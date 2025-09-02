1. O que é KYC? KYC é a abreviação de "Know Your Customer" (Conheça Seu Cliente), que significa entender completamente seu cliente e pode ser entendido como verificação de nome real. 2. Por que é impo1. O que é KYC? KYC é a abreviação de "Know Your Customer" (Conheça Seu Cliente), que significa entender completamente seu cliente e pode ser entendido como verificação de nome real. 2. Por que é impo
Aprender/Guias para iniciantes/Guia do usuário/Como concluir o KYC?

Como concluir o KYC?

2 de setembro de 2025MEXC
0m
#Iniciantes
Secretum
SER$0.0001987+0.35%
RealLink
REAL$0.06664+0.09%
PortugalNationalTeam
POR$0.6268-1.90%
Eclipse
ES$0.10064-4.49%
TornadoCash
TORN$16.193+8.11%

1. O que é KYC?


KYC é a abreviação de "Know Your Customer" (Conheça Seu Cliente), que significa entender completamente seu cliente e pode ser entendido como verificação de nome real.

2. Por que é importante concluir o KYC?


  • Concluir o KYC pode ajudar a aumentar a segurança dos seus ativos.
  • Com base no seu nível de KYC, você pode desbloquear diferentes permissões de negociação e eventos de Poupança.
  • Concluir o KYC pode aumentar o limite para transações únicas em suas compras e retiradas de tokens.
  • Concluir o KYC pode torná-lo elegível para mais bônus de eventos.

3. Tipos de KYC da MEXC e suas diferenças


O KYC da MEXC é dividido em KYC básico e KYC avançado. A tabela abaixo mostra claramente as diferenças entre os dois tipos de verificação.
Tipo de KYC
Informações do KYC
Limite de Retirada em 24 Horas
KYC Básico
Informações pessoais básicas
80 BTC
KYC Avançado
Informações de verificação básicas

Verificação por reconhecimento facial

200 BTC

4. Como concluir o KYC?


4.1 KYC Básico no site


Abra o site oficial da MEXC e faça login. Clique no ícone do usuário no canto superior direito e, em seguida, selecione [Identificação].


Ao lado de "KYC Básico", clique em [Verificar]. Você também pode pular o KYC básico e prosseguir diretamente para o KYC Avançado.


Na página do KYC Básico, selecione seu país/região (por favor, selecione o país emissor do documento) e o tipo de documento de identificação, em seguida, preencha os campos "Sobrenome," "Nome," "Número do Documento" e "Data de Nascimento.


Tire e faça o upload de fotos da frente e do verso do seu documento de identificação. Certifique-se de que suas fotos estejam claras e visíveis, com todos os quatro cantos do documento intactos. Você também pode usar a opção de upload local para enviar a frente e o verso do documento.

Uma vez concluído, clique em [Enviar para revisão]. O resultado do KYC básico estará disponível em 24 horas.


4.2 KYC Avançado no site


Abra o site oficial da MEXC e faça login. Clique no ícone do usuário no canto superior direito e, em seguida, selecione [Identificação].


Ao lado de "KYC Avançado", clique em [Verificar].


Na página do KYC Avançado, você será lembrado de que os próximos passos envolvem a submissão da sua prova de identidade e a realização da verificação facial. Você pode preparar os documentos necessários com antecedência e ir a um local bem iluminado. Em seguida, clique em [Iniciar Verificação].


Selecione seu país/região (por favor, selecione o país emissor do documento) e o tipo de documento de identificação. Tire e faça o upload de fotos da frente e do verso do seu documento de identificação. Certifique-se de que suas fotos estejam claras e visíveis, com todos os quatro cantos do documento intactos.

Você também pode usar a opção de upload local para enviar a frente e o verso do documento. Uma vez concluído, clique em [Continuar].

Por favor, note: Se você não concluiu o KYC básico, precisará selecionar seu país/região (por favor, selecione o país emissor do documento) e o tipo de documento durante o KYC avançado. Se você concluiu o KYC básico, por padrão, o país emissor do documento que você selecionou durante o KYC básico será utilizado, e você só precisará selecionar o tipo de documento.


Selecione sua localização residencial e clique em [Continuar].


Clique em [Estou Pronto] e siga as instruções na tela para realizar a verificação por reconhecimento facial e concluir o processo de KYC avançado.

Durante o processo de reconhecimento facial, escolha um local bem iluminado e certifique-se de que a imagem esteja clara, ou a verificação pode falhar.


O resultado da verificação estará disponível em 24 horas, então, por favor, tenha paciência.


4.3 KYC Básico no App


1) Faça login no App da MEXC. Toque no ícone do usuário no canto superior esquerdo.

2) Toque em [Verificar].

3) Toque em [Verificar] abaixo de "KYC Básico." Você também pode pular o KYC básico e prosseguir diretamente para o KYC avançado.


4) Na caixa de pesquisa, selecione seu país ou região emissora do documento.

5) Escolha o tipo de documento de identificação e insira seu sobrenome, nome, número do documento e data de nascimento, em seguida, toque em [Enviar].

6) Faça o upload de fotos da frente e do verso do seu documento de identificação. Certifique-se de que suas fotos estejam claras e visíveis, com todos os quatro cantos do documento intactos. Uma vez concluído, toque em [Enviar]. O resultado do KYC básico estará disponível em 24 horas.


4.4 KYC Avançado no App


1) Faça login no App da MEXC. Toque no ícone do usuário no canto superior esquerdo.

2) Toque em [Verificar].

3) Toque em [Verificar] abaixo de "KYC Avançado.


4) Na caixa de pesquisa, selecione seu país ou região emissora do documento.

5) Selecione seu tipo de documento de identificação, como exemplo [Carteira de Identidade], e em seguida toque em [Continuar] abaixo.

6) Na página "Verifique sua identidade", você será lembrado de que os próximos passos envolvem a submissão do seu documento de identidade e a realização de uma selfie. Toque em [Continuar] e siga as instruções na tela para tirar e enviar fotos da frente e do verso do seu documento, em seguida, tire e envie uma selfie para concluir o processo de KYC avançado.


Os resultados da verificação estarão disponíveis em 24 horas, então, por favor, tenha paciência.

Isenção de responsabilidade: Esta informação não fornece aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem constitui aconselhamento para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Por favor, certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Como negociar Futuros de Ações na MEXC

Como negociar Futuros de Ações na MEXC

Os Futuros de Ações com base em cripto são derivativos financeiros que integram ações dos EUA (de empresas listadas em bolsas americanas) ao mercado de criptomoedas por meio da negociação de Futuros.

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

O que é Ganhos MEXC?

O que é Ganhos MEXC?

1. O que é Ganhos MEXC?O Ganhos MEXC é um produto completo lançado pela MEXC para ajudar os usuários a descobrir diversas oportunidades de rendimento ao manter tokens. Ele abrange Poupança Flexível, P

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus