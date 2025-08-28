Compreenda os riscos da negociação de Futuros para garantir uma experiência de negociação mais segura

Comparada a outros tipos de investimento, a negociação de futuros carrega um nível mais elevado de risco. Isso porque os preços podem se mover rapidamente em uma direção desfavorável à sua posição. Suas perdas podem superar as expectativas, e você pode ser obrigado a adicionar margem adicional para manter sua posição. Portanto, a MEXC recomenda fortemente que você compreenda e avalie totalmente os riscos associados antes de participar da negociação de futuros.





*BTN-Inicie sua jornada na negociação de Futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









A negociação de futuros é um tipo de negociação de derivativos que permite aos usuários lucrar com os movimentos de preço sem possuir a criptomoeda subjacente. Em termos simples, permite que os usuários assumam posições compradas (long) ou vendidas (short) com base em suas previsões de mercado.





Ao contrário da negociação spot tradicional, a negociação de futuros oferece suporte a alavancagem, permitindo que os usuários controlem uma posição maior com uma quantia menor de capital, potencialmente ampliando os lucros, mas também aumentando os riscos. Os mais comuns são os futuros perpétuos, que não têm data de vencimento e permitem que os usuários mantenham posições de forma flexível ao longo do tempo. Graças à sua flexibilidade e eficiência de capital, a negociação de futuros tornou-se uma ferramenta essencial para muitos investidores de criptomoedas.









No entanto, lucrar de forma consistente no mercado de futuros exige uma compreensão profunda dos riscos envolvidos. Devido ao uso de alavancagem e à alta volatilidade do mercado cripto, tanto ganhos quanto perdas podem ser ampliados. Um único erro de julgamento ou má gestão de risco pode levar a perdas significativas, até mesmo à liquidação, em um curto período de tempo. Só entendendo plenamente os riscos os usuários conseguem desenvolver estratégias sólidas e proteger seu capital.









Ao usar a alavancagem de forma apropriada, os investidores podem melhorar significativamente a eficiência do capital e desbloquear maiores retornos potenciais. No entanto, junto com esses possíveis ganhos vem o risco aumentado. Portanto, é essencial que os usuários da MEXC compreendam claramente como a alavancagem funciona na negociação de futuros.









Por exemplo, se você planeja abrir uma posição de BTCUSDT nomontante de 100,000 USDT, na MEXC você pode escolher níveis de alavancagem como 10x, 50x, 100x ou até 500x. A alavancagem que você seleciona afeta diretamente a margem inicial exigida: quanto menor a alavancagem, maior o montante de margem inicial necessário. Quanto maior a alavancagem, menor a margem inicial exigida.





Comparação dos requisitos de margem inicial para a mesma posição em diferentes níveis de alavancagem Alavancagem 10x 50x 100x 200x 500x Margem inicial 10,000 USDT 2,000 USDT 1,000 USDT 500 USDT 200 USDT









Na negociação com margem, os conceitos de alavancagem nominal e alavancagem efetiva frequentemente confundem iniciantes. É importante entender a diferença para gerenciar melhor os riscos e definir níveis adequados de alavancagem.





Suponha que uma usuária chamada Alice tenha 10,000 USDT em sua conta de Futuros na MEXC. Ao usar o modo de margem cruzada, ela escolhe alocar 1,000 USDT como margem e seleciona 10x de alavancagem. Ignorando taxas e slippage, qual é a alavancagem efetiva dessa posição depois que a ordem for totalmente executada? Nesse caso, a alavancagem nominal é de 10x, definida antes da negociação. Já a alavancagem efetiva considera o total de ativos na conta de margem cruzada da Alice, resultando em: 1,000 USDT x 10x / 10,000 USDT = 1x.





Em outro cenário, quando Alice utiliza o modo de margem isolada e não habilita a adição automática de margem, o multiplicador de alavancagem selecionado será também a alavancagem efetiva aplicada.









Devido à sua curta história, o mercado de derivativos de criptomoedas difere dos mercados financeiros tradicionais em vários aspectos, especialmente nas regras de negociação. Diferente das bolsas de ações dos EUA, a negociação de futuros cripto não conta com circuit breakers nem limites de oscilação de preços. Além disso, a maioria das criptomoedas possui capitalização de mercado circulante relativamente pequena, o que as torna mais suscetíveis a movimentos bruscos de preço em curtos períodos.





