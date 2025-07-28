Lei GENIUS aprovada: Pode isso marcar um ponto de virada para o USDC superar o USDT?

Recentemente, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou oficialmente a Lei GENIUS na Casa Branca. Essa legislação histórica não apenas sinaliza a inclusão formal da indústria de stablecoins no marcoRecentemente, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou oficialmente a Lei GENIUS na Casa Branca. Essa legislação histórica não apenas sinaliza a inclusão formal da indústria de stablecoins no marco
Recentemente, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou oficialmente a Lei GENIUS na Casa Branca. Essa legislação histórica não apenas sinaliza a inclusão formal da indústria de stablecoins no marco regulatório federal, mas também estabelece as bases institucionais para a próxima fase do desenvolvimento de moedas digitais globais.

Como o primeiro projeto de lei relacionado a criptoativos assinado por um presidente dos EUA, a Lei GENIUS resolve a ambiguidade regulatória de longa data, fornecendo um framework claro, unificado e acionável para stablecoins lastreadas em dólar americano. Seu amplo impacto e profundo significado merecem uma análise detalhada.


1. Principais disposições: Stablecoins entram em um framework financeiro regulamentado


A Lei GENIUS estabelece limites regulatórios claros para stablecoins lastreadas em dólar, marcando a primeira vez que uma legislação nacional impõe requisitos concretos sobre sua definição, mecanismos operacionais, condições de emissão e controles de risco. As disposições principais incluem:

Aprovação regulatória: Emissores devem obter autorização de reguladores financeiros federais ou estaduais.
Requisitos de reserva: Stablecoins devem ser lastreadas 1:1 por dólares americanos ou títulos do Tesouro dos EUA equivalentes. Financiamentos estruturados e garantias ilíquidas são proibidos.
Transparência operacional: Relatórios de auditoria mensais são obrigatórios, e emissores devem estar sujeitos a supervisão regulatória e autoridade de fiscalização.

Isso não apenas traça uma linha clara entre as atividades em conformidade e fora dela, como também confere legitimidade institucional para que instituições financeiras tradicionais, empresas de pagamento e grandes plataformas de tecnologia ingressem no mercado de stablecoins.

2. Além da regulação: Uma extensão on-chain da hegemonia do dólar americano


A lei não se trata apenas de supervisão de stablecoins; sua lógica mais profunda está em reforçar o sistema financeiro dos EUA e estender sua influência global.

O mecanismo de reserva efetivamente integra os emissores de stablecoins ao mercado de títulos de curto prazo do Tesouro dos EUA. À medida que a adoção de stablecoins cresce, também aumenta a demanda por T-bills, aliviando diretamente as pressões de financiamento do Tesouro em meio à alta dívida nacional. Em outras palavras, o crescimento dos dólares on-chain está fortalecendo o sistema tradicional do dólar americano. Além disso, à medida que a infraestrutura blockchain se torna a base para pagamentos transfronteiriços, liquidação comercial e serviços financeiros, a Lei GENIUS acelera a transição do dólar de moeda soberana para moeda de rede.

Isso representa uma estrutura hegemônica sintética, forjada por meio de regulação, resposta do mercado e expansão soberana.

3. Reestruturação da indústria de stablecoins: Surgem os líderes


3.1 USDC: Principal beneficiário da clareza regulatória


O USDC, emitido pela Circle, sempre aderiu a um lastro 1:1 com dólares e títulos do Tesouro, além de passar por auditorias regulares — posicionando-se à frente na corrida pela compliance. O CEO da Circle afirmou que a empresa pretende aproveitar as vantagens da Lei GENIUS para continuar seu crescimento e se integrar ainda mais ao sistema financeiro tradicional. Fundamentalmente, espera-se que o USDC se torne a stablecoin preferida para pagamentos e transações, com sua participação de mercado projetada para expandir.

3.2 USDT: Líder de mercado enfrenta pressão regulatória crescente


O USDT, da Tether, continua liderando em escala e profundidade de mercado, mas ainda não atende totalmente aos padrões da Lei GENIUS em áreas como estrutura de reservas e práticas de auditoria. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, anunciou planos para concluir auditorias de compliance em três anos, alinhando-se ao novo marco regulatório.

Como a maior stablecoin do mundo, se não cumprir os prazos de compliance, a empresa pode enfrentar pressão regulatória para sair de mercados-chave dos EUA. A dominância do USDT agora enfrenta um desafio real.

