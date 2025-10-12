Tokenomics de Titan Token (TNT)
Tokenomics e análise de preços de Titan Token (TNT)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de Titan Token (TNT), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre Titan Token (TNT)
Titan Token (TNT) is a next-generation universal gaming token designed to power the Web3 GameFi revolution. Built on a secure and scalable blockchain infrastructure, TNT brings real utility across a diverse ecosystem of action-packed games, NFTs, and decentralized applications. With its core focus on rewarding both players and investors, Titan Token ensures seamless in-game transactions, cross-platform compatibility, and integration into future IGOs (Initial Game Offerings). Backed by a strong community and strategic roadmap, TNT aims to redefine how digital assets are earned, used, and experienced in the gaming world. Whether you’re a gamer looking for immersive play-to-earn opportunities or an investor seeking high-growth potential, Titan Token offers a transparent, exciting, and rewarding journey. Join the Titan revolution and be part of the future of decentralized entertainment.
Tokenomics de Titan Token (TNT): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de Titan Token (TNT) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens TNT que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens TNT podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do TNT, explore o preço em tempo real do token TNT!
Previsão de preço de TNT
Quer saber para onde o TNT pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do TNT combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"