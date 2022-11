Trade Mining é um benefício exclusivo preparado pela MEXC para os nossos traders. Os usuários podem negociar os tokens selecionados e dividir o total de prêmios equivalente. Quanto mais negociar, mais recompensas poderá receber.

Regras de divisão de recompensas: Montante total do pool de prêmios * Volume total de negociação individual/volume total de negociação dos participantes

Nota :

a. Somente as contas principais estão qualificadas para este evento, as subcontas não estão autorizadas a participar.

c. Os usuários podem participar de múltiplos eventos, onde as recompensas serão calculadas com base na proporção do volume de negociação do usuário em cada evento.