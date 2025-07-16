Conhecimento básico sobre liquidez





Liquidez é um termo amplamente utilizado em finanças e pode ter diferentes significados dependendo do contexto. De modo geral, a liquidez pode ser dividida nos seguintes conceitos:





1) A capacidade de um ativo ser convertido em dinheiro. Isso se refere à possibilidade de transformar ativos ou patrimônio existentes em outros ativos.

2) A capacidade de uma entidade cumprir suas obrigações de dívida. Comumente usada para empresas, uma boa liquidez indica que a companhia possui um fluxo de caixa suficiente proveniente de seus ativos.

3) A abundância ou escassez de oferta monetária no mercado. Esse conceito se aplica ao campo macroeconômico. Se a oferta total de dinheiro for maior do que a demanda total, isso indica um excesso de liquidez.





No trading de criptomoedas, a liquidez se refere ao primeiro conceito. Além disso, a liquidez nos mercados cripto pode ser, de maneira geral, categorizada em liquidez on-chain e liquidez em exchanges centralizadas, entre outras. Este artigo foca na liquidez das exchanges centralizadas.









Como mencionado anteriormente, liquidez é um conceito fundamental no trading financeiro, referindo-se à capacidade de converter ativos ou patrimônio existentes em outros ativos. No contexto do trading de criptomoedas, a liquidez se refere especificamente à facilidade com que uma determinada criptomoeda pode ser convertida em moeda fiduciária ou em outras criptomoedas.





A liquidez desempenha um papel crucial no mercado de criptomoedas. Se uma criptomoeda possui alta liquidez, as ordens de compra e venda dos usuários têm um impacto mínimo no mercado, evitando grandes oscilações de preço. Por outro lado, uma liquidez baixa pode resultar em flutuações significativas no mercado, onde compras e vendas dos usuários podem causar aumentos ou quedas expressivas nos preços. Além disso, em mercados com maior liquidez, geralmente é mais fácil comprar e vender. Isso ocorre porque a liquidez é fornecida pelos participantes do mercado, e quanto maior o número de participantes, melhor a liquidez. Isso leva a um maior volume de ordens de compra e venda, facilitando a execução das negociações pelos usuários. Por outro lado, uma liquidez baixa significa que as ordens dos usuários podem ser mais difíceis de serem executadas.









Geralmente, existem duas maneiras simples de avaliar a liquidez:





Spread bid/ask: Refere-se à diferença de preço entre o maior lance de compra (bid) e o menor preço de venda (ask). Normalmente, um spread menor indica uma liquidez mais alta.

Profundidade de mercado: Refere-se à quantidade de ordens de compra e venda no livro de ordens. De modo geral, um maior número de ordens indica uma liquidez mais elevada.









O fator direto que afeta a liquidez é o volume de negociação. Além disso, existem fatores indiretos, como o ambiente regulatório e o sentimento do mercado. Esses fatores indiretos influenciam as variações no volume de negociação, o que, por sua vez, resulta em mudanças na liquidez.









O volume de negociação é o fator direto que afeta a liquidez. O tamanho do volume de negociação é proporcional ao número de ordens de compra e venda. Quanto maior o volume de negociação, maior o número de ordens de compra e venda, o que significa que há mais participantes no mercado e maior liquidez para o token. Isso facilita a troca de ativos pelos usuários.





Para os usuários que negociam em uma exchange, eles inevitavelmente assumem o papel de maker ou taker. Makers aumentam a liquidez, enquanto takers consomem a liquidez.









O sentimento de mercado pode ser dividido em sentimento positivo e sentimento negativo. O sentimento positivo geralmente aumenta a confiança dos investidores, desencadeando transações no mercado devido ao medo de perder uma oportunidade (FOMO), o que aumenta a liquidez do mercado. Por outro lado, o sentimento negativo tem um efeito prejudicial, aumentando o medo dos investidores e potencialmente reduzindo as transações no mercado, o que diminui a liquidez.





Aviso legal: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.