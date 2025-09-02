Tutorial de negociação de Futuros da MEXC (App)



A negociação de futuros da MEXC oferece aos usuários uma forma avançada de negociar moedas digitais. Diferente da negociação no Spot, a negociação de Futuros possui uma lógica de negociação e métodos de abertura específicos. Este artigo tem como objetivo ajudar os usuários da MEXC que são novos na negociação de Futuros a dar um salto do zero ao primeiro passo. Ele serve como um guia para iniciantes, tornando mais fácil para os novos traders começarem a operar futuros.









A plataforma de negociação de futuros da MEXC é dividida em Futuros de USDT-M e Futuros de Coin-M:

Os contratos futuros USDT-M são liquidados em USDT: você pode negociar contratos futuros de várias criptomoedas na MEXC mantendo USDT.





Os contratos futuros Coin-M são liquidados em criptomoedas como BTC, ETH, etc.





Neste artigo, usaremos os contratos futuros USDT-M como exemplo.









Antes de negociar futuros, você deve garantir ativos suficientes (por exemplo, USDT) em sua conta de futuros.









1）Abra o aplicativo MEXC e clique em [Carteiras] - [Transferir].

2）Confirme: Transferência de [Spot] para [Futuros].

3）Escolha a criptomoeda. (Aqui, estamos usando [USDT] como exemplo.)

4）Insira o montante da transferência.

5）Clique em [Transferir].













Como o [Modo da posição], [Modo de margem] e [Modo de alavancagem] podem impactar seus lucros e perdas no processo de negociação de Futuros, a MEXC recomenda usar a seguinte lógica para concluir a colocação de ordens:

Definir o [Modo da posição], [Modo de margem] e [Modo de alavancagem] → Escolher o modo de ordem → Definir parâmetros → Confirmar a ordem [Abrir Short] / [Abrir long].









[Modo de Hedge]: Você pode manter simultaneamente posições Longs e Shorts para um único par de negociação de futuros.





[Modo unidirecional]: Você só pode manter um tipo de posição (Long ou Short) para um único par de negociação de Futuros.





Por exemplo, no Modo Hedge, você pode manter simultaneamente posições Longs e Shorts para o par de negociação de futuros BTC/USDT. No Modo unidirecional, você só pode manter uma posição Long ou Short para o par de negociação de futuros BTC/USDT.





Relação entre [Modo da posição] e Posições/Ordens existentes: Depois que você tiver posições abertas ou ordens em andamento, não será possível ajustar o Modo da posição.









1）Toque no ícone [...] no canto superior direito da página de negociação de Futuros.

2）Toque em [Preferências].

3）Toque em [Modo da posição].

4）Escolha entre [Modo de Hedge] ou [Modo unidirecional].













Margem isolada: Neste modo, a posição de cada ordem é calculada independentemente quando a ordem é acionada. Se for necessário adicionar posições, mesmo que você tenha ativos suficientes em outras contas de margem isolada ou cruzada, isso não acontecerá automaticamente para esse par de negociação. Você precisará adicionar posições manualmente.





Exemplo: No modo de margem isolada, um usuário tem 1.000 USDT na conta de Futuros, usa apenas 200 USDT como margem inicial e abre uma posição Long em BTC. Quando enfrentar liquidação, o usuário perderá apenas 200 USDT, e não todo o saldo de USDT na conta.





Margem cruzada: Neste modo, você usa todo o saldo disponível na moeda de liquidação correspondente como margem para manter sua posição e evitar liquidação. No modo de margem cruzada, se o valor líquido dos ativos for insuficiente para atender ao requisito de margem de manutenção, a liquidação forçada será acionada. Se a posição for liquidada, você perderá todos os ativos na moeda de liquidação correspondente.





Exemplo: No modo de margem cruzada, um usuário tem 1.000 USDT na conta de Futuros, usa apenas 200 USDT como margem inicial e abre uma posição Long em BTC. Quando enfrentar liquidação, o usuário perderá todo o saldo de USDT na conta.





Relação entre o Modo da margem e Posições/Ordens existentes: Ajustar o modo de margem não afeta as posições existentes nem as ordens em aberto.









1）Toque no ícone de margem [Isolada] no canto superior esquerdo da página de negociação de Futuros.

2）Deslize para a esquerda ou para a direita para escolher o modo de margem correspondente: [Isolada] ou [Cruzada].

3）Marque a opção [Aplicar a todos os futuros simultaneamente].

4）Toque em [Confirmar].













[Modo simples]: Neste modo, a mesma alavancagem e o mesmo modo de margem são usados para posições Longs e Shorts.





[Modo avançado]: Neste modo, diferentes alavancagens e modos de margem podem ser usados para posições Longs e Shorts.





Exemplo: No [Modo simples], você pode definir diretamente [Isolada] / [Cruzada] e o multiplicador de alavancagem.









No [Modo avançado], você pode definir separadamente [Isolada] / [Cruzada] e o multiplicador de alavancagem para posições Longs e Shorts.









Relação entre o Modo de alavancagem e Posições/Ordens abertas: Se houver posições abertas ou ordens em andamento em qualquer par de futuros, ajustar o modo de alavancagem não será permitido. A alteração no modo de alavancagem se aplica de forma uniforme a todos os pares de negociação de futuros.









1）Toque no ícone [...] no canto superior direito da página de negociação de futuros.

2）Toque em [Preferências].

3）Toque em [Modo de alavancagem].

4）Escolha [Modo simples] ou [Modo avançado].













Para facilitar a colocação de ordens para os usuários da MEXC, você pode configurar a posição do gráfico de velas na página de negociação de futuros antes de prosseguir com as operações.





1）Toque em [...] no canto superior direito da página de negociação de futuros.

2）Toque em [Preferências].

3）Toque em [Gráfico na página de negociação].

4）Selecione [Topo] ou [Inferior].

5）Toque em [Confirmar].

















Lógica Operacional: Definir preço → Definir unidade base → Definir montante → (Opcional) Definir [Tempo de validade] → Abrir ordem [Abrir Short] / [Abrir long].





Ordens limite: Essencialmente, quando os traders usam ordens limite, eles esperam "comprar barato e vender caro," ou seja, entram em uma posição Long a um preço inferior ao último preço de mercado e em uma posição Short a um preço superior ao último preço de mercado.





Quando você escolhe [Ordem limite], pode definir apenas ordens [Abrir long] a um preço inferior ao último preço de mercado e ordens [Abrir short] a um preço superior ao último preço de mercado; caso contrário, a ordem será executada como uma ordem de mercado.





Unidades base de Futuros: BTC, USDT e Cont.

Tempo de validade: Com base na facilidade de execução, as três opções de Tempo de validade podem ser classificadas da seguinte forma:





GTC (Até cancelar - a ordem permanece ativa até ser totalmente executada ou cancelada).

IOC (Executa ou Cancela - se a ordem não puder ser executada imediatamente ao preço especificado, ela será cancelada).

FOK (Tudo ou nada - se a ordem não puder ser executada completamente, ela será cancelada imediatamente).









1）Defina o preço.

2）Defina a unidade base.

3）Defina o montante.

4）Defina [Tempo de validade].

5）Faça a ordem [Abrir Short] / [Abrir long].













Lógica operacional: Definir unidade base → Definir montante → (Opcional) Definir MTL (Mercado-a-limite → abrir ordem [Abrir Short] / [Abrir long].





Ordens a mercado: Como as ordens mais facilmente executáveis, sua ordem será executada ao melhor preço disponível no mercado.





Unidades base de Futuros: BTC, USDT e Cont.





MTL (Mercado-a-limite): A ordem será executada ao melhor preço disponível e qualquer parte não executada será convertida em uma ordem limite. Esse tipo de ordem é adequado para situações em que não é possível executar toda a ordem com uma ordem de mercado.









1）Defina a unidade base.

2）Defina o montante.

3）(Opcional) Defina MTL [Mercado-a-limite].

4）Coloque a ordem [Abrir Short] / [Abrir long].













Lógica Operacional: Definir tipo de preço (Último, Justo e Índice) e método de acionamento (Limite ou Mercado) → Definir [Preço de acionamento] → Definir [Preço] → Definir unidade base → Definir montante → (Opcional) Definir [Data] → Abrir a ordem [Abrir Short] / [Abrir Long].





As Ordens programadas são semelhantes às ordens stop-limite na negociação spot: ao definir o [Preço de acionamento] e o [Preço], você pode entrar em uma posição Long ou Short a um preço superior ou inferior ao último preço de mercado.

[Preço de acionamento] e [Preço] podem ser definidos com base no Último preço, Preço justo ou Preço índice. Os preços de acionamento e execução podem ser do tipo Limite ou Mercado.





Unidades base de Futuros: BTC, USDT e Cont.





Tempo de validade: longo prazo, 7 dias e 24 horas.









1）Defina tipo de preço: Último, Justo e Índice.

2）Defina método de acionamento: Limite ou Mercado.

3）Defina o [Preço de Acionamento].

4）Defina o [Preço].

5）Defina a unidade base.

6）Defina o montante.

7）(Opcional) Defina a [Data].

8）Coloque a ordem [Abrir Short] / [Abrir long].













Lógica operacional: Escolher [Proporção] ou [Distância do preço] → Definir [Proporção] ou [Distância do preço] → Definir unidade base → Definir montante → (Opcional) Definir [Preço de acionamento] → Abrir ordem [Abrir Short] / [Abrir Long].

Ordens Stop Móvel são semelhantes às ordens stop-limite com um recurso de trailing; ou seja, entrar em uma posição long e/ou short a um preço superior e/ou inferior ao último preço de mercado. O [Preço de acionamento] é calculado com base no maior ou menor preço dentro de um período de 10 minutos.





Quando você entra em uma posição long (Abrir Long): Preço de acionamento = (1 + Diferença de preço) x Maior preço histórico (Período: 10 minutos). Quando você entra em uma posição short (Abrir Short): Preço de acionamento = (1 - Diferença do preço) x Menor preço histórico (preíodo: 10 minutos).





O [Preço de acionamento] é a condição de acionamento para a ordem trailing. Se você não definir o [Preço de acionamento], a ordem programada será colocada imediatamente como uma ordem de mercado quando o último preço (ou preço de mercado) atingir o [Preço de acionamento]. Se você definir o [Preço de acionamento], o [Preço de acionamento] será gerado após a ordem ser ativada.





O [Preço de acionamento] pode ser configurado com base no Último preço, Preço justo ou Preço índice.









1）Escolha a [Proporção] ou [Distância do preço].

2）Defina o [Proporção] ou [Distância do preço].

3）Defina a unidade base.

4）Defina a montante.

5）(Opcional) Defina o [Preço de acionamento].

6）Coloque a ordem [Abrir Short] / [Abrir Long].













Lógica operacional: Definir preço → Definir unidade base → Definir montante → Abrir Ordem [Abrir Short] / [Abrir Long].

Ordens Post Only garantem que o trader seja sempre um maker. Quando a negociação é executada, o trader, como provedor de liquidez, recebe taxas de transação.

Unidades base de Futuros: BTC, USDT e Cont.









1）Defina o preço.

2）Defina unidade base.

3）Defina o montante.

4）Coloque a ordem [Abrir Short] / [Abrir Long].









[Nota]: Se você deseja saber mais sobre ordens de Futuros, leia Se você deseja saber mais sobre ordens de Futuros, leia Colocando diferentes tipos de ordens de Futuros - MEXC Aprendizado



3.5 Como o tamanho máximo da posição é determinado

No painel de negociação, você pode visualizar o tamanho máximo de posição disponível para abrir uma posição long ou short.

Como o tamanho máximo de posição é calculado: Ao enviar uma ordem de Futuros, o sistema calcula primeiro o tamanho máximo de posição que você pode abrir. Se você alterar a unidade da posição para USDT ou para o token utilizado no par de negociação, o sistema converterá a quantidade para o valor equivalente em USDT ou em tokens. O valor máximo exibido na página representa a quantidade máxima que você pode abrir em long ou short, de acordo com a alavancagem selecionada no momento.



Método de cálculo para diferentes unidades de posição

Máx aberto de Long/Short (Cont.) = Margem disponível / [Preço preenchido estimado x Tamanho do contrato x (Taxa de margem inicial + 2 × Taxa estimada)] Máx aberto (Valor em USDT) = Contratos x Tamanho de Futuros x Preço Máx aberto (Montante do Token) = Contratos x Tamanho de Futuros

Notas: 1) O preço de entrada estimado e a taxa de taxa estimada (usados para calcular as taxas de abertura e fechamento) dependem do tipo de ordem (a mercado ou limite) e da direção da negociação (long ou short). 2) Ordens limite: O sistema usa o preço inserido por você como preço de entrada estimado (executadas como ordens não-taker). 3) Ordens a mercado: O sistema usa o melhor preço disponível no livro de ordens — Bid1 para abertura de short e Ask1 para abertura de long.

A quantidade de contratos deve ser um número inteiro. Se o valor calculado incluir decimal, será arredondado para baixo.













Se sua ordem não foi acionada, verifique em [Ordens abertas] e [Histórico de ordens].













Se sua ordem foi acionada, verifique em [Posições].













Se sua ordem for acionada e você tiver lucro ou prejuízo, pode fechar a posição ativamente no momento certo, de acordo com suas expectativas. Alternativamente, você pode fechar a posição de forma ativa configurando as funções de take-profit e stop-loss antes ou depois de fazer a ordem. Para mais informações, consulte o artigo: "Definido Take-profit e Stop-Loss para negociação de Futuros"









A liquidação forçada é uma ação de fechamento passiva. Para garantir que as perdas não excedam a margem depositada, a MEXC liquidará forçadamente as posições abertas restantes quando a margem existente estiver abaixo do valor necessário para manter a posição. Para mais informações, consulte o artigo: O que é Liquidação forçada?









Este artigo fornece uma visão detalhada dos três principais passos para concluir a negociação de futuros: transferindo fundos, colocando (5 tipos de) ordens e monitorando ordens. Considerando seu primeiro contato com a negociação de futuros, cada modo de colocação de ordens foi resumido com uma lógica operacional básica, reduzindo a complexidade da negociação de futuros para você. Alguns conteúdos também são apresentados de forma concisa por meio de fluxogramas.

Depois que você estiver familiarizado com a negociação de futuros, pode considerar simplificar seu raciocínio operacional com base na sua experiência, como classificar os 5 tipos de ordens com base na dificuldade de execução. Se quiser trocar experiências de negociação com mais usuários, você pode entrar no nosso grupo oficial do Telegram ou seguir nosso Twitter oficial.



