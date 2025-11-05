Como negociar Futuros de Ações na MEXC





Os Futuros de Ações com base em cripto são derivativos financeiros que integram ações dos EUA (de empresas listadas em bolsas americanas) ao mercado de criptomoedas por meio da negociação de Futuros. Esses instrumentos permitem que investidores especulem sobre os movimentos de preço das ações dos EUA utilizando criptomoedas - como USDT - como margem, sem a necessidade de possuir os ativos subjacentes.









1) Horário de Negociação: As negociações estão disponíveis de segunda-feira às 04:00 (UTC) até sexta-feira às 04:00 (UTC), operando 24 horas por dia, 5 dias por semana. Cada página de par de negociação exibe claramente seu respectivo horário de negociação, permitindo que os usuários planejem suas estratégias de forma adequada.

Observação:

Em feriados de mercado dos EUA de dia inteiro, a negociação de Futuros de Ações da MEXC será suspensa durante todo o dia.

Em dias de meio expediente (fechamento antecipado), a negociação de Futuros de Ações da MEXC será encerrada mais cedo, às 13:00 (ET).

Durante os períodos de suspensão, os usuários podem cancelar ordens, ajustar margem e modificar alavancagem. No entanto, novas ordens não poderão ser feitas, e nenhum risco de liquidação ocorrerá durante esses horários.





2) O preço do ativo subjacente está atrelado aos dados de precificação de ações tokenizadas dos EUA da Ondo, que podem diferir do preço de mercado em tempo real da ação norte-americana correspondente.





3) Os usuários podem realizar ações de negociação padrão, como abrir posições long e short. A alavancagem disponível para cada par de negociação de Futuros de Ações varia, portanto, consulte os valores específicos de alavancagem exibidos na página.





4) Taxa zero (oferta por tempo limitado): Atualmente, a MEXC oferece taxa 0 de negociação e taxa 0 de financiamento nos Futuros de Ações, reduzindo significativamente os custos para os participantes.





5) Experiência com Futuros perpétuos: Com uma interface amigável e formato de Futuros perpétuos, a MEXC torna a experiência acessível e fluida para iniciantes e traders experientes.









HOOD, NVDA, AAPL, AMZN, GOOGL, META, TSLA, A MEXC oferece uma seleção crescente de Futuros de Ações dos EUA, incluindo COIN MCD e outros. A lista continuará a ser expandida conforme a demanda dos usuários.





Os Futuros de Ações da MEXC seguem o mesmo mecanismo dos Futuros perpétuos, com interface e experiência consistentes — isso reduz a barreira de entrada e melhora a usabilidade.





Para negociar, basta digitar o nome do ativo desejado na barra de busca da página de Futuros ou acessar a aba Ações e escolher entre os contratos disponíveis.









No aplicativo da MEXC, também é possível digitar o nome do ativo na barra de pesquisa da seção de Futuros. Recomenda-se usar a versão 6.17.0 ou superior para melhor experiência.









Observação: atualmente, os Futuros de Ações da MEXC oferecem apenas Modo de Margem Isolada. O modo de margem cruzada não está disponível.









1) Horário de mercado e feriados: Preste atenção aos horários de abertura/fechamento do mercado e aos feriados. O horário de negociação é de segunda-feira às 04:00 (UTC) até sexta-feira às 04:00 (UTC), disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana. Durante esses períodos, as negociações são suspensas e não é possível abrir ou encerrar ordens.





2) Operações durante o fechamento do mercado: Durante o fechamento, é possível cancelar ordens pendentes e adicionar margem, mas não é permitido abrir novas posições nem encerrar existentes. Se houver risco de variação abrupta de preço, recomenda-se fechar posições com antecedência.





3) Taxas de financiamento: A MEXC isenta taxas de financiamento nos Futuros de Ações, por tempo limitado.





4) Riscos de abertura e overnight: O preço justo ao abrir o mercado pode divergir bastante do fechamento anterior. Posições mantidas durante a noite podem ter risco elevado. Gerencie seu risco com cautela.





5) Aviso sobre riscos da alavancagem: A alavancagem aumenta tanto os lucros quanto as perdas e pode levar à liquidação ou saldo negativo. Escolha o nível de alavancagem com atenção.





6) Eventos corporativos: Em caso de dividendos, desdobramentos ou agrupamentos, o preço das ações pode ter grande variação. A MEXC aplicará um mecanismo de liquidação antecipada para encerrar todas as posições antes do evento. As negociações retornarão normalmente após o processo. Fique atento aos comunicados oficiais.





Notas:

1) Dividendos e ex-direitos referem-se a ações corporativas em que os lucros são distribuídos aos acionistas na forma de dinheiro ou ações. Na data ex-dividendo, o preço da ação é ajustado de acordo.

2) Desdobramentos de ações aumentam o número de ações em circulação e reduzem o preço por ação, melhorando a liquidez. Os desdobramentos são geralmente considerados um sinal positivo sobre as perspectivas de crescimento da empresa.

3) Grupamentos de ações (também chamados de consolidações) reduzem o número de ações e aumentam o preço por ação, sendo frequentemente utilizados para atender a requisitos de listagem ou melhorar o lucro por ação.













O valor justo está atrelado aos dados de precificação de ações tokenizadas dos EUA da Ondo, que podem diferir do preço de mercado em tempo real da ação norte-americana correspondente.









Atualmente, os Futuros de Ações da MEXC não possuem taxas de financiamento.









O PNL é determinado principalmente pela diferença entre os preços de abertura e fechamento.

Fórmula: PNL = (Preço de fechamento − Preço de abertura) × Alavancagem × Nº de ações × Direção

Direção: Long = +1 ; Short = -1





Exemplos:





1) Lucro com posição long: Compra de 1 ação da Apple (AAPL) a $100 com alavancagem 1x. Quando o preço sobe para $105, fecha a posição.

PNL = (105 − 100) × 1 × 1 = $5





2) Lucro com posição short: Venda de 1 ação da Tesla (TSLA) a $200. Quando o preço cai para $195, fecha a posição.

PNL = (195 − 200) × 1 × 1 × (−1) = $5









A MEXC aplica um sistema de gerenciamento de risco semelhante ao dos Futuros perpétuos:

1) Monitoramento em tempo real da taxa de margem

2) Cálculo da margem com base no preço justo

3) Liquidação automática ao atingir o limite mínimo de margem





Atualmente, a MEXC está realizando um evento de negociação com taxa 0 para Futuros de Ações. Aproveite para reduzir seus custos, negociar mais e maximizar seus lucros. Participe agora e acompanhe os movimentos do mercado com eficiência - essa pode ser a porta de entrada para seu crescimento financeiro.









Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem recomendação de investimento, consultoria fiscal, jurídica, financeira ou contábil. O Aprendizado MEXC oferece este conteúdo apenas para fins informativos. Certifique-se de entender os riscos envolvidos antes de investir. A MEXC não se responsabiliza por decisões de investimento dos usuários.



