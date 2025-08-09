Sei integra USDC nativo e CCTP V2 para acelerar a adoção de stablecoins

No dia 10 de julho de 2025, a Circle anunciou oficialmente o lançamento do USD Coin (USDC) nativo e da nova versão do Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) V2 na mainnet da Sei. Esse movimento traz o sNo dia 10 de julho de 2025, a Circle anunciou oficialmente o lançamento do USD Coin (USDC) nativo e da nova versão do Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) V2 na mainnet da Sei. Esse movimento traz o s
No dia 10 de julho de 2025, a Circle anunciou oficialmente o lançamento do USD Coin (USDC) nativo e da nova versão do Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) V2 na mainnet da Sei. Esse movimento traz o suporte oficial à emissão de dólar digital para a Sei, além de integrar o Circle Mint, permitindo a entrada direta de capital institucional no ecossistema Sei. A partir de 24 de julho, o USDC nativo e o CCTP V2 estão totalmente ativos na rede Sei. Com isso, a Sei se torna a 13ª blockchain a oferecer suporte ao CCTP V2, possibilitando transferências de USDC entre 13 blockchains públicas por meio de 156 rotas de transferência, sem a necessidade de bridges de terceiros, oferecendo eficiência de capital 1:1, alta segurança e baixa latência.

1. O que é a Sei?


A Sei Network é uma blockchain de próxima geração de Layer-1 construída com o Cosmos SDK, desenvolvida pela equipe da Sei Labs a partir de 2021 e lançada oficialmente em 2023. Desde o início, a Sei atraiu investimentos estratégicos de grandes instituições como Jump Crypto, Multicoin Capital e Coinbase Ventures, ganhando forte tração no mercado.

A Sei tem um foco central bem definido: construir uma infraestrutura DeFi de alta frequência e baixa latência, sendo especialmente adequada para exchanges descentralizadas (DEXs), livros de ordem on-chain (CLOBs), marketplaces de NFTs e GameFi. É uma blockchain feita sob medida para negociação transparente de alta frequência e uso eficiente de capital.

2. Tecnologias centrais e vantagens competitivas da Sei


2.1 Consenso Twin-Turbo: Finalidade em milissegundos


A inovação técnica mais notável da Sei é o mecanismo de Consenso Twin‑Turbo, uma otimização baseada no Cosmos Tendermint. Ele introduz duas melhorias principais: propagação inteligente de blocos e execução paralela otimista. Esses avanços reduzem o tempo de finalidade para cerca de 380–400 milissegundos, muito mais rápido que o Ethereum (que leva minutos) e o Tendermint tradicional (segundos).

2.2 Execução paralela e compatibilidade com EVM


Desde a atualização para o Sei V2, a blockchain passou a oferecer suporte à EVM paralelizada, tornando a Sei compatível com ferramentas de desenvolvimento do Ethereum (como Solidity, Remix, Hardhat etc.) e permitindo a execução paralela de transações. Testes internos conduzidos pelo projeto Sei Giga mostraram uma capacidade de processamento superior a centenas de milhares de TPS, mantendo a latência de finalidade abaixo de 400 ms, um desempenho impressionante.

2.3 Livro de ordens central nativo (CLOB) e Motor de pareamento


Ao contrário da maioria das blockchains que dependem de AMMs, a Sei oferece suporte nativo, em nível de protocolo, para livros de ordens e um motor de pareamento de ordens, permitindo que DEXs implementem CLOBs diretamente on-chain. Isso proporciona uma precificação mais precisa, maior eficiência de capital e menor slippage, enquanto leilões em lotes frequentes ajudam a mitigar front-running e manipulação.

2.4 Compatibilidade com o ecossistema cosmos & IBC


Como parte do ecossistema Cosmos, a Sei é compatível com IBC (Inter-Blockchain Communication) e contratos inteligentes CosmWasm, incentivando desenvolvedores Rust a criarem aplicações interoperáveis e cross-chain na Sei que possam ser migradas entre as redes Cosmos.

