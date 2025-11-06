Cena WachAI (WACH)
+3.06%
+17.03%
-45.15%
-45.15%
Aktualna cena WachAI (WACH) wynosi $0.00252725. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WACH wahał się między $ 0.00213539 a $ 0.00265458, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WACH w historii to $ 0.0086231, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki WACH zmieniły się o +3.06% w ciągu ostatniej godziny, o +17.03% w ciągu 24 godzin i o -45.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa WachAI wynosi $ 1.34M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WACH w obiegu wynosi 531.65M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.53M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny WachAI do USD wyniosła $ +0.00036776.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny WachAI do USD wyniosła $ +0.0008952656.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny WachAI do USD wyniosła $ -0.0005848048.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny WachAI do USD wyniosła $ -0.0010163732038658757.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.00036776
|+17.03%
|30 Dni
|$ +0.0008952656
|+35.42%
|60 dni
|$ -0.0005848048
|-23.13%
|90 dni
|$ -0.0010163732038658757
|-28.68%
WachXBT is the Unified Verification Agent for DeFAI. It’s the verification layer that makes autonomous capital credible. Every DeFAI trade is scanned in milliseconds by an adversarial-learning engine checking intent, contract safety, liquidity and cross-protocol risk. Green? Funds deploy. Red? Tx blocked. 50K MAUs,3M verifications,650K scams detected. Selected as ACP ONLY verification agent means every agent cluster need $WACH. Co-own the verifier for the agent economy and verify intent at scale
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
