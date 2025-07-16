Fazer a Prova de Endereço (POA - Proof of Address) faz parte do processo de verificação KYC da MEXC. Após cadastrar uma conta na MEXC, você deve carregar um comprovante de residência para completar a Fazer a Prova de Endereço (POA - Proof of Address) faz parte do processo de verificação KYC da MEXC. Após cadastrar uma conta na MEXC, você deve carregar um comprovante de residência para completar a
Como verificar meu endereço residencial na MEXC

Fazer a Prova de Endereço (POA - Proof of Address) faz parte do processo de verificação KYC da MEXC. Após cadastrar uma conta na MEXC, você deve carregar um comprovante de residência para completar a verificação de identidade e garantir a conformidade com as leis e regulamentos do seu país ou região.

Este guia explica como verificar seu endereço residencial e carregar com sucesso o documento de comprovante de endereço necessário para concluir o processo de verificação.

1. O que é a Prova de Endereço?


Para concluir a verificação KYC, você precisa enviar um documento para fazer a prova de endereço (POA). Somente após enviar o documento exigido poderemos verificar seu endereço residencial válido. O documento POA é usado para confirmar seu local de residência. Durante o processo de verificação KYC, você deve carregar um documento de comprovante de endereço que inclua seu nome completo e endereço residencial.

O documento que você carregar deve atender a requisitos específicos para ser aceito como comprovante válido do seu endereço. Deve ser emitido em seu nome e corresponder ao nome do titular da conta MEXC. O documento deve ter sido emitido nos últimos três meses e conter as seguintes informações:
  • Seu nome completo
  • Seu endereço residencial
  • Data de emissão
  • Autoridade emissora
  • Detalhes da autoridade emissora (como identificador da entidade comercial, informações de contato ou site)

2. Que documentos podem ser usados para aProva de Endereço?


O documento que você fornecer deve exibir claramente seu nome completo, endereço residencial, data de emissão e o nome da autoridade emissora. A data de emissão deve estar dentro dos últimos três meses. Documentos POA válidos incluem, mas não se limitam a:
  • Extratos bancários
  • Cartas emitidas por bancos
  • Documentos de hipoteca ou cadernetas (como de poupança)
  • Contas de serviços de internet fixa ou TV a cabo
  • Contas de água, luz ou gás
  • Contas de outros provedores de serviços públicos
  • Cartas ou notificações emitidas pelo governo
  • Comprovantes de registro eleitoral que contenham claramente descrito o seu endereço
  • Documentos de avaliação fiscal (ex: notificação de IPTU/IPVA)
  • Formulários de registro temporário, certificados ou documentos de registro de veículo
  • Contas de aluguel emitidas por imobiliárias
  • Confirmação de endereço emitida pelo empregador ou contratos de compra de propriedade

3. Que documentos não podem ser usados para a Prova de Endereço?


Os seguintes documentos não são aceitos como comprovante de endereço válido:
  • Recibos de pagamento (mesmo que exibam um endereço de envio/cobrança)
  • Recibos de despesas médicas

4. Diretrizes importantes para o carregamento de documentos


1）Certifique-se de que seu documento se qualifica como comprovante de endereço válido. Se tiver dúvidas, consulte a lista acima.

2）A data de emissão não deve ser superior a três meses. A MEXC aceita apenas comprovantes de endereço emitidos nos últimos três meses.

3）O documento deve conter seu nome completo, endereço, data de emissão e autoridade emissora.

4）O documento deve ser emitido em seu nome. Certifique-se de que o nome e o endereço no documento correspondam aos enviados durante o cadastro da sua conta MEXC.

5）Carregue apenas documentos originais, não cortados e não editados. Você pode enviar uma foto ou cópia digitalizada de uma conta física, ou um arquivo PDF de uma conta eletrônica. No entanto, cópias digitalizadas ou capturas de tela não devem estar borradas, com reflexos ou em preto e branco. Garanta que todos os quatro cantos do documento estejam visíveis e que todo o conteúdo seja claramente legível.

6）Certifique-se de que seu documento atenda ao formato e tamanho de arquivo exigidos. Os formatos de arquivo suportados são .PDF, .JPG e .PNG. Outros formatos de arquivo não são aceitos.

7）Observe que o processo de análise para verificação do comprovante de endereço pode levar até 24 horas para ser concluído. Você receberá automaticamente uma notificação assim que a revisão for concluída. Não há necessidade de entrar em contato com o Atendimento ao Cliente.

5. Perguntas Frequentes (FAQ)


5.1 Por que a verificação de endereço é necessária?


A verificação de endereço faz parte do processo de verificação KYC da MEXC. Ela é usada para confirmar seu endereço residencial. Durante o processo de verificação, você deve fornecer seu nome completo, endereço residencial e um documento de comprovante de endereço válido.

5.2 O que é considerado um endereço inválido ou incompleto?


Certifique-se de fornecer um endereço residencial completo, incluindo número do apartamento/unidade, nome da rua e código postal (CEP).

5.3 Por que não consigo selecionar meu país/região para a verificação de endereço?


Você pode verificar a lista de países que atualmente suportam a verificação de endereço residencial na página do produto.

5.4 Quais são os requisitos para a verificação de endereço?


O documento deve exibir claramente seu nome completo, endereço residencial, data de emissão e o nome da autoridade emissora. A data de emissão deve estar dentro dos últimos três meses.

5.5 Como posso atualizar meu comprovante de endereço?


Se os detalhes da sua verificação de endereço mudarem, entre em contato com o Atendimento ao Cliente.

