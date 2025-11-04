(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros









A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem de manutenção (MMR) é um indicador do risco dos ativos do usuário. Se a MMR atingir 100% ou mais, o sistema fechará forçadamente a posição do usuário. Recomenda-se que os usuários monitorem de perto as mudanças na taxa de margem de manutenção para evitar liquidações.









A MEXC usa o preço justo como gatilho para liquidação. Quando o preço justo atinge o preço de liquidação, o mecanismo de liquidação é acionado. O uso do preço justo como referência ajuda a melhorar a estabilidade do mercado e reduz liquidações desnecessárias durante períodos de flutuações anormais do mercado.





Os usuários podem visualizar o preço justo atual e sua explicação na parte superior da página de negociação. Além disso, no topo do gráfico de velas, os usuários podem alternar entre o preço justo, o último preço e o preço do índice para acompanhar as tendências dos três preços.













Quando a liquidação é acionada, o sistema executa uma liquidação em camadas com base no limite de risco da posição do usuário, para evitar a liquidação total da posição e gerenciar melhor os riscos.





Cancelamento de ordens

Modo de margem cruzada: Todas as ordens abertas na conta são canceladas.

Modo de margem isolada (com adição automática de margem habilitada): Todas as ordens abertas para o contrato afetado são canceladas.

Após o cancelamento, se a taxa de margem de manutenção ainda for igual ou superior a 100%, o processo avança para a próxima etapa.





Autonegociação Long-Short

No modo de margem cruzada, se houver posições Long e Short simultaneamente, o sistema reduzirá as posições por meio de autonegociação.

Esta etapa só se aplica ao modo de margem cruzada. Após a autonegociação, se a taxa de margem ainda for 100% ou mais, o sistema avança para a próxima etapa.





Liquidação em camadas

Camada de menor risco: Se a posição já estiver na camada de menor risco, o processo avança para a próxima etapa.

Camadas de maior risco: Se a posição estiver em uma camada de maior risco, o sistema liquidará parte da posição ao preço de falência para reduzir a camada de risco. O sistema recalcula a taxa de margem com base na nova taxa de margem de manutenção reduzida. Se a taxa de margem permanecer em 100% ou mais, o processo de liquidação em camadas continua até que a camada de menor risco seja atingida.





Liquidação total

Quando a posição está na camada de menor risco, mas ainda tem uma taxa de margem de 100% ou mais, a posição restante é totalmente assumida pelo mecanismo de liquidação ao preço de falência.

Observação: As liquidações são tratadas pelo mecanismo de liquidação e não passam pelo mecanismo de matching, portanto, o preço de falência não aparece nos registros de transações ou no gráfico de preços.









Assim que a posição de um usuário é assumida pelo mecanismo de liquidação ao preço de falência, se ela puder ser executada a um preço melhor que o preço de falência, qualquer margem restante será adicionada ao fundo de seguro.





Se a posição não puder ser executada a um preço melhor que o preço de falência, o déficit resultante será coberto pelo fundo de seguro. Por fim, se o fundo de seguro for insuficiente para cobrir a perda, a posição será repassada ao sistema de desalavancagem automática (ADL).









As ordens de liquidação podem ser encontradas na seção Histórico de posições.









Método 1

1）Entre no aplicativo da MEXC e clique em Futuros na parte inferior para acessar a página de Negociação de Futuros.

2）Clique no ícone de ordens na seção de ordens.

3）Verifique suas ordens de liquidação no Histórico de posições.









Método 2

1）Entre no aplicativo da MEXC e toque em Carteiras na parte inferior para acessar a página de Carteiras.

2）Selecione a aba Futuros e clique no ícone de ordens à direita.

3）Visualize suas ordens de liquidação no Histórico de posições.













No site, inicie sessão e clique em Ordens de Futuros em Ordens na barra de navegação superior direita.









Em Histórico de posições, você pode visualizar suas ordens liquidadas.













