Aktualna cena WachAI to 0.00252725 USD. Śledź aktualizacje cen WACH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WACH łatwo w MEXC już teraz.

Cena WachAI (WACH)

Aktualna cena 1 WACH do USD:

$0.00252725
$0.00252725
+17.00%1D
WachAI (WACH) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie WachAI (WACH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00213539
$ 0.00213539
Minimum 24h
$ 0.00265458
$ 0.00265458
Maksimum 24h

$ 0.00213539
$ 0.00213539

$ 0.00265458
$ 0.00265458

$ 0.0086231
$ 0.0086231

$ 0
$ 0

+3.06%

+17.03%

-45.15%

-45.15%

Aktualna cena WachAI (WACH) wynosi $0.00252725. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WACH wahał się między $ 0.00213539 a $ 0.00265458, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WACH w historii to $ 0.0086231, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WACH zmieniły się o +3.06% w ciągu ostatniej godziny, o +17.03% w ciągu 24 godzin i o -45.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WachAI (WACH)

$ 1.34M
$ 1.34M

--
--

$ 2.53M
$ 2.53M

531.65M
531.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa WachAI wynosi $ 1.34M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WACH w obiegu wynosi 531.65M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.53M.

Historia ceny WachAI (WACH) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny WachAI do USD wyniosła $ +0.00036776.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny WachAI do USD wyniosła $ +0.0008952656.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny WachAI do USD wyniosła $ -0.0005848048.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny WachAI do USD wyniosła $ -0.0010163732038658757.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00036776+17.03%
30 Dni$ +0.0008952656+35.42%
60 dni$ -0.0005848048-23.13%
90 dni$ -0.0010163732038658757-28.68%

Co to jest WachAI (WACH)

WachXBT is the Unified Verification Agent for DeFAI. It’s the verification layer that makes autonomous capital credible. Every DeFAI trade is scanned in milliseconds by an adversarial-learning engine checking intent, contract safety, liquidity and cross-protocol risk. Green? Funds deploy. Red? Tx blocked. 50K MAUs,3M verifications,650K scams detected. Selected as ACP ONLY verification agent means every agent cluster need $WACH. Co-own the verifier for the agent economy and verify intent at scale

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla WachAI (WACH)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny WachAI (w USD)

Jaka będzie wartość WachAI (WACH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WachAI (WACH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WachAI.

Sprawdź teraz prognozę ceny WachAI!

WACH na lokalne waluty

Tokenomika WachAI (WACH)

Zrozumienie tokenomiki WachAI (WACH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WACHjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące WachAI (WACH)

Jaka jest dziś wartość WachAI (WACH)?
Aktualna cena WACH w USD wynosi 0.00252725USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WACH do USD?
Aktualna cena