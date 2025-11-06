Informacje o cenie Websync (WEBS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Najniższa cena $ 0.00901109$ 0.00901109 $ 0.00901109 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Websync (WEBS) wynosi $0.00960146. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WEBS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WEBS w historii to $ 1.49, a najniższy to $ 0.00901109.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WEBS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Websync (WEBS)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.43K$ 8.43K $ 8.43K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 9.60K$ 9.60K $ 9.60K Podaż w obiegu 878.51K 878.51K 878.51K Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Websync wynosi $ 8.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WEBS w obiegu wynosi 878.51K, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.60K.