Como concluir o KYC?





KYC é a abreviação de "Know Your Customer" (Conheça Seu Cliente), que significa entender completamente seu cliente e pode ser entendido como verificação de nome real.









Concluir o KYC pode ajudar a aumentar a segurança dos seus ativos.

Com base no seu nível de KYC, você pode desbloquear diferentes permissões de negociação e eventos de Poupança.

Concluir o KYC pode aumentar o limite para transações únicas em suas compras e retiradas de tokens.

Concluir o KYC pode torná-lo elegível para mais bônus de eventos.









O KYC da MEXC é dividido em KYC básico e KYC avançado. A tabela abaixo mostra claramente as diferenças entre os dois tipos de verificação.

Tipo de KYC Informações do KYC Limite de Retirada em 24 Horas KYC Básico Informações pessoais básicas 80 BTC KYC Avançado Informações de verificação básicas Verificação por reconhecimento facial 200 BTC













Abra o site oficial da MEXC e faça login. Clique no ícone do usuário no canto superior direito e, em seguida, selecione [Identificação].









Ao lado de "KYC Básico", clique em [Verificar]. Você também pode pular o KYC básico e prosseguir diretamente para o KYC Avançado.









Na página do KYC Básico, selecione seu país/região (por favor, selecione o país emissor do documento) e o tipo de documento de identificação, em seguida, preencha os campos "Sobrenome," "Nome," "Número do Documento" e "Data de Nascimento.









Tire e faça o upload de fotos da frente e do verso do seu documento de identificação. Certifique-se de que suas fotos estejam claras e visíveis, com todos os quatro cantos do documento intactos. Você também pode usar a opção de upload local para enviar a frente e o verso do documento.





Uma vez concluído, clique em [Enviar para revisão]. O resultado do KYC básico estará disponível em 24 horas.













Abra o site oficial da MEXC e faça login. Clique no ícone do usuário no canto superior direito e, em seguida, selecione [Identificação].









Ao lado de "KYC Avançado", clique em [Verificar].









Na página do KYC Avançado, você será lembrado de que os próximos passos envolvem a submissão da sua prova de identidade e a realização da verificação facial. Você pode preparar os documentos necessários com antecedência e ir a um local bem iluminado. Em seguida, clique em [Iniciar Verificação].









Selecione seu país/região (por favor, selecione o país emissor do documento) e o tipo de documento de identificação. Tire e faça o upload de fotos da frente e do verso do seu documento de identificação. Certifique-se de que suas fotos estejam claras e visíveis, com todos os quatro cantos do documento intactos.





Você também pode usar a opção de upload local para enviar a frente e o verso do documento. Uma vez concluído, clique em [Continuar].





Por favor, note: Se você não concluiu o KYC básico, precisará selecionar seu país/região (por favor, selecione o país emissor do documento) e o tipo de documento durante o KYC avançado. Se você concluiu o KYC básico, por padrão, o país emissor do documento que você selecionou durante o KYC básico será utilizado, e você só precisará selecionar o tipo de documento.









Selecione sua localização residencial e clique em [Continuar].









Clique em [Estou Pronto] e siga as instruções na tela para realizar a verificação por reconhecimento facial e concluir o processo de KYC avançado.





Durante o processo de reconhecimento facial, escolha um local bem iluminado e certifique-se de que a imagem esteja clara, ou a verificação pode falhar.









O resultado da verificação estará disponível em 24 horas, então, por favor, tenha paciência.













1) Faça login no App da MEXC. Toque no ícone do usuário no canto superior esquerdo.





2) Toque em [Verificar].





3) Toque em [Verificar] abaixo de "KYC Básico." Você também pode pular o KYC básico e prosseguir diretamente para o KYC avançado.









4) Na caixa de pesquisa, selecione seu país ou região emissora do documento.





5) Escolha o tipo de documento de identificação e insira seu sobrenome, nome, número do documento e data de nascimento, em seguida, toque em [Enviar].





6) Faça o upload de fotos da frente e do verso do seu documento de identificação. Certifique-se de que suas fotos estejam claras e visíveis, com todos os quatro cantos do documento intactos. Uma vez concluído, toque em [Enviar]. O resultado do KYC básico estará disponível em 24 horas.













1) Faça login no App da MEXC. Toque no ícone do usuário no canto superior esquerdo.





2) Toque em [Verificar].





3) Toque em [Verificar] abaixo de "KYC Avançado.









4) Na caixa de pesquisa, selecione seu país ou região emissora do documento.





5) Selecione seu tipo de documento de identificação, como exemplo [Carteira de Identidade], e em seguida toque em [Continuar] abaixo.





6) Na página "Verifique sua identidade", você será lembrado de que os próximos passos envolvem a submissão do seu documento de identidade e a realização de uma selfie. Toque em [Continuar] e siga as instruções na tela para tirar e enviar fotos da frente e do verso do seu documento, em seguida, tire e envie uma selfie para concluir o processo de KYC avançado.









Os resultados da verificação estarão disponíveis em 24 horas, então, por favor, tenha paciência.