A taxa de margem de manutenção (MMR) é um indicador de risco calculado dinamicamente com base na sua posição atual. Quando a MMR atinge 100% ou mais, significa que sua margem não é suficiente para manter a posição, e o sistema acionará a liquidação.





Fórmula de cálculo: MMR = (Margem de Manutenção + Taxa de Liquidação) / (Margem da Posição + PNL Não Realizado)





Avaliação de risco:

MMR < 100%: a posição ainda possui uma margem de segurança.

MMR = 100% : o valor da posição é suficiente apenas para atender ao requisito mínimo (Margem de Manutenção + Taxa de Liquidação). Nesse ponto, a liquidação é acionada.

MMR > 100%: o valor da posição caiu abaixo do requisito mínimo e o sistema iniciará o processo de liquidação.









5.2.1 Por que existe a margem de manutenção?

A margem de manutenção é a margem mínima necessária para manter uma posição aberta. Quando a margem da conta cai abaixo desse limite, o sistema aciona a liquidação (total ou parcial). Esse mecanismo é necessário para proteger posições e controlar o risco de liquidação.

Fórmulas de cálculo:

Futuros com margem em USDT:Margem de manutenção = Preço médio de entrada × Cont. × Tamanho × Taxa de margem de manutenção

Futuros com margem em moeda:Margem de manutenção = (Tamanho × Cont. / Preço médio de entrada) × Taxa de margem de manutenção

A margem de manutenção afeta diretamente o preço de liquidação e pode ser considerada a parte "bloqueada" da margem usada para gerenciamento de risco. Quanto maior a posição, mais margem deve ser bloqueada, o que eleva a taxa de margem de manutenção. Recomendamos fortemente que os usuários fechem suas posições antes que o saldo de margem disponível caia para o nível da margem de manutenção, a fim de evitar liquidação.





5.2.2 O que é a taxa de margem de manutenção?





Futuros → Informações → Limites de risco. A taxa de margem de manutenção (MMR) é calculada com base no tamanho da posição do usuário, em vez do multiplicador de alavancagem. Isso significa que a MMR não é afetada pela alavancagem escolhida. O sistema divide os tamanhos de posição em vários níveis de acordo com o limite de risco base do contrato futuro e os limites incrementais. Cada nível corresponde a uma MMR diferente: quanto maior a posição, maior a MMR. Detalhes sobre a MMR e os níveis de limite de risco de cada contrato perpétuo podem ser encontrados em





Exemplo: se a MMR do Usuário A for de 1% e ele usar 100 USDT como margem, 1 USDT ficará bloqueado. Quando a perda não realizada atingir 99 USDT, a posição será liquidada, em vez de esperar até que os 100 USDT sejam totalmente perdidos. Esse mecanismo ajuda a plataforma a gerenciar o risco de forma mais eficaz.

Observação: em casos de flutuações anormais de preço ou condições extremas de mercado, o sistema pode adotar medidas adicionais para manter a estabilidade do mercado, incluindo, mas não se limitando a:

Ajustar a alavancagem máxima para Futuros

Ajustar os limites de posição em diferentes níveis

Ajustar a MMR em diferentes níveis













Condição de liquidação: uma posição será liquidada quando a margem da posição + PNL não realizado ≤ margem de manutenção + taxa de liquidação.

Em outras palavras, a liquidação é acionada quando a taxa de margem de manutenção (MMR) = 100%, e o preço de liquidação pode ser derivado dessa condição. (Para simplificação, o exemplo a seguir ignora a taxa de liquidação.)





