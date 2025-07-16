DEX+ da MEXC lança oficialmente Recompensas DEX+ com um programa de benefícios totalmente atualizado









As recompensas da DEX+ da MEXC são um mecanismo de crescimento e incentivo criado para aumentar o engajamento dos usuários, fortalecer a lealdade à plataforma e impulsionar a expansão sustentável da base de usuários por meio de reforços positivos.





Os usuários podem ganhar pontos ao completar uma série de tarefas designadas na plataforma DEX+ da MEXC, como negociar ou convidar novos usuários. Esses pontos não apenas refletem o nível de atividade e contribuição dos usuários, mas também funcionam como ativos virtuais. Em fases futuras, eles poderão ser usados para acessar diversos benefícios da plataforma ou serem trocados por tokens da DEX+, incentivando a participação contínua.













Os pontos da DEX+ da MEXC são uma ferramenta central de incentivo dentro do ecossistema da plataforma e oferecem diversos benefícios:





Baseados em tarefas e altamente flexíveis: Ganhe pontos ao negociar, recomendar novos usuários, interagir nas redes sociais e mais. Atividades variadas aumentam a participação e proporcionam uma sensação de conquista.

Multiplicadores de bônus e eventos de airdrop: Aproveite multiplicadores de pontos periódicos e airdrops gratuitos, tornando mais fácil e vantajoso acumular pontos.

Integração com o crescimento da plataforma: O sistema de pontos está diretamente ligado à estrutura de níveis e à progressão do usuário, servindo como um indicador-chave de contribuição e engajamento. Isso promove retenção de longo prazo e maior envolvimento.

Escalável e com valor potencial: À medida que o ecossistema da plataforma evolui, os pontos poderão ser usados em mais cenários, incluindo conversão futura em tokens DEX+, oferecendo potencial de valorização a longo prazo.









Os usuários podem acumular pontos ao concluir tarefas da plataforma ou participar de eventos de airdrop on-chain.





Os airdrops on-chain recompensam os usuários com pontos com base no volume total de negociações on-chain durante um determinado período. Consulte as páginas oficiais dos eventos para ver as regras e critérios de distribuição mais recentes.





Tarefas comuns da plataforma incluem:





1）Tarefas únicas: Tarefas introdutórias como vincular uma carteira de terceiros, fazer depósitos ou transferências, ou testar o recurso de venda automática. Elas ajudam o usuário a se familiarizar rapidamente com as funções principais.





2）Tarefas recorrentes: Por exemplo, ganhar pontos ao atingir certos volumes acumulados de negociação. Essas tarefas podem ser repetidas e incentivam a atividade contínua.





3）Tarefas de mídias sociais: Ações como seguir a conta oficial no X (Twitter), retuitar conteúdos específicos ou entrar no grupo oficial do Telegram, promovendo laços sociais com a plataforma e aumentando o engajamento e o sentimento de pertencimento.





Vamos dar uma olhada em um exemplo de atividade para mostrar como ganhar e resgatar pontos da DEX+ da MEXC.









Recompensas no topo da página de recompensas da Clique no botão deno topo da página de recompensas da DEX+ da MEXC para acessar a página de Estrela em Ascensão. Deslize para baixo para ver os eventos atuais disponíveis.





Siga as instruções de cada tarefa e conclua-a. Depois, volte à página de recompensas da DEX+ e clique no botão "Resgatar pontos" para receber sua recompensa correspondente.













Na página de Recompensas da DEX+, você pode ver seu total de pontos atuais.









Ao clicar em Meus pontos, você também poderá acessar o histórico detalhado dos seus pontos resgatados.









Observação: Dependendo do tipo de tarefa, os pontos podem ser creditados instantaneamente ou após um período de verificação.





Recomendamos que você conclua diversas tarefas para acumular pontos, pois o acúmulo contínuo pode desbloquear benefícios e recompensas adicionais no futuro. Se você encontrar qualquer problema ao concluir tarefas ou ao resgatar pontos, entre em contato com nossa equipe de Atendimento ao Cliente ou consulte os recursos oficiais para obter assistência adicional.



