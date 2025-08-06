Como usar a IA para criar um bot de negociação de Futuros





A negociação em grade é uma estratégia de negociação quantitativa e automatizada. Para uma introdução detalhada e guia do usuário, consulte " O que é a negociação de Futuros em grade da MEXC?









A IA realiza uma análise aprofundada dos dados históricos de mercado e das tendências de preço em tempo real de um determinado par de negociação. Ele define de forma inteligente e automática a faixa de preço ideal, o número de grades e o multiplicador de alavancagem para o usuário.









Para usar a IA: Vá na página de AI. negociação de grades e, no lado direito, na seção Criar grade, selecione o modo









Selecione uma direção: Selecione entre as estratégias Neutra, Long ou Short com base nas tendências do mercado.





Neutra: Ideal para mercados laterais com flutuações frequentes de preço e sem uma tendência clara .

Long: Indicado para mercados com tendência de alta.

Short: Indicado para mercados com tendência geral de baixa.









Selecione a duração: Escolha uma duração que esteja de acordo com seu plano de negociação. Quanto maior a duração, mais ampla será a faixa de preço e menor será a frequência de execução.









Criar um bot de grades: Copie a estratégia recomendada, insira o valor do seu investimento e você poderá iniciar rapidamente seu bot de Grade de IA de Futuros.









Configurações avançadas (Opcional): Você também pode configurar os seguintes parâmetros:



Modo com controle de risco: Ative essa opção para reduzir o risco de liquidação durante a operação do bot.





Preço de ativação: O bot será ativado apenas quando o preço de mercado atingir esse valor. Se não for definido, o bot iniciará imediatamente após a criação. O preço de ativação deve estar dentro da faixa de preço selecionada.





Preço de stop superior: Quando o preço de mercado atingir esse nível, o bot encerrará automaticamente as operações. Pode ser usado para fins de TP/SL. Observação: o preço de stop superior deve ser maior que o preço de mercado atual.





Preço de stop inferior: Quando o preço atingir esse nível, o bot encerrará automaticamente as operações. Também pode ser usado para fins de TP/SL. Observação: o preço de stop inferior deve ser menor que o preço de mercado atual.





TP/SL: Ao definir preços de take-profit (lucro) e stop-loss (prejuízo), você pode proteger lucros ou limitar perdas de forma eficaz durante a volatilidade do mercado, ajudando a evitar reversões de lucro ou grandes perdas causadas por movimentos bruscos de preço.









Criar bot: Depois de configurar todas as definições, basta clicar em Criar bot para iniciar.









Atualmente, o bot de negociação em grade oferece suporte a mais de 50 pares de Futuros, com mais sendo adicionados futuramente. Se o token selecionado não tiver configurações de IA disponíveis, isso significa que o par ainda não é compatível com a negociação via bot em grade.