3.3 Stablecoins descentralizadas: Desafios regulatórios e estruturais


Stablecoins descentralizadas, como o DAI, enfatizam resistência à censura e transparência em seu design. No entanto, sua incapacidade de fornecer reservas em dólar off-chain e o uso de ativos geradores de rendimento podem resultar em sua classificação como títulos de segurança, sujeitos a maior escrutínio regulatório. Sua viabilidade contínua dependerá de ajustes flexíveis no posicionamento do produto e alinhamento com os padrões regulatórios em evolução.

4. Mudanças estruturais no DeFi e no ecossistema RWA


Uma das implicações mais significativas da Lei GENIUS é seu impacto nos modelos de rendimento on-chain. Com stablecoins proibidas de gerar juros, o modelo básico de depósito e ganho (deposit-and-earn) no DeFi provavelmente será comprimido. Protocolos DeFi precisarão migrar para mecanismos alternativos baseados em tokens não-pagadores ou explorar modelos redesenhados ancorados em ativos do mundo real (RWA).

Impulsionado pela clareza regulatória, o setor de RWA on-chain deve entrar em uma nova fase de crescimento. Usando stablecoins como meio de liquidação, instrumentos financeiros reais — como títulos, contas a receber e papel comercial — podem ser emitidos, negociados e custodiados on-chain. Essa transição marca uma mudança do blockchain como um "sistema de ativos virtuais" para uma "infraestrutura financeira do mundo real", proporcionando melhor ancoragem de valor e eficiência de capital.

5. Impactos divergentes das vinculações de política monetária global


A Lei GENIUS também exerce pressão significativa sobre outros países.

Os EUA estão aproveitando a "conformidade do dólar on-chain" para estabelecer uma nova fronteira de influência financeira global. Em contraste, o sistema do yuan digital chinês enfatiza o controle do banco central e uso em circuito fechado, tornando-o menos compatível com sistemas transfronteiriços ou abertos. Enquanto isso, a UE continua avançando seu framework regulatório MiCA, mas sua implementação técnica e impacto no mercado ainda estão muito atrás da vantagem do primeiro movimento das stablecoins em dólar.

Nesse contexto, se as stablecoins dos EUA conseguirem atrair desenvolvedores globais e fluxos de capital, um modelo prático de "dolarização em rede" pode emergir. Sem mecanismos regulatórios complementares, outras nações correm o risco de aceitar passivamente uma ordem financeira digital ancorada no dólar.

6. Ponto de virada ou instrumento de controle?


A Lei GENIUS não é apenas um framework regulatório para stablecoins, mas uma declaração estratégica dos EUA para estabelecer domínio na ordem financeira digital global por meio de dólares on-chain. Usando a compliance como ferramenta e efeitos de rede como alavanca, os EUA visam garantir que todo o ecossistema blockchain opere dentro do fosso protetor do dólar. Esta é uma competição financeira moderna moldada pela interseção de regulação e tecnologia, soberania e capital.

Para investidores, isso sinaliza uma potencial reavaliação de ativos vinculados a stablecoins em compliance. Para empreendedores, marca uma oportunidade crítica para realinhar modelos de negócios e capitalizar os ventos regulatórios favoráveis. Para observadores, é uma declaração sobre a futura distribuição da soberania financeira, uma afirmação dos EUA de que "o próximo campo de batalha financeiro está on-chain".

Em resposta aos impactos divergentes da política monetária global, exchanges de criptoativos devem demonstrar maior adaptabilidade e visão estratégica. Como uma das principais plataformas de negociação de ativos digitais do mundo, a MEXC está capacitando os usuários a navegar nas mudanças políticas e capturar oportunidades emergentes por meio de seus produtos robustos e layout estratégico de ecossistema.

Seja por meio de seu mecanismo eficiente de listagem de tokens, permitindo que usuários invistam cedo em projetos em compliance e novas narrativas, ou por meio de taxas baixas e liquidez profunda, que aumentam a eficiência de negociação e otimizam estruturas de custo, a MEXC está ativamente construindo um novo ambiente de negociação adaptado à era regulatória. Especialmente sob essa nova lógica de mercado, impulsionada por soberania e princípios de auditoria prioritários, o que as plataformas oferecem não são apenas ferramentas - mas uma ponte para a direção estratégica.

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimento, tributação, jurídico, financeiro, contábil ou qualquer outro serviço relacionado, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender totalmente os riscos envolvidos e tome cuidado ao investir. A MEXC não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.

