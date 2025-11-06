Informacje o cenie Wrapped 0G (W0G) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 1.062 Maksimum 24h $ 1.17 Historyczne maksimum $ 3.31 Najniższa cena $ 0.94681 Zmiana ceny (1H) +0.59% Zmiana ceny (1D) -6.32% Zmiana ceny (7D) -24.98%

Aktualna cena Wrapped 0G (W0G) wynosi $1.075. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs W0G wahał się między $ 1.062 a $ 1.17, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs W0G w historii to $ 3.31, a najniższy to $ 0.94681.

Pod względem krótkoterminowych wyniki W0G zmieniły się o +0.59% w ciągu ostatniej godziny, o -6.32% w ciągu 24 godzin i o -24.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped 0G (W0G)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.05M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.05M Podaż w obiegu 12.14M Całkowita podaż 12,139,349.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped 0G wynosi $ 13.05M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż W0G w obiegu wynosi 12.14M, przy całkowitej podaży 12139349.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.05M.