Sprawdź prognozy cen Wrapped SOMI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WSOMI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Wrapped SOMI % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Wrapped SOMI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Wrapped SOMI (WSOMI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped SOMI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.346891. Prognoza ceny Wrapped SOMI (WSOMI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped SOMI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.364235. Prognoza ceny Wrapped SOMI (WSOMI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WSOMI na 2027 rok wyniesie $ 0.382447 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Wrapped SOMI (WSOMI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WSOMI na 2028 rok wyniesie $ 0.401569 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Wrapped SOMI (WSOMI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WSOMI w 2029 roku wyniesie $ 0.421648 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Wrapped SOMI (WSOMI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WSOMI w 2030 roku wyniesie $ 0.442730 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Wrapped SOMI (WSOMI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Wrapped SOMI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.721161. Prognoza ceny Wrapped SOMI (WSOMI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Wrapped SOMI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.1746. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.346891 0.00%

2026 $ 0.364235 5.00%

2027 $ 0.382447 10.25%

2028 $ 0.401569 15.76%

2029 $ 0.421648 21.55%

2030 $ 0.442730 27.63%

2031 $ 0.464867 34.01%

2032 $ 0.488110 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.512515 47.75%

2034 $ 0.538141 55.13%

2035 $ 0.565048 62.89%

2036 $ 0.593301 71.03%

2037 $ 0.622966 79.59%

2038 $ 0.654114 88.56%

2039 $ 0.686820 97.99%

2040 $ 0.721161 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Wrapped SOMI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.346891 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.346938 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.347223 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.348316 0.41% Prognoza ceny Wrapped SOMI (WSOMI) na dziś Przewidywana cena dla WSOMI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.346891 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Wrapped SOMI (WSOMI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WSOMI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.346938 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Wrapped SOMI (WSOMI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WSOMI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.347223 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Wrapped SOMI (WSOMI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WSOMI wynosi $0.348316 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Wrapped SOMI Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 14.02M$ 14.02M $ 14.02M Podaż w obiegu 40.37M 40.37M 40.37M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WSOMI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WSOMI ma podaż w obiegu wynoszącą 40.37M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 14.02M. Zobacz na żywo cenę WSOMI

Historyczna cena Wrapped SOMI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped SOMI, cena Wrapped SOMI wynosi 0.346891USD. Podaż w obiegu Wrapped SOMI (WSOMI) wynosi 40.37M WSOMI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $14,018,150 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.78% $ -0.002740 $ 0.379182 $ 0.343575

7 D -14.73% $ -0.051131 $ 0.847710 $ 0.319983

30 Dni -58.25% $ -0.202080 $ 0.847710 $ 0.319983 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped SOMI zanotował zmianę ceny o $-0.002740 , co stanowi -0.78% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped SOMI osiągnął maksimum na poziomie $0.847710 i minimum na poziomie $0.319983 . Zanotowano zmianę ceny o -14.73% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WSOMI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped SOMI o -58.25% , co odpowiada około $-0.202080 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WSOMI.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped SOMI (WSOMI)? Moduł predykcji ceny Wrapped SOMI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WSOMI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped SOMI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WSOMI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped SOMI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WSOMI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WSOMI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped SOMI.

Dlaczego prognoaza ceny WSOMI jest ważna?

Prognozy cen WSOMI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w WSOMI? Według Twoich prognoz WSOMI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny WSOMI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Wrapped SOMI (WSOMI), przewidywana cena WSOMI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 WSOMI w 2026 roku? Cena 1 Wrapped SOMI (WSOMI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WSOMI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena WSOMI w 2027 roku? Wrapped SOMI (WSOMI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WSOMI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WSOMI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped SOMI (WSOMI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WSOMI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped SOMI (WSOMI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 WSOMI w 2030 roku? Cena 1 Wrapped SOMI (WSOMI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WSOMI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny WSOMI na 2040 rok? Wrapped SOMI (WSOMI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WSOMI do 2040 roku.