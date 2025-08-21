Tutorial de Copy Trading da MEXC (App)





O copy trading é um processo de replicação das negociações realizadas por outros traders, incluindo a cópia de todas as suas atividades. Em conteúdos anteriores, apresentamos um tutorial para copy trading na plataforma web . Neste artigo, forneceremos um tutorial sobre copy trading para o aplicativo MEXC.









1) Abra a página inicial do aplicativo MEXC e toque em [Mais].





2) Selecione [Copy Trade] na seção [Futuros] para acessar a página de Copy Trade.





3) Na página de Copy Trade, role para baixo e você verá uma lista dos principais traders categorizados por classificação geral, maior ROI, maior PNL, etc. Você também pode tocar em [Todos os traders] para visualizar a lista de todos os traders atuais. Escolha o trader que você gosta e toque em [Copy Trade] para acessar a página de configurações de parâmetros de copy trade.









4) Na página de configurações de parâmetros de copy trade, selecione o par de negociação que você deseja seguir. Você pode selecionar [Todos] para seguir todos os pares de futuros ou selecionar pelo menos um ou mais futuros para seguir.





5) Continue rolando para baixo na página e você verá três tipos de modos de copy trading para escolher: [Proporção Inteligente], [Montante fixo] e [Proporção fixa].

Proporção Inteligente: Copie a alocação do montante do trader por ordem para abrir posições.

Montante fixo: Invista a mesma quantia de margem cada vez que você copiar uma negociação.

Proporção fixa: A quantidade de ordem para cada copy trade será um certo múltiplo da quantidade de ordem preenchida do trader.





Vamos demonstrar o processo de copy trading usando o método Proporção Inteligente como exemplo. Os outros métodos de copy trading funcionam de maneira semelhante.





6) Para prosseguir com qualquer operação de copy trading, o montnte da sua copy trade deve ser de pelo menos 30 USDT. Se o saldo da sua conta spot não atender a esse requisito, você pode clicar em [Transferir Fundos] para recarregar a partir da sua conta de futuros ou fiat.



Quando o patrimônio total na sua conta de Copy Trading atingir o montate definido para o Stop Loss da Conta, o copy trading será encerrado. Todas as posições serão fechadas ao preço de mercado e os ativos restantes serão transferidos para sua conta Spot. Devido às flutuações do mercado, o patrimônio total real na conta de copy trading no momento do encerramento pode diferir ligeiramente do valor predefinido.



Na seção "Configurações de liquidação do trader", você pode escolher entre [Seguir para fechar] ou [Não seguir]. Esta opção determina se sua posição de copy trading será fechada quando a posição do trader for liquidada.





Na seção "Mais configurações", você pode configurar parâmetros adicionais, incluindo "controle de risco", "Modo Margem", Definições de alavancagem e slippage.





Uma vez que todas as configurações estejam configuradas, clique em [Próximo passo].





7) Verifique suas configurações de copy trade. Após confirmar que tudo está correto, toque em [Enviar] para concluir o processo de copy trading.













Na página [Top Traders] do Copy Trade da MEXC, você pode ver que a lista de traders é inicialmente categorizada por classificação geral, maior ROI, maior PNL e mais seguidores. No painel de cada trader, você pode visualizar informações passadas de diferentes traders, incluindo ROI de 7 dias, PNL de 7 dias, taxa de vitória de 7 dias, frequência de negociação, proporção de compartilhamento de lucros e mais.





Na página [Todos traders], você pode classificar os traders com base em diferentes critérios, como ROI de 7 dias, ROI total, taxa de vitória total, etc., para escolher os traders que você gosta.





Após selecionar o trader desejado, toque em seu perfil para acessar a página de detalhes do trader. Na página de detalhes do trader, você pode acessar todas as informações relacionadas à negociação desse trader. Você pode aprender mais sobre o trader que escolheu revisando as seções [Desempenho], [Estatísticas de negociações lideradas] e [Seguidores] fornecidas pela MEXC.





É importante notar que o desempenho passado de um trader não garante lucros futuros. Portanto, recomendamos que você aloque seus fundos de copy trading de forma sensata e configure ordens de TP/SL para garantir que seus ativos pessoais flutuem dentro de uma certa faixa.













Na página inicial do Copy Trade da MEXC, toque no ícone [>] no cartão de perfil e selecione [Meus copy trades]. Na página "Meus copy trades", selecione [Traders] para visualizar seus copys trades atuais. Você pode tocar em [Deixar de seguir] ou [Editar].





Tocar em [Editar] levará você de volta à página de Configurações de Parâmetros de Copy Trading, onde você pode reconfigurar os futuros que deseja copiar e fazer alterações nos métodos de copy trade e outras configurações. Você pode tocar em [Deixar de seguir] para parar de seguir o trader atual.





Ao clicar no ícone de lápis no montante de Copy Trade, você pode aumentar ou diminuir o montante da margem em copy trade. Observe que o montante mínimo da copy trade é de 30 USDT.









Isenção de responsabilidade: Esta informação não fornece aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constitui aconselhamento para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Por favor, assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.