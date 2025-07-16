Como depositar cripto na plataforma MEXC (Site)





Se você tem cripto em outras carteiras ou plataformas, pode optar por transferi-las para a plataforma MEXC para negociação.









Passo 1: Abra seu navegador e iniciar sessão no site oficial da MEXC clicando em [Iniciar sessão] no canto superior direito. Após entrar, clique em [Carteiras] no canto superior direito e selecione [ Spot ].









Passo 2: Clique em [Depositar] no lado direito.









Passo 3: Selecione a cripto e a rede para o depósito, em seguida, clique em [Clique para gerar o endereço]. Vamos usar o depósito de MX Token na rede ERC20 como exemplo. Copie o endereço de depósito da MEXC e cole-o na plataforma de saque.





Certifique-se de que a rede que você seleciona corresponda àquela selecionada na sua plataforma de saque. Se você selecionar a rede errada, seus fundos podem ser perdidos e não serão recuperáveis.





Diferentes redes têm diferentes taxas de transação. Você pode selecionar uma rede com taxas mais baixas para seus saques.









Para certas redes, como a EOS, você precisará fornecer um MEMO além do endereço ao fazer depósitos. Caso contrário, seu endereço não poderá ser detectado.









Vamos usar a carteira MetaMask como exemplo para demonstrar como sacar MX Token para a plataforma MEXC.





Passo 4: Na sua carteira MetaMask, selecione [Enviar].









Cole o endereço de depósito copiado no campo de endereço de saque na MetaMask e certifique-se de selecionar a mesma rede que o seu endereço de depósito.









Passo 5: Insira o montante que você deseja sacar e clique em [Próximo].









Revise o montante de saque de MX Token, verifique a taxa de transação da rede atual, confirme que todas as informações estão corretas e, em seguida, clique em [Confirmar] para completar o saque para a plataforma MEXC. Seus fundos serão depositados em sua conta MEXC em breve.







