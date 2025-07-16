Se você tem cripto em outras carteiras ou plataformas, pode optar por transferi-las para a plataforma MEXC para negociação. Como depositar cripto na plataforma MEXC Passo 1: Abra seu navegador e iniciSe você tem cripto em outras carteiras ou plataformas, pode optar por transferi-las para a plataforma MEXC para negociação. Como depositar cripto na plataforma MEXC Passo 1: Abra seu navegador e inici
Aprender/Guias para iniciantes/Guia do usuário/Como deposi...MEXC (Site)

Como depositar cripto na plataforma MEXC (Site)

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Iniciantes
PortugalNationalTeam
POR$0.628-1.81%
CANTO
CANTO$0.002416-6.13%
DEAPcoin
DEP$0.0011751-1.25%
MX Token
MX$2.1489+0.52%
TokenFi
TOKEN$0.00707-3.48%

Se você tem cripto em outras carteiras ou plataformas, pode optar por transferi-las para a plataforma MEXC para negociação.

Como depositar cripto na plataforma MEXC


Passo 1: Abra seu navegador e iniciar sessão no site oficial da MEXC clicando em [Iniciar sessão] no canto superior direito. Após entrar, clique em [Carteiras] no canto superior direito e selecione [Spot].


Passo 2: Clique em [Depositar] no lado direito.


Passo 3: Selecione a cripto e a rede para o depósito, em seguida, clique em [Clique para gerar o endereço]. Vamos usar o depósito de MX Token na rede ERC20 como exemplo. Copie o endereço de depósito da MEXC e cole-o na plataforma de saque.

Certifique-se de que a rede que você seleciona corresponda àquela selecionada na sua plataforma de saque. Se você selecionar a rede errada, seus fundos podem ser perdidos e não serão recuperáveis.

Diferentes redes têm diferentes taxas de transação. Você pode selecionar uma rede com taxas mais baixas para seus saques.


Para certas redes, como a EOS, você precisará fornecer um MEMO além do endereço ao fazer depósitos. Caso contrário, seu endereço não poderá ser detectado.


Vamos usar a carteira MetaMask como exemplo para demonstrar como sacar MX Token para a plataforma MEXC.

Passo 4: Na sua carteira MetaMask, selecione [Enviar].


Cole o endereço de depósito copiado no campo de endereço de saque na MetaMask e certifique-se de selecionar a mesma rede que o seu endereço de depósito.


Passo 5: Insira o montante que você deseja sacar e clique em [Próximo].


Revise o montante de saque de MX Token, verifique a taxa de transação da rede atual, confirme que todas as informações estão corretas e, em seguida, clique em [Confirmar] para completar o saque para a plataforma MEXC. Seus fundos serão depositados em sua conta MEXC em breve.


Aviso legal: Estas informações não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, aspectos legais, financeiros, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constituem recomendação para compra, venda ou retenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.


Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

O que é a liquidação forçada?

O que é a liquidação forçada?

1. O que é a liquidação forçada?A liquidação forçada ocorre quando sua margem atinge o nível de margem de manutenção, levando à necessidade de liquidar sua posição, resultando na perda total da sua ma

Como pedir e amortizar com o Empréstimos MEXC

Como pedir e amortizar com o Empréstimos MEXC

OEmpréstimos MEXC é uma solução de empréstimo em criptomoedas lançada pela MEXC. Com o Empréstimos MEXC, os usuários podem usar um de seus ativos em criptomoedas como garantia para pegar emprestado ou

O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros

O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros

A negociação de Futuros de criptomoedas atrai inúmeros investidores por oferecer alta alavancagem e a possibilidade de lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa. No entanto, mecanismos complexo

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus