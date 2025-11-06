GiełdaDEX+
Aktualna cena Wrapped 0G to 1.075 USD. Śledź aktualizacje cen W0G do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe W0G łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o W0G

Informacje o cenie W0G

Czym jest W0G

Tokenomika W0G

Prognoza cen W0G

Cena Wrapped 0G (W0G)

Aktualna cena 1 W0G do USD:

$1.075
-6.30%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Wrapped 0G (W0G) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:30:55 (UTC+8)

Informacje o cenie Wrapped 0G (W0G) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.062
Minimum 24h
$ 1.17
Maksimum 24h

$ 1.062
$ 1.17
$ 3.31
$ 0.94681
+0.59%

-6.32%

-24.98%

-24.98%

Aktualna cena Wrapped 0G (W0G) wynosi $1.075. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs W0G wahał się między $ 1.062 a $ 1.17, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs W0G w historii to $ 3.31, a najniższy to $ 0.94681.

Pod względem krótkoterminowych wyniki W0G zmieniły się o +0.59% w ciągu ostatniej godziny, o -6.32% w ciągu 24 godzin i o -24.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped 0G (W0G)

$ 13.05M
--
$ 13.05M
12.14M
12,139,349.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped 0G wynosi $ 13.05M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż W0G w obiegu wynosi 12.14M, przy całkowitej podaży 12139349.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.05M.

Historia ceny Wrapped 0G (W0G) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Wrapped 0G do USD wyniosła $ -0.07259152657452.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Wrapped 0G do USD wyniosła $ -0.6870415300.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Wrapped 0G do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Wrapped 0G do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.07259152657452-6.32%
30 Dni$ -0.6870415300-63.91%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Wrapped 0G (W0G)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Wrapped 0G (w USD)

Jaka będzie wartość Wrapped 0G (W0G) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Wrapped 0G (W0G) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Wrapped 0G.

Sprawdź teraz prognozę ceny Wrapped 0G!

W0G na lokalne waluty

Tokenomika Wrapped 0G (W0G)

Zrozumienie tokenomiki Wrapped 0G (W0G) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena W0Gjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Wrapped 0G (W0G)

Jaka jest dziś wartość Wrapped 0G (W0G)?
Aktualna cena W0G w USD wynosi 1.075USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena W0G do USD?
Aktualna cena W0G w USD wynosi $ 1.075. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Wrapped 0G?
Kapitalizacja rynkowa dla W0G wynosi $ 13.05M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż W0G w obiegu?
W obiegu W0G znajduje się 12.14M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) W0G?
W0G osiąga ATH w wysokości 3.31 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla W0G?
W0G zaliczył cenę ATL w wysokości 0.94681 USD.
Jaki jest wolumen obrotu W0G?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla W0G wynosi -- USD.
Czy w tym roku W0G pójdzie wyżej?
W0G może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny W0G, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Wrapped 0G (W0G)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

