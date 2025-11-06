Informacje o cenie Wrapped SOMI (WSOMI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.340012 $ 0.340012 $ 0.340012 Minimum 24h $ 0.379182 $ 0.379182 $ 0.379182 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.340012$ 0.340012 $ 0.340012 Maksimum 24h $ 0.379182$ 0.379182 $ 0.379182 Historyczne maksimum $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 Najniższa cena $ 0.314929$ 0.314929 $ 0.314929 Zmiana ceny (1H) -0.71% Zmiana ceny (1D) +6.57% Zmiana ceny (7D) -15.65% Zmiana ceny (7D) -15.65%

Aktualna cena Wrapped SOMI (WSOMI) wynosi $0.363534. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WSOMI wahał się między $ 0.340012 a $ 0.379182, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WSOMI w historii to $ 1.81, a najniższy to $ 0.314929.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WSOMI zmieniły się o -0.71% w ciągu ostatniej godziny, o +6.57% w ciągu 24 godzin i o -15.65% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped SOMI (WSOMI)

Kapitalizacja rynkowa $ 14.68M$ 14.68M $ 14.68M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.68M$ 14.68M $ 14.68M Podaż w obiegu 40.34M 40.34M 40.34M Całkowita podaż 40,340,406.40512162 40,340,406.40512162 40,340,406.40512162

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped SOMI wynosi $ 14.68M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WSOMI w obiegu wynosi 40.34M, przy całkowitej podaży 40340406.40512162. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.68M.