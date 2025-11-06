Informacje o cenie Worthless (WORTHLESS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.01738891 Maksimum 24h $ 0.03353715 Historyczne maksimum $ 0.09603 Najniższa cena $ 0.01145166 Zmiana ceny (1H) +2.69% Zmiana ceny (1D) -6.14% Zmiana ceny (7D) -24.24%

Aktualna cena Worthless (WORTHLESS) wynosi $0.02865255. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WORTHLESS wahał się między $ 0.01738891 a $ 0.03353715, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WORTHLESS w historii to $ 0.09603, a najniższy to $ 0.01145166.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WORTHLESS zmieniły się o +2.69% w ciągu ostatniej godziny, o -6.14% w ciągu 24 godzin i o -24.24% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Worthless (WORTHLESS)

Kapitalizacja rynkowa $ 28.65M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 28.65M Podaż w obiegu 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Worthless wynosi $ 28.65M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WORTHLESS w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 28.65M.