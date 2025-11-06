GiełdaDEX+
Aktualna cena Websync to 0.00960146 USD. Śledź aktualizacje cen WEBS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WEBS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WEBS

Informacje o cenie WEBS

Czym jest WEBS

Biała księga WEBS

Oficjalna strona internetowa WEBS

Tokenomika WEBS

Prognoza cen WEBS

Cena Websync (WEBS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WEBS do USD:

$0.00960146
$0.00960146$0.00960146
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Websync (WEBS) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Websync (WEBS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.00901109
$ 0.00901109$ 0.00901109

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Websync (WEBS) wynosi $0.00960146. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WEBS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WEBS w historii to $ 1.49, a najniższy to $ 0.00901109.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WEBS zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Websync (WEBS)

$ 8.43K
$ 8.43K$ 8.43K

--
----

$ 9.60K
$ 9.60K$ 9.60K

878.51K
878.51K 878.51K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Websync wynosi $ 8.43K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WEBS w obiegu wynosi 878.51K, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 9.60K.

Historia ceny Websync (WEBS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Websync do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Websync do USD wyniosła $ -0.0008770972.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Websync do USD wyniosła $ -0.0028324623.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Websync do USD wyniosła $ -0.6505893586036809.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ -0.0008770972-9.13%
60 dni$ -0.0028324623-29.50%
90 dni$ -0.6505893586036809-98.54%

Co to jest Websync (WEBS)

WebSync empowers users to create and launch Web3 websites without coding, middlemen, or subscriptions—putting full ownership in your hands. With wallet-based tools like drag-and-drop builders, ENS emails, and decentralized messaging, it redefines digital presence. Key innovations include VaultChat, a Web Builder app, ENS Inbox with AI sorting, a Telegram deployment bot, ENSMail, and an Affiliate Program.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Websync (w USD)

Jaka będzie wartość Websync (WEBS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Websync (WEBS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Websync.

Sprawdź teraz prognozę ceny Websync!

WEBS na lokalne waluty

Tokenomika Websync (WEBS)

Zrozumienie tokenomiki Websync (WEBS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WEBSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Websync (WEBS)

Jaka jest dziś wartość Websync (WEBS)?
Aktualna cena WEBS w USD wynosi 0.00960146USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WEBS do USD?
Aktualna cena WEBS w USD wynosi $ 0.00960146. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Websync?
Kapitalizacja rynkowa dla WEBS wynosi $ 8.43K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WEBS w obiegu?
W obiegu WEBS znajduje się 878.51K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WEBS?
WEBS osiąga ATH w wysokości 1.49 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WEBS?
WEBS zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00901109 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WEBS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WEBS wynosi -- USD.
Czy w tym roku WEBS pójdzie wyżej?
WEBS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WEBS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Websync (WEBS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