Posição long: Preço de liquidação = (Margem de manutenção – Margem da posição + Preço médio de entrada × Cont. × Tamanho) / (Cont. × Tamanho)

Posição short: Preço de liquidação = (Preço médio de entrada × Cont. × Tamanho – Margem de manutenção + Margem da posição) / (Cont. × Tamanho)





Exemplo: um usuário compra 10,000 cont. de Futuros Perpétuos BTCUSDT a um preço médio de entrada de 8,000 USDT com alavancagem de 25x, abrindo uma posição comprada. (Assuma que os 10,000 cont. se enquadram no primeiro nível de risco, com taxa de margem de manutenção de 0,5%.)





Margem de manutenção = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT

Margem da posição = (8,000 × 10,000 × 0.0001) / 25 = 320 USDT





Preço de liquidação para a posição long: (40 – 320 + 8,000 × 10,000 × 0.0001) / (10,000 × 0.0001) = 7,720 USDT





No modo de margem isolada, os usuários podem adicionar margem manualmente para aumentar a distância entre o preço de liquidação e o preço de entrada, reduzindo assim o risco de liquidação. Quando o nível de risco de uma posição é alto, adicionar margem extra é uma forma eficaz de reduzir a exposição.









Condição de liquidação: uma posição será liquidada quando o patrimônio no modo de margem cruzada (excluindo margem isolada, PNL não realizado isolado e todas as margens de ordens) ≤ margem de manutenção de margem cruzada + taxa de liquidação. Em outras palavras, a liquidação é acionada quando a taxa de margem de manutenção (MMR) = 100%, e o preço de liquidação pode ser derivado dessa condição. (Para simplificação, o exemplo a seguir ignora a taxa de liquidação.)





Fórmula: Preço de liquidação = (Preço médio de entrada short × Cont. posição short × Tamanho – Preço médio de entrada long × Cont. posição long × Tamanho – Margem de manutenção de margem cruzada + (Saldo da carteira – Margem da posição isolada – Margem de ordens + PNL não realizado de outras posições em margem cruzada)) / (Cont. posição short × Tamanho – Cont. posição long × Tamanho)





Exemplo: Um usuário compra 10,000 cont. de Futuros Perpétuos BTCUSDT a um preço médio de entrada de 8,000 USDT com alavancagem de 25x, usando um saldo de carteira de 500 USDT. O usuário mantém apenas esta única posição comprada em margem cruzada, sem posições isoladas e sem ordens abertas ativas. (Assuma que os 10,000 cont. se enquadram no primeiro nível de risco, com taxa de margem de manutenção de 0.5%.)





Margem de manutenção de margem cruzada = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT





Preço de liquidação: (0 × 0 × 0.0001 – 8,000 × 10,000 × 0.0001 – 40 + (500 – 0 – 0 + 0)) / (0 × 0.0001 – 10,000 × 0.0001) = 7,540 USDT





Diferente do modo de margem isolada, o preço de liquidação no modo de margem cruzada pode mudar a qualquer momento, já que a margem é constantemente afetada por posições em outros pares de negociação. No modo de margem cruzada, cada posição tem sua própria margem inicial independente, mas o pool de margem é compartilhado. O PNL não realizado de cada posição impacta o saldo geral da conta de margem cruzada. Além disso, se um usuário mantiver posições comprada e vendida em margem cruzada no mesmo Futuro, o preço de liquidação será o mesmo para ambas as direções.









O preço de liquidação não é o mesmo que o preço de tomada. O preço de liquidação é apenas um ponto de acionamento. Uma vez que a liquidação ocorre, o motor de liquidação assumirá a posição do usuário pelo preço de tomada. No histórico de posições e na página "Compartilhar meu PNL", o preço médio de fechamento exibido é o preço de tomada.





O preço de tomada, também conhecido como preço de falência, refere-se ao preço em que toda a margem da posição foi completamente perdida. Ele representa o ponto teórico em que o saldo da conta seria reduzido a zero. Na prática, isso raramente ocorre, porque, uma vez atingido o preço de liquidação, a plataforma liquida automaticamente a posição para proteger a liquidez do mercado.









