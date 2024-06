Guia de como comprar Conflux (CFX)

2

Escolha como você deseja comprar os tokens de criptomoeda Conflux (CFX).

Clique no link "Comprar cripto" no canto superior esquerdo do site de navegação da MEXC, no qual serão exibidos as formas disponíveis na sua região.

Para facilitar suas transações, uma opção é adquirir primeiro uma stablecoin, como a USDT, e depois utilizar essa moeda para comprar Conflux (CFX) no mercado spot.

A. Compra com cartão de crédito/débito

Caso seja um novo usuário, esta é a opção mais fácil de adquirir Conflux (CFX). A MEXC suporta tanto Visa como MasterCard.

Compre Conflux (CFX) diretamente de outros usuários com o serviço peer-to-peer da MEXC. Oferecemos serviço e suporte de alta qualidade em todo o mundo. Todas as ordens e transações são protegidas por escrow e pela MEXC.

Deposite USDT Instantaneamente via SEPA sem taxas e fazer uma transação spot para comprar Conflux.

A MEXC fornece múltiplos serviços de pagamento, incluindo Simplex, Banxa, Mercuryo, etc. Faz com que obtenha a melhor negociação no spot para comprar Conflux.