Giełda MEXC / Cena krypto / WarpBeam (WPLAY) / Tokenomika / Tokenomika WarpBeam (WPLAY) Odkryj kluczowe informacje o WarpBeam (WPLAY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o WarpBeam (WPLAY) The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers. Oficjalna strona internetowa: https://warpbeam.io Biała księga: https://github.com/warpbeam/press/blob/main/whitepaper.pdf Kup WPLAY teraz! Tokenomika i analiza cenowa WarpBeam (WPLAY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WarpBeam (WPLAY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 64.77K $ 64.77K $ 64.77K Całkowita podaż: $ 365.00M $ 365.00M $ 365.00M Podaż w obiegu: $ 36.50M $ 36.50M $ 36.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 647.65K $ 647.65K $ 647.65K Historyczne maksimum: $ 0.02307119 $ 0.02307119 $ 0.02307119 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0017733 $ 0.0017733 $ 0.0017733 Dowiedz się więcej o cenie WarpBeam (WPLAY) Tokenomika WarpBeam (WPLAY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WarpBeam (WPLAY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WPLAY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WPLAY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWPLAY tokenomikę, poznaj cenę tokena WPLAYna żywo! Prognoza ceny WPLAY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WPLAY? Nasza strona z prognozami cen WPLAY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WPLAY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.