Quando o preço de um ativo cripto sofre uma volatilidade significativa em um curto período, isso pode ter um grande impacto nas posições em futuros, especialmente para traders que utilizam alta alavancagem. Do ponto de vista puramente matemático, considere uma investidora chamada Alice que está usando 10x de alavancagem efetiva em uma posição de futuros. Se o preço do ativo se mover 10% na direção oposta, a posição será totalmente liquidada . O limite de liquidação pode ser melhor compreendido através da seguinte tabela:





Limiares de movimento de preço que acionam liquidação em diferentes níveis de alavancagem (análise matemática) Alavancagem 10x 50x 100x 200x 500x Movimento de preço para acionar liquidação 10% 2% 1% 0.5% 0.2%





Os exemplos acima são apenas referências baseadas em cálculos matemáticos. Porém, na prática, as condições de liquidação são mais complexas, já que fatores como taxa de margem de manutenção e possíveis efeitos em cascata de liquidações em massa podem influenciar significativamente o resultado.













liquidação escalonada é um mecanismo de liquidação baseado em etapas usado na negociação de futuros. Ele foi projetado para reduzir gradualmente a posição de um trader quando a margem da conta se torna insuficiente ou quando os preços de mercado sofrem flutuações significativas. O objetivo é reduzir o risco e evitar que uma posição inteira seja liquidada de uma só vez. Esse mecanismo é comumente adotado em plataformas que suportam alta alavancagem e é considerado uma melhoria em relação aos sistemas tradicionais de liquidação forçada única. Ele ajuda a proteger os fundos dos traders e minimiza o impacto mais amplo da volatilidade do mercado.





Se uma posição já estiver no nível mais baixo dos limites de risco, ela prossegue diretamente para a próxima etapa. Se a posição estiver em um nível de risco mais alto (acima do Nível 1), um processo de redução de nível é acionado. Nesse caso, uma parte da posição no nível de risco atual será assumida pelo motor de liquidação no limiar de liquidação, reduzindo assim o nível de risco. O sistema recalculará então a taxa de margem com base no novo nível de risco mais baixo. Se as condições para liquidação ainda forem atendidas, o processo de redução de nível continuará até que a posição atinja o nível mais baixo.









liquidação na negociação de futuros refere-se a um cenário em que, devido à volatilidade significativa do mercado, a margem na conta de um trader torna-se insuficiente para manter a posição, resultando no fechamento automático da posição pelo sistema. Se a posição já estiver no nível mais baixo de risco, mas a taxa de margem ainda for maior ou igual a 100%, a posição restante será assumida pelo motor de liquidação no limiar de liquidação.









Em ambientes de negociação altamente voláteis, traders que utilizam alta alavancagem em posições grandes podem enfrentar riscos significativos de liquidação. Se o fundo de seguro for esgotado, o sistema de Desalavancagem automática (ADL) poderá ser acionado, expondo potencialmente outros traders a riscos adicionais.





Para mitigar esse problema, a MEXC aplica um mecanismo de limite de risco a todas as contas de negociação. O sistema utiliza um modelo de margem em camadas para controle de risco: quanto maior a quantidade da posição, menor será a alavancagem máxima permitida. Os traders podem ajustar manualmente a alavancagem, mas o requisito de margem inicial é determinado pela alavancagem selecionada.





Para regras detalhadas, consulte a documentação oficial da MEXC sobre Limites de Risco em Negociação de Futuros









*BTN-Confira os níveis de limite de risco&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/information/risk_limit









Antes de abrir uma posição, você precisa definir sua alavancagem. Caso não seja ajustada manualmente, a MEXC define por padrão a alavancagem de 20x, que pode ser alterada a seu critério. A alavancagem escolhida determina a quantidade máxima de posição que você pode abrir: quanto maior a alavancagem, menor será a quantidade máxima de posição permitida. Ao alterar as configurações de alavancagem, a plataforma exibirá um aviso mostrando o limite de posição atualizado.













A margem de manutenção impacta diretamente o seu preço de liquidação. A MEXC recomenda fortemente que você feche suas posições antes que o saldo de margem caia para o nível da margem de manutenção, a fim de evitar a liquidação.





Observe que, durante períodos de volatilidade anormal de preços ou condições extremas de mercado, o sistema pode adotar medidas adicionais para manter a estabilidade do mercado. Essas medidas podem incluir, mas não se limitam a: ajuste da alavancagem máxima permitida para determinados Futuros; modificação dos limites de posição em diferentes níveis; ou alteração das taxas de margem de manutenção para diferentes níveis.









Reduzir efetivamente o risco na negociação de Futuros depende das seguintes práticas-chave:





Utilize a alavancagem de forma razoável e com cautela

Configure ordens de stop loss e take profit

Gerencie a quantidade de posições e siga rigorosamente o seu plano de negociação

Evite decisões emocionais













Os futuros perpétuos são um instrumento financeiro neutro. Quando usados de forma adequada e com uma boa gestão de risco, podem ajudar os investidores a obter retornos razoáveis e servir como uma ferramenta eficaz para participar do mercado de criptomoedas.





*BTN-Comece sua jornada de negociação de Futuros&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









Atualmente, a MEXC está promovendo o evento Festa da taxa 0 . Ao participar, os usuários podem reduzir significativamente os custos de negociação, atingindo o objetivo de “economizar mais, negociar mais, lucrar mais”. Na plataforma MEXC, você não apenas desfruta de negociações de baixo custo com este evento, mas também se mantém à frente das tendências de mercado e aproveita as oportunidades com máxima eficiência. É o ponto de entrada ideal para acelerar sua jornada rumo ao crescimento patrimonial.