2.5 Eficiência energética, Taxas baixas e apoio ao ecossistema


Graças à eficiência da Sei e à sua capacidade de execução paralela, as taxas de transação são significativamente mais baixas do que as do Ethereum, Solana e outras L1s semelhantes. A equipe também reforça o compromisso com a neutralidade de carbono, o que atrai usuários e instituições com foco em sustentabilidade ambiental.

3. Resposta do mercado: Preço do token SEI dispara e ecossistema vive crescimento explosivo


3.1 Alta no preço do SEI


Impulsionado pelas boas notícias sobre o lançamento do USDC nativo e do CCTP V2, o token SEI teve uma forte valorização na semana seguinte ao anúncio, atingindo o pico de US$ 0,39, seu nível mais alto em quase cinco meses. Isso reflete o forte reconhecimento do mercado quanto ao potencial do ecossistema da Sei.


3.2 TVL se aproxima de $700 milhões com a expansão do ecossistema


O ecossistema da Sei continua ganhando força. Segundo os dados, o TVL (Valor total bloqueado) cresceu de menos de $10 milhões em outubro de 2023 para $700 milhões em julho de 2025, um aumento de 188% no acumulado do ano. O número total de DApps no ecossistema já ultrapassa 200, abrangendo diversos setores como empréstimos, trading, pagamentos, NFTs e games, formando uma comunidade de desenvolvedores vibrante e em plena expansão.


Especialmente no setor DeFi, diversos projetos de destaque surgiram na Sei. Por exemplo, o Takara Lend já superou os $100 milhões em TVL, construindo uma "camada de crédito" para o DeFi que permite que ativos cripto sejam usados não apenas para investimento, mas também para pagamentos no mundo real. Enquanto isso, o Yei Finance, o maior protocolo de empréstimos da Sei, atingiu um TVL de $380 milhões, consolidando sua posição de liderança no ecossistema. O sucesso desses projetos não só enriqueceu o panorama DeFi da Sei, como também impulsionou significativamente sua presença no mercado.

4. Motor de stablecoins ligado, Sei acelera para uma fase de crescimento explosivo


Com a Circle trazendo o USDC nativo e o CCTP V2 para a mainnet da Sei, a rede evoluiu de uma "Layer 1 de alta performance" para uma "camada de liquidação de stablecoins cross-chain". O lançamento do USDC nativo melhora significativamente a qualidade da liquidez e a eficiência de capital da Sei, enquanto o CCTP V2 amplia ainda mais a interoperabilidade entre cadeias, criando a base para que a Sei se torne um hub de stablecoins. No médio prazo, à medida que o TVL continua crescendo, o ecossistema de aplicações amadurece e as capacidades de execução EVM avançam, a Sei está bem posicionada para competir como uma blockchain Layer 1 mainstream.

Para desenvolvedores e investidores que querem participar da próxima onda de crescimento da infraestrutura Layer 1, a Sei certamente se tornou uma força emergente que não pode ser ignorada. Com a demanda crescente por stablecoins, interoperabilidade cross-chain, integração institucional e cenários de negociação de alta frequência, o futuro da Sei é altamente promissor.

A MEXC lançou oficialmente o eventoFesta de taxa 0, permitindo que os usuários reduzam significativamente seus custos de negociação. Com essa iniciativa, é possível economizar mais, negociar mais e lucrar mais. Ao participar da campanha, você aproveita negociações com taxas ultrabaixas na plataforma da MEXC, mantendo-se à frente das tendências do mercado e aproveitando oportunidades de investimento assim que surgirem. É o seu portal para uma negociação mais inteligente e um maior crescimento patrimonial.

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento em investimento, tributação, jurídico, financeiro, contábil ou quaisquer outros serviços relacionados, tampouco configuram recomendação para compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC disponibiliza este conteúdo apenas para fins de referência e não oferece aconselhamento financeiro. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. O MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

