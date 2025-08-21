Tutorial de Copy Trade da MEXC (Site)





O copy trading é o processo de replicar as operações executadas por outros traders, incluindo todas as suas operações. Neste artigo, demonstraremos o processo de copy trading utilizando o site.









Abra o site oficial da MEXC e faça login na sua conta. No topo, clique em [Futuros] e selecione [Copy Trade] para acessar a página de Copy Trade da MEXC.









Na página de Copy Trade, role para baixo para ver os principais traders classificados por categorias, como classificação geral, maior ROI e maior PNL. Você também pode clicar em [Todos os traders] para visualizar a lista completa dos traders atuais. Selecione o trader de sua preferência e clique em [Copy Trade] para acessar a página de Configurações de Parâmetros de Copy Trading.









No lado esquerdo da página de Configurações de Parâmetros de Copy Trade, selecione os pares de futuros cujas operações você está interessado em copiar. Você pode marcar "Todos" para selecionar todos os pares de futuros ou selecionar um ou mais pares de futuros para copiar.









No lado direito da página de Configurações de Parâmetros de Copy Trading, você pode escolher entre três métodos de copy trading: [Proporção inteligente], [Montante fixo] e [Proporção fixa].

Proporção Inteligente: Copia a alocação de valor do trader por ordem para abrir posições.

Montante fixo: Investe a mesma quantia de margem cada vez que você copia uma operação.

Proporção fixa: A quantidade de ordem para cada copy trade será um determinado múltiplo da quantidade de ordem preenchida do trader.









Vamos demonstrar o processo de copy trading usando o método Proporção inteligente como exemplo. Os outros métodos de copy trading funcionam de maneira semelhante.





Para prosseguir com qualquer operação de copy trading, o montante da sua copy trade deve ser de pelo menos 30 USDT. Se o saldo da sua conta spot não atender a esse requisito, você pode clicar em [Transferir fundos] para recarregar a partir da sua conta de futuros ou fiat.



Quando o patrimônio total na sua conta de Copy Trading atingir o montate definido para o Stop Loss da Conta, o copy trading será encerrado. Todas as posições serão fechadas ao preço de mercado e os ativos restantes serão transferidos para sua conta Spot. Devido às flutuações do mercado, o patrimônio total real na conta de copy trading no momento do encerramento pode diferir ligeiramente do valor predefinido.



Na seção "Configurações de liquidação do trader", você pode escolher entre [Seguir para fechar] ou [Não seguir]. Esta opção determina se sua posição de copy trading será fechada quando a posição do trader for liquidada.





Na seção "Mais configurações", você pode configurar parâmetros adicionais, incluindo controle de risco, Modo Margem, Definições de alavancagem e slippage.





Uma vez que todas as configurações estejam configuradas, clique em [Próximo Passo].









Revise suas configurações de copy trade e, uma vez confirmadas, clique em [Enviar] para concluir o processo de copy trading.













Na página [Top traders] do Copy Trade da MEXC, você pode ver a lista de traders inicialmente categorizada por classificação geral, maior ROI, maior PNL e mais seguidores. No painel do trader, você pode visualizar várias informações sobre cada trader, incluindo ROI de 7 dias, PNL de 7 dias, taxa de vitória de 7 dias, frequência de negociação, Taxa de partilha de lucros e mais.









Você também pode selecionar a aba [Todos os traders]. Na página de Copy Trade da MEXC, você pode classificar os traders com base em diferentes critérios, como PNL de 7 dias, ROI total, taxa de vitória total e mais, para encontrar um trader de sua preferência.





No cartão de perfil do trader, você também pode ver seus dados de negociação passados e palavras-chave. Você pode consultar esses pontos de dados ao selecionar um trader.





Por favor, note que o desempenho passado de um trader não garante lucros futuros. Portanto, é recomendável alocar seu valor de copy trade de forma sábia, configurar TP/SL e garantir que seus ativos pessoais permaneçam dentro de uma faixa controlada de flutuação.













Na página de Copy Trade da MEXC, clique em [>] no cartão do trader.









Na seção Meus Copy Trades, clique em [Traders] para ver as operações de copy trading atuais com os traders que você está seguindo. Você pode clicar em [Detalhes], [Deixar de Seguir] ou [Editar].





Clicar em [Editar] o levará de volta à página de Configurações de Parâmetros de Copy Trading, onde você pode reconfigurar os futuros para os quais deseja copiar operações e fazer alterações nos métodos de copy trade e outras configurações. Você pode clicar em [Deixar de Seguir] para parar de seguir o trader atual.





Ao clicar no ícone de lápis na Montante de Copy Trade, você pode aumentar ou diminuir o valor da margem em copy trade. Observe que o valor mínimo da copy trade é de 30 USDT.









Isenção de responsabilidade: Esta informação não fornece aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constitui aconselhamento para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Por favor, assegure-se de entender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.