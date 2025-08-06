A negociação em grade é uma estratégia de negociação quantitativa e automatizada. Para uma introdução detalhada e guia do usuário, consulte "O que é a negociação de Futuros em grade da MEXC?" 1. O queA negociação em grade é uma estratégia de negociação quantitativa e automatizada. Para uma introdução detalhada e guia do usuário, consulte "O que é a negociação de Futuros em grade da MEXC?" 1. O que
Aprender/Guias para iniciantes/Futuros/Como usar a... de Futuros

Como usar a IA para criar um bot de negociação de Futuros

Iniciante
6 de agosto de 2025MEXC
0m
#Futuros
Hyperbot
BOT$0.02116+5.37%
UMA
UMA$1.0161-3.96%
Realio
RIO$0.1654-3.94%
RealLink
REAL$0.06655-0.16%
PoP Planet
P$0.0331-5.53%

A negociação em grade é uma estratégia de negociação quantitativa e automatizada. Para uma introdução detalhada e guia do usuário, consulte "O que é a negociação de Futuros em grade da MEXC?"

1. O que é a IA da grade de Futuros?


A IA realiza uma análise aprofundada dos dados históricos de mercado e das tendências de preço em tempo real de um determinado par de negociação. Ele define de forma inteligente e automática a faixa de preço ideal, o número de grades e o multiplicador de alavancagem para o usuário.

2. Como usar o IA da grade de Futuros?


Para usar a IA: Vá na página de negociação de grades e, no lado direito, na seção Criar grade, selecione o modo AI.


Selecione uma direção: Selecione entre as estratégias Neutra, Long ou Short com base nas tendências do mercado.

  • Neutra: Ideal para mercados laterais com flutuações frequentes de preço e sem uma tendência clara.
  • Long: Indicado para mercados com tendência de alta.
  • Short: Indicado para mercados com tendência geral de baixa.


Selecione a duração: Escolha uma duração que esteja de acordo com seu plano de negociação. Quanto maior a duração, mais ampla será a faixa de preço e menor será a frequência de execução.


Criar um bot de grades: Copie a estratégia recomendada, insira o valor do seu investimento e você poderá iniciar rapidamente seu bot de Grade de IA de Futuros.


Configurações avançadas (Opcional): Você também pode configurar os seguintes parâmetros:

Modo com controle de risco: Ative essa opção para reduzir o risco de liquidação durante a operação do bot.

Preço de ativação: O bot será ativado apenas quando o preço de mercado atingir esse valor. Se não for definido, o bot iniciará imediatamente após a criação. O preço de ativação deve estar dentro da faixa de preço selecionada.

Preço de stop superior: Quando o preço de mercado atingir esse nível, o bot encerrará automaticamente as operações. Pode ser usado para fins de TP/SL. Observação: o preço de stop superior deve ser maior que o preço de mercado atual.

Preço de stop inferior: Quando o preço atingir esse nível, o bot encerrará automaticamente as operações. Também pode ser usado para fins de TP/SL. Observação: o preço de stop inferior deve ser menor que o preço de mercado atual.

TP/SL: Ao definir preços de take-profit (lucro) e stop-loss (prejuízo), você pode proteger lucros ou limitar perdas de forma eficaz durante a volatilidade do mercado, ajudando a evitar reversões de lucro ou grandes perdas causadas por movimentos bruscos de preço.


Criar bot: Depois de configurar todas as definições, basta clicar em Criar bot para iniciar.


Atualmente, o bot de negociação em grade oferece suporte a mais de 50 pares de Futuros, com mais sendo adicionados futuramente. Se o token selecionado não tiver configurações de IA disponíveis, isso significa que o par ainda não é compatível com a negociação via bot em grade.

Isenção de responsabilidade: Este conteúdo não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem constitui recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza por decisões de investimento dos usuários.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

Como negociar Futuros de Ações na MEXC

Como negociar Futuros de Ações na MEXC

Os Futuros de Ações com base em cripto são derivativos financeiros que integram ações dos EUA (de empresas listadas em bolsas americanas) ao mercado de criptomoedas por meio da negociação de Futuros.

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

O que é a liquidação forçada?

O que é a liquidação forçada?

1. O que é a liquidação forçada?A liquidação forçada ocorre quando sua margem atinge o nível de margem de manutenção, levando à necessidade de liquidar sua posição, resultando na perda total da sua ma

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus