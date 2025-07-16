O que é o PIX O PIX é uma solução de pagamento por transferência bancária amplamente utilizada no Brasil, permitindo que os usuários realizem pagamentos escaneando um código QR ou inserindo uma chave O que é o PIX O PIX é uma solução de pagamento por transferência bancária amplamente utilizada no Brasil, permitindo que os usuários realizem pagamentos escaneando um código QR ou inserindo uma chave
Aprender/Guias para iniciantes/Guia do usuário/Guia para d... usando PIX

Guia para depositar e sacar usando PIX

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Iniciantes
O que é o PIX


O PIX é uma solução de pagamento por transferência bancária amplamente utilizada no Brasil, permitindo que os usuários realizem pagamentos escaneando um código QR ou inserindo uma chave PIX através do aplicativo bancário. Introduzido em 2020 pelo Banco Central do Brasil (Banco Central), o PIX é uma plataforma de pagamento instantâneo projetada para facilitar transações e transferências de fundos rápidas, seguras e eficientes.

Como depositar usando PIX


1) Abra o aplicativo da MEXC tocando em Depositar no canto direito superior da página inicial.
2) Selecione deposito Fiat.
3) Sob a seção Depósito em moeda fiduciária, toque em Depositar.
4) Escolha PIX como o método de pagamento, insira o montante de sejado e toque em Confirmar para concluir sua transação com segurança.


Como sacar usando PIX


1) Abra o aplicativo da MEXC tocando em Depositar no canto direito superior da página inicial.
2) Selecione deposito Fiat.
3) Sob a seção Depósito em moeda fiduciária, toque em Sacar para criar umar ordem de saque.
4) Dentro do tempo limite, use seu aplicativo bancário para escanear o código QR e concluir o saque.

Instruções de transferência:
1) O montante transferido deve corresponder exatamente ao montante especificado na sua ordem de saque.
2) Apenas bancos vinculados com o seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) serão aceitos para transferências PIX.


Aviso legal: A negociação de criptomoedas envolve riscos. Esta informação não constitui aconselhamento em investimentos, tributação, questões jurídicas, financeiras, contábeis ou qualquer outro serviço relacionado, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não se trata de aconselhamento em investimentos. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.


