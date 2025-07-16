Liquidez é um termo amplamente utilizado em finanças e pode ter diferentes significados dependendo do contexto. De modo geral, a liquidez pode ser dividida nos seguintes conceitos: 1) A capacidade de Liquidez é um termo amplamente utilizado em finanças e pode ter diferentes significados dependendo do contexto. De modo geral, a liquidez pode ser dividida nos seguintes conceitos: 1) A capacidade de
Aprender/Enciclopédia da Blockchain/DeFi/Conheciment...re liquidez

Conhecimento básico sobre liquidez

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Iniciantes#Conceitos básicos
Secretum
SER$0.0001987+0.40%
Nosana
NOS$0.34018-6.30%
UMA
UMA$1.0225-3.30%
Eclipse
ES$0.10098-4.72%
AO
AO$7.201-7.10%

Liquidez é um termo amplamente utilizado em finanças e pode ter diferentes significados dependendo do contexto. De modo geral, a liquidez pode ser dividida nos seguintes conceitos:

1) A capacidade de um ativo ser convertido em dinheiro. Isso se refere à possibilidade de transformar ativos ou patrimônio existentes em outros ativos.
2) A capacidade de uma entidade cumprir suas obrigações de dívida. Comumente usada para empresas, uma boa liquidez indica que a companhia possui um fluxo de caixa suficiente proveniente de seus ativos.
3) A abundância ou escassez de oferta monetária no mercado. Esse conceito se aplica ao campo macroeconômico. Se a oferta total de dinheiro for maior do que a demanda total, isso indica um excesso de liquidez.

No trading de criptomoedas, a liquidez se refere ao primeiro conceito. Além disso, a liquidez nos mercados cripto pode ser, de maneira geral, categorizada em liquidez on-chain e liquidez em exchanges centralizadas, entre outras. Este artigo foca na liquidez das exchanges centralizadas.

1. O que é liquidez em criptomoedas?


Como mencionado anteriormente, liquidez é um conceito fundamental no trading financeiro, referindo-se à capacidade de converter ativos ou patrimônio existentes em outros ativos. No contexto do trading de criptomoedas, a liquidez se refere especificamente à facilidade com que uma determinada criptomoeda pode ser convertida em moeda fiduciária ou em outras criptomoedas.

A liquidez desempenha um papel crucial no mercado de criptomoedas. Se uma criptomoeda possui alta liquidez, as ordens de compra e venda dos usuários têm um impacto mínimo no mercado, evitando grandes oscilações de preço. Por outro lado, uma liquidez baixa pode resultar em flutuações significativas no mercado, onde compras e vendas dos usuários podem causar aumentos ou quedas expressivas nos preços. Além disso, em mercados com maior liquidez, geralmente é mais fácil comprar e vender. Isso ocorre porque a liquidez é fornecida pelos participantes do mercado, e quanto maior o número de participantes, melhor a liquidez. Isso leva a um maior volume de ordens de compra e venda, facilitando a execução das negociações pelos usuários. Por outro lado, uma liquidez baixa significa que as ordens dos usuários podem ser mais difíceis de serem executadas.

2. Como avaliar a liquidez


Geralmente, existem duas maneiras simples de avaliar a liquidez:

Spread bid/ask: Refere-se à diferença de preço entre o maior lance de compra (bid) e o menor preço de venda (ask). Normalmente, um spread menor indica uma liquidez mais alta.
Profundidade de mercado: Refere-se à quantidade de ordens de compra e venda no livro de ordens. De modo geral, um maior número de ordens indica uma liquidez mais elevada.

3. Fatores que afetam a liquidez


O fator direto que afeta a liquidez é o volume de negociação. Além disso, existem fatores indiretos, como o ambiente regulatório e o sentimento do mercado. Esses fatores indiretos influenciam as variações no volume de negociação, o que, por sua vez, resulta em mudanças na liquidez.

3.1. Volume de negociação


O volume de negociação é o fator direto que afeta a liquidez. O tamanho do volume de negociação é proporcional ao número de ordens de compra e venda. Quanto maior o volume de negociação, maior o número de ordens de compra e venda, o que significa que há mais participantes no mercado e maior liquidez para o token. Isso facilita a troca de ativos pelos usuários.

Para os usuários que negociam em uma exchange, eles inevitavelmente assumem o papel de maker ou taker. Makers aumentam a liquidez, enquanto takers consomem a liquidez.

3.2. Sentimento de mercado


O sentimento de mercado pode ser dividido em sentimento positivo e sentimento negativo. O sentimento positivo geralmente aumenta a confiança dos investidores, desencadeando transações no mercado devido ao medo de perder uma oportunidade (FOMO), o que aumenta a liquidez do mercado. Por outro lado, o sentimento negativo tem um efeito prejudicial, aumentando o medo dos investidores e potencialmente reduzindo as transações no mercado, o que diminui a liquidez.

Aviso legal: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.


Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é KYC?

O que é KYC?

1. ResumoKYC (Know Your Customer) é um requisito regulatório comum ao qual os prestadores de serviços financeiros devem aderir. As inspeções KYC combatem atividades ilegais e lavagem de dinheiro. Na v

Explicação de terminologias na página de negociação de Futuros

Explicação de terminologias na página de negociação de Futuros

Para iniciantes, a negociação de futuros pode ser mais complexa do que a negociação spot, pois envolve um maior número de termos técnicos. Para ajudar novos usuários a entender e dominar a negociação

Explicação de terminologias na página de Informações sobre Futuros

Explicação de terminologias na página de Informações sobre Futuros

Iniciantes na negociação de Futuros podem não estar familiarizados com alguns termos técnicos ao operar na página de Futuros da MEXC. Nessa página, são fornecidas informações relevantes para cada par

Guia de prevenção contra tokens Honeypot

Guia de prevenção contra tokens Honeypot

Novos projetos e criptomoedas estão surgindo constantemente no mercado de moedas digitais. Apesar do potencial de altos retornos, esses ativos também escondem riscos significativos para os investidore

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus