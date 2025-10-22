Guia de copy trading para traders líderes





copy trading é uma estratégia de investimento em que os investidores de criptomoedas podem replicar automaticamente as negociações de traders experientes. Para iniciantes com conhecimento ou experiência limitados em trading, o copy trading oferece uma forma acessível de participar do mercado. Já os traders experientes podem se inscrever para se tornarem líderes, lucrando com suas próprias negociações e recebendo uma parcela dos lucros de seus seguidores.









MEXC, acesse Futuros → Copy Trade para entrar na página de copy trading. No site oficial da, acessepara entrar na página de copy trading.









Uma vez na página Copy Trade, clique em Seja um Trader.









Em seguida, siga as instruções na tela para verificar se o e-mail exibido é o mesmo cadastrado em sua conta. Caso não haja e-mail cadastrado, você deverá fornecer um, pois ele será usado para receber atualizações importantes (como o status da análise da sua inscrição). Além do e-mail, que é obrigatório, o preenchimento de conta no Telegram ou número de telefone é opcional.





Depois de marcar a caixa do Contrato de Trader, clique em Enviar e aguarde os resultados da análise. A MEXC enviará o resultado da inscrição por e-mail, mensagem interna ou SMS em até 1 a 2 dias úteis. Uma vez aprovado(a), você pode iniciar o copy trading.









Nota: Ao solicitar a inscrição como trader líder, você não poderá seguir outros traders. Caso esteja seguindo alguém, cancele antes de enviar sua solicitação. Após se tornar trader, você não poderá seguir outros líderes.









Após se tornar um trader líder, vá para a página de copy trading e clique no ícone > para acessar sua página pessoal.









Na página Minhas Negociações lideradas, você pode ver suas estatísticas de negociações lideradas, dados de divisão de lucros, seguidores, lista de observação e personalizar definições como nickname, biografia, avatar e pares de copy trading.













A MEXC permite que você compartilhe suas operações de duas maneiras:

Público: qualquer usuário pode ver e seguir suas negociações.

Privado: apenas usuários convidados podem ver suas trades. Não é visível ao público, e você pode mudar este modo uma vez por dia.





No modo Privado, você pode definir seu percentual de divisão de lucros em até 50%.









Quando habilitar o Copy Trading Privado, você pode escolher entre:

1) Permitir que qualquer usuário siga suas trades desde que possua o link ou código de convite.

2) Permitir que apenas usuários cadastrados com o seu código de referência o sigam.



Lembretes:

1) Traders que optarem por este modo não aparecerão na página de Copy Trade, na lista de Seguidores ou na lista de Top Traders. Usuários ainda poderão encontrá-los via pesquisa.

2) Somente usuários convidados podem seguir as trades. Quem encontrar o trader via busca deverá inserir o código de referência correto para copiar as operações.

3) Se o trader já tiver seguidores, deverá cancelá-los antes de mudar para o modo Privado. A troca não é possível se houver seguidores ativos.

4) Após alternar entre modos Público e Privado, nenhuma outra mudança será permitida no mesmo dia.



Depois de configurar o modo Privado, vá até Meus Seguidores e clique em Convidar agora.









Na página de convite privado, clique em Criar link, preencha a mensagem de convite e o número de convites, selecione o alcance da sua lista e clique em Confirmar para gerar um link exclusivo. Usuários convidados poderão segui-lo e iniciar o copy trading por meio desse link.









Na página Minhas negociações lideradas, clique em Definições. Você pode ativar ou desativar a função de liderar trades, permitir ou restringir seguidores, limitar o acompanhamento apenas a usuários referidos e tornar visíveis seus registros de posição apenas para seguidores. Também é possível definir avatar, pares de copy trading, nickname e biografia. Após ajustar, clique em Enviar para aplicar as alterações.





Definições principais:

Negociação liderada: se ativado, seus seguidores poderão copiar suas negociações.

Permitir seguir: desligando esta opção, novos usuários não poderão segui-lo; ativando, eles poderão.

Somente minhas recomendações podem seguir: se desativado, todos os usuários poderão segui-lo; se ativado, apenas usuários que você convidar poderão acompanhar suas trades.

Apenas seguidores podem ver o histórico de posições : se ativado, apenas seguidores poderão ver seus registros de posições atuais e passadas.





Atenção: o copy trading atualmente suporta apenas Futuros USDT-M no modo hedge. A alavancagem máxima varia conforme o par de Futuros. Verifique a informação exibida na página para detalhes exatos.













Após finalizar a configuração de suas preferências, clique em Iniciar negociação. Uma janela pop-up mostrará as Condições de negociações lideradas válidas, onde você poderá ver seus Pares de Negociação atuais e o número restante de negociações lideradas. Note que os ativos totais da sua conta de Futuros não deve ser inferior a 50.00 USDT. Após confirmar os detalhes, clique em Confirmar para ser redirecionado à página de negociação de Futuros.





Se selecionar Não mostrar novamente, a janela de Condições de negociações lideradas válidas não aparecerá na próxima vez que clicar em Iniciar negociação. Em vez disso, você será levado diretamente à página de Futuros de negociação de Futuros.













Com o par escolhido (por exemplo, BTCUSDT), abra uma posição na página de Futuros. Em seguida, volte para Minhas negociações lideradas. Na seção **Estatísticas de negociações lideradas, em Atual, você verá a nova ordem.





Clique em Fechar para encerrar a posição tanto para você quanto para seus seguidores ao preço de mercado, concluindo a trade. Caso o trader feche parcialmente uma posição, os seguidores também terão as suas posições fechadas parcialmente, de acordo com o mesmo percentual.













Na página Minhas negociações lideradas, clique em Histórico na aba Estatísticas de negociações lideradas para visualizar o histórico de copy trades.













Na página Minhas negociações lideradas, clique em Meus seguidores para ver o número atual de seguidores, tempo de acompanhamento e patrimônio total na conta de Copy Trading. Para excluir temporariamente um seguidor, clique em Excluir na coluna de Ação. Só é possível remover um seguidor se ele não tiver posições abertas e se o patrimônio total dele for inferior a 5 USDT.









Você pode solicitar aumento do limite de seguidores quando o número chegar a 900.









Se não quiser que ninguém siga suas trades, desative a opção Permitir Seguir na aba Definições.









Na páginaMinhas negociações lideradas, clique em Estatísticas de lucro para visualizar seus dados de divisão de lucros.





Regras de divisão de lucros: a liquidação ocorre às 00:00 (UTC+08:00) todos os dias, cobrindo as 24 horas anteriores. O período de apuração vai das 00:00 do dia anterior às 00:00 do dia atual (UTC+08:00). Somente haverá divisão de lucros se o lucro líquido dos seguidores for positivo durante o período.





Percentual de divisão de lucros: o valor padrão é 10%. É possível solicitar alteração desse percentual, mas apenas uma mudança é permitida por dia.









O processo no aplicatico da MEXC é similar ao da Web. Basta abrir o aplicativo, tocar em Mais → Futuros → Copy Trade para acessar a página de copy trading. Após ser aprovado(a) como trader, você pode iniciar o copy trading.