Exemplo: detalhes da ordem de posição liquidada de SOLUSDT



Alavancagem Preço médio de entrada Margem da posição Valor da posição Preço de liquidação Preço de falência Preço de falência 100x 196.09 USDT 1.3726 USDT 137.263 USDT / / Depois da liquidação 100x / / 137.263 USDT 194.59 USDT 194.14 USDT





Quando o preço justo de mercado atingiu o preço de liquidação de 194.59 USDT, a posição comprada de SOLUSDT foi liquidada. Essa parte da posição foi então assumida pelo motor de liquidação ao preço de falência de 194.14 USDT.













Quando o preço de marca atinge o preço de liquidação, o sistema assume a posição ao preço de tomada (preço de falência). Como o processo de liquidação não passa pelo motor de correspondência, o preço de tomada pode não aparecer no gráfico de velas. Após a liquidação, qualquer margem restante é transferida para o fundo de seguro. Se a posição entrar em patrimônio líquido negativo, o fundo de seguro cobrirá o déficit. Esta é uma das medidas de controle de risco da MEXC, projetada para evitar que o mecanismo de auto-desalavancagem (ADL) seja acionado durante uma volatilidade extrema do mercado.













Usando o contrato de Futuros perpétuos BTCUSDT como exemplo (os dados a seguir são apenas ilustrativos; consulte a lista de limites de risco para valores reais):





Quando um usuário define a alavancagem em 200x, isso corresponde ao Nível 1 na lista de limites de risco. Nesse nível, a quantidade máxima de posição do usuário é de 525,000 cont. (incluindo tanto posições abertas quanto quantidades de ordens pendentes de abertura).





Quando um usuário define a alavancagem em 50x, isso corresponde ao Nível 4 na lista de limites de risco (47 < Alavancagem ≤ 58). Nesse nível, a quantidade máxima de posição do usuário é de 2,100,000 cont. (incluindo tanto posições abertas quanto quantidades de ordens pendentes de abertura).

Nível Alavancagem máxima Faixa de tamanho da posição (Cont.) Taxa de margem de manutenção 1 200x 0~525,000 0.40% 2 111x 525,000~1,050,000 0.80% 3 76x 1,050,000~1,575,000 1.20% 4 58x 1,575,000~2,100,000 1.60% 5 47x 2,100,000~2,625,000 2.00%





Assuma que os níveis de limite de risco para o contrato de Futuros Perpétuos BTCUSDT são os mostrados acima (os valores são apenas ilustrativos; consulte a lista de Limites de Risco de cada Futuro para obter os números reais).





No modo de margem cruzada, a alavancagem afeta apenas o montante de margem exigido e não determina diretamente o preço de liquidação. O preço de liquidação em margem cruzada é definido pelo saldo da conta e pelo valor das posições abertas.

No modo de margem isolada, se o usuário não ajustar a margem após abrir uma posição, uma alavancagem mais alta fará com que o preço de liquidação se aproxime do preço de entrada, aumentando o risco de liquidação.





No modo de margem cruzada, veja como funciona a "alavancagem efetiva":

Por exemplo, suponha que um usuário tenha 10 USDT em sua conta. No modo de margem cruzada, se ele selecionar alavancagem de 10x para abrir uma posição no valor de 10 USDT, a margem inicial para essa posição será calculada da seguinte forma:

Margem inicial = Valor da posição / Alavancagem = 10 USDT / 10 = 1 USDT

Isso significa que 1 USDT da conta do usuário será bloqueado como margem, enquanto os 9 USDT restantes ainda estarão disponíveis para outras posições.





Como o usuário está negociando no modo de margem cruzada, todo o saldo da conta serve como margem disponível. Isso significa que todos os 10 USDT em sua conta de Futuros podem ser utilizados na gestão de risco da posição. Portanto, apesar de selecionar alavancagem de 10x, sua alavancagem efetiva na prática é calculada como:

Alavancagem efetiva = Saldo da conta / Valor da posição = 10 USDT / 10 USDT = 1

Isso demonstra que, no modo de margem cruzada, a alavancagem não determina diretamente o preço de liquidação. Em vez disso, o preço de liquidação depende principalmente da margem disponível na conta e do valor das posições abertas.









O usuário A compra 80,000 contratos em BTCUSDT Perpétuo a um preço de 10,000 USDT com alavancagem de 50x. Nesse momento, o tamanho da posição é de 80,000 contratos, o que se enquadra no Nível 1 da lista de Limites de Risco (faixa de tamanho da posição: 0–100,000 contratos). Portanto, a taxa de margem de manutenção para essa posição é de 0,5% no Nível 1.





Mais tarde, à medida que o preço do BTCUSDT sobe, o usuário A aumenta a posição em 40,000 contratos (levando o tamanho total da posição para 120,000 contratos, o que se enquadra no Nível 2 da lista de Limites de Risco, faixa: 100,000–200,000 contratos). Como resultado, a taxa de margem de manutenção sobe para 1% no Nível 2.





Nesse estágio, se a posição atingir o limite de liquidação, a liquidação será acionada. Como a posição está em um nível mais alto, aplica-se a liquidação escalonada. O sistema liquidará primeiro 20,000 contratos (a parte no nível atual). Após essa liquidação parcial, o tamanho da posição cai para 100,000 contratos, retornando ao Nível 1, onde a taxa de margem de manutenção diminui de 1% para 0,5%. O sistema então reavaliará a posição restante: se ainda estiver sujeita à liquidação, a posição remanescente também será liquidada; caso contrário, será mantida.









Quando você define a unidade do contrato como USDT, em vez de quantidade ou cont., na negociação de Futuros com margem em USDT, a quantidade liquidada exibida no Histórico de posições pode diferir da sua quantidade de abertura.





Isso acontece porque, embora você mantenha a mesma quantidade de tokens durante todo o período, o valor deles muda conforme os preços flutuam. Como o montante liquidado (valor da posição) é calculado multiplicando a quantidade de tokens pelo preço médio de execução, o montante final liquidado normalmente será diferente do tamanho inicial da sua posição.













Antes de operar em Futuros, é importante definir expectativas realistas de investimento e aplicar uma gestão de risco adequada, considerando a alta volatilidade dos mercados de Futuros. Dessa forma, mesmo que o mercado sofra fortes oscilações, suas perdas podem permanecer dentro de um limite controlável. Para mais detalhes sobre como prevenir a liquidação, consulte: Como prevenir a liquidação na negociação de Futuros









Você pode reduzir o risco de liquidação adicionando margem adicional ou diminuindo a alavancagem de abertura. Isso aumenta a distância entre o preço de liquidação e o preço de mercado, tornando a liquidação menos provável.









Definir um preço de stop loss é uma das maneiras mais eficazes de evitar a liquidação. Isso ajuda a limitar perdas e a reduzir o risco de sua posição ser liquidada.





Atenção: ordens de stop loss ou take profit podem não ser executadas devido à extrema volatilidade do mercado ou por tamanho insuficiente da posição para fechamento. Se acionadas com sucesso, a ordem será executada como ordem de mercado. No entanto, como ordens de mercado são afetadas pela volatilidade, o preço de execução real pode ser diferente do preço de stop loss definido.









Na seção Preferências da página de negociação de Futuros, você pode ativar os Alertas de Liquidação e definir um limite para a taxa de margem. Quando a taxa de margem de manutenção de uma posição atinge ou excede o limite configurado, a MEXC emitirá um alerta. Cada posição pode receber no máximo um alerta a cada 30 minutos.













A alavancagem pode amplificar retornos potenciais, mas também traz riscos correspondentes. Ao negociar Futuros, você pode utilizar as ferramentas fornecidas pela plataforma e adotar estratégias de negociação sólidas para reduzir o risco de liquidação.



