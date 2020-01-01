Poznaj tokenomikę Yeet (YEET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YEET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Yeet (YEET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YEET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Yeet (YEET) / Tokenomika / Tokenomika Yeet (YEET) Odkryj kluczowe informacje o Yeet (YEET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Yeet (YEET) Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: 1) Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing 2) YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. Oficjalna strona internetowa: https://www.yeetit.xyz Kup YEET teraz! Tokenomika i analiza cenowa Yeet (YEET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yeet (YEET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 638.27M $ 638.27M $ 638.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Historyczne maksimum: $ 0.02429735 $ 0.02429735 $ 0.02429735 Historyczne minimum: $ 0.00161123 $ 0.00161123 $ 0.00161123 Aktualna cena: $ 0.00293233 $ 0.00293233 $ 0.00293233 Dowiedz się więcej o cenie Yeet (YEET) Tokenomika Yeet (YEET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Yeet (YEET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YEET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YEET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Prognoza ceny YEET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YEET? Nasza strona z prognozami cen YEET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.