margem, já que a própria margem é denominada em USDT.

Traders iniciantes: Futuros USDT-M oferecem cálculos de lucro e perda mais intuitivos, tornando mais fácil para iniciantes entender e gerenciar riscos.

Negociação de altcoins: Ao negociar novos tokens altamente voláteis, usar USDT como margem fornece uma referência de valor estável.









Cada Futuro Coin-M de BTC tem um tamanho de US$ 100, enquanto cada Futuro Coin-M de ETH tem um tamanho de US$ 10. Os tamanhos variam entre diferentes pares de Futuros Coin-M. Consulte as informações mais recentes na página Guia de negociação de Futuros da MEXC para detalhes.

















Sim. O tamanho mínimo de ordem para Futuros BTCUSD é 1 Cont (US$ 100), e para Futuros ETHUSD é 1 Cont (US$ 10).









Sim. Para Futuros BTCUSD, tanto ordens de mercado quanto limite têm um tamanho máximo de ordem de 3.000 cont. Para Futuros ETHUSD, tanto ordens de mercado quanto limite têm um tamanho máximo de 20.000 cont.









Em 30 de agosto de 2025, a taxa padrão de negociação para Futuros Coin-M é de 0,01% para ordens Maker e 0,04% para ordens Taker. Ao manter pelo menos 500 MX, os usuários podem receber um desconto de até 50% nas taxas. Observe que as taxas podem variar entre diferentes países e regiões, portanto, consulte sempre as informações mais recentes na página Regras de taxas de negociação da MEXC.





















Esta é a estratégia ofensiva central para os Futuros Coin-M. Se você já é um holder de BTC de longo prazo, em vez de deixar seu BTC parado em uma carteira, pode transferi-lo para sua conta de Futuros Coin-M e abrir uma posição Long de baixa alavancagem. Em um mercado em alta, isso permite que você se beneficie tanto da valorização de suas reservas de BTC quanto dos ganhos adicionais da posição Long.









Mude sua perspectiva da valorização em dólar para o pensamento “denominado em moeda”. O objetivo é aumentar a quantidade de BTC que você possui por meio da negociação. Com essa abordagem, mesmo que o mercado caia, desde que suas posições em Futuros sejam lucrativas, você ainda estará alcançando o objetivo de “ganhar mais BTC em um mercado de baixa”, construindo assim uma reserva maior para o próximo ciclo de alta.









Os Futuros Coin-M da MEXC são um instrumento poderoso projetado para investidores experientes e sofisticados. Eles não são um recurso “tamanho único”, mas sim uma ferramenta que requer julgamento cuidadoso para liberar todo o seu potencial. Ao entender as características não lineares de lucro e perda e aplicá-las de forma decisiva em mercados de alta, os investidores podem alcançar retornos que frequentemente superam os dos Futuros USDT-M. Ao mesmo tempo, é fundamental reconhecer os riscos de “espada de dois gumes” durante mercados de baixa. Antes de se envolver na negociação de Futuros Coin-M, certifique-se de compreender totalmente sua mecânica e coloque consistentemente a gestão de risco na frente.





Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação de compra, venda ou retenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de exclusiva responsabilidade do usuário.







