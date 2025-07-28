Lei GENIUS aprovada: Pode isso marcar um ponto de virada para o USDC superar o USDT?

Recentemente, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou oficialmente a Lei GENIUS na Casa Branca. Essa legislação histórica não apenas sinaliza a inclusão formal da indústria de stablecoins no marco regulatório federal, mas também estabelece as bases institucionais para a próxima fase do desenvolvimento de moedas digitais globais.





Como o primeiro projeto de lei relacionado a criptoativos assinado por um presidente dos EUA, a Lei GENIUS resolve a ambiguidade regulatória de longa data, fornecendo um framework claro, unificado e acionável para stablecoins lastreadas em dólar americano. Seu amplo impacto e profundo significado merecem uma análise detalhada.













A Lei GENIUS estabelece limites regulatórios claros para stablecoins lastreadas em dólar, marcando a primeira vez que uma legislação nacional impõe requisitos concretos sobre sua definição, mecanismos operacionais, condições de emissão e controles de risco. As disposições principais incluem:





Aprovação regulatória: Emissores devem obter autorização de reguladores financeiros federais ou estaduais.

Requisitos de reserva: Stablecoins devem ser lastreadas 1:1 por dólares americanos ou títulos do Tesouro dos EUA equivalentes. Financiamentos estruturados e garantias ilíquidas são proibidos.

Transparência operacional: Relatórios de auditoria mensais são obrigatórios, e emissores devem estar sujeitos a supervisão regulatória e autoridade de fiscalização.





Isso não apenas traça uma linha clara entre as atividades em conformidade e fora dela, como também confere legitimidade institucional para que instituições financeiras tradicionais, empresas de pagamento e grandes plataformas de tecnologia ingressem no mercado de stablecoins.









A lei não se trata apenas de supervisão de stablecoins; sua lógica mais profunda está em reforçar o sistema financeiro dos EUA e estender sua influência global.





O mecanismo de reserva efetivamente integra os emissores de stablecoins ao mercado de títulos de curto prazo do Tesouro dos EUA. À medida que a adoção de stablecoins cresce, também aumenta a demanda por T-bills, aliviando diretamente as pressões de financiamento do Tesouro em meio à alta dívida nacional. Em outras palavras, o crescimento dos dólares on-chain está fortalecendo o sistema tradicional do dólar americano. Além disso, à medida que a infraestrutura blockchain se torna a base para pagamentos transfronteiriços, liquidação comercial e serviços financeiros, a Lei GENIUS acelera a transição do dólar de moeda soberana para moeda de rede.





Isso representa uma estrutura hegemônica sintética, forjada por meio de regulação, resposta do mercado e expansão soberana.













O USDC, emitido pela Circle, sempre aderiu a um lastro 1:1 com dólares e títulos do Tesouro, além de passar por auditorias regulares — posicionando-se à frente na corrida pela compliance. O CEO da Circle afirmou que a empresa pretende aproveitar as vantagens da Lei GENIUS para continuar seu crescimento e se integrar ainda mais ao sistema financeiro tradicional . Fundamentalmente, espera-se que o USDC se torne a stablecoin preferida para pagamentos e transações, com sua participação de mercado projetada para expandir.









O USDT, da Tether, continua liderando em escala e profundidade de mercado, mas ainda não atende totalmente aos padrões da Lei GENIUS em áreas como estrutura de reservas e práticas de auditoria. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, anunciou planos para concluir auditorias de compliance em três anos , alinhando-se ao novo marco regulatório.





Como a maior stablecoin do mundo, se não cumprir os prazos de compliance, a empresa pode enfrentar pressão regulatória para sair de mercados-chave dos EUA. A dominância do USDT agora enfrenta um desafio real.









Stablecoins descentralizadas, como o DAI , enfatizam resistência à censura e transparência em seu design. No entanto, sua incapacidade de fornecer reservas em dólar off-chain e o uso de ativos geradores de rendimento podem resultar em sua classificação como títulos de segurança, sujeitos a maior escrutínio regulatório. Sua viabilidade contínua dependerá de ajustes flexíveis no posicionamento do produto e alinhamento com os padrões regulatórios em evolução.









Uma das implicações mais significativas da Lei GENIUS é seu impacto nos modelos de rendimento on-chain. Com stablecoins proibidas de gerar juros, o modelo básico de depósito e ganho (deposit-and-earn) no DeFi provavelmente será comprimido. Protocolos DeFi precisarão migrar para mecanismos alternativos baseados em tokens não-pagadores ou explorar modelos redesenhados ancorados em ativos do mundo real (RWA).





Impulsionado pela clareza regulatória, o setor de RWA on-chain deve entrar em uma nova fase de crescimento. Usando stablecoins como meio de liquidação, instrumentos financeiros reais — como títulos, contas a receber e papel comercial — podem ser emitidos, negociados e custodiados on-chain. Essa transição marca uma mudança do blockchain como um "sistema de ativos virtuais" para uma "infraestrutura financeira do mundo real", proporcionando melhor ancoragem de valor e eficiência de capital.









A Lei GENIUS também exerce pressão significativa sobre outros países.





Os EUA estão aproveitando a "conformidade do dólar on-chain" para estabelecer uma nova fronteira de influência financeira global. Em contraste, o sistema do yuan digital chinês enfatiza o controle do banco central e uso em circuito fechado, tornando-o menos compatível com sistemas transfronteiriços ou abertos. Enquanto isso, a UE continua avançando seu framework regulatório MiCA, mas sua implementação técnica e impacto no mercado ainda estão muito atrás da vantagem do primeiro movimento das stablecoins em dólar.





Nesse contexto, se as stablecoins dos EUA conseguirem atrair desenvolvedores globais e fluxos de capital, um modelo prático de "dolarização em rede" pode emergir. Sem mecanismos regulatórios complementares, outras nações correm o risco de aceitar passivamente uma ordem financeira digital ancorada no dólar.









A Lei GENIUS não é apenas um framework regulatório para stablecoins, mas uma declaração estratégica dos EUA para estabelecer domínio na ordem financeira digital global por meio de dólares on-chain. Usando a compliance como ferramenta e efeitos de rede como alavanca, os EUA visam garantir que todo o ecossistema blockchain opere dentro do fosso protetor do dólar. Esta é uma competição financeira moderna moldada pela interseção de regulação e tecnologia, soberania e capital.





Para investidores, isso sinaliza uma potencial reavaliação de ativos vinculados a stablecoins em compliance. Para empreendedores, marca uma oportunidade crítica para realinhar modelos de negócios e capitalizar os ventos regulatórios favoráveis. Para observadores, é uma declaração sobre a futura distribuição da soberania financeira, uma afirmação dos EUA de que "o próximo campo de batalha financeiro está on-chain".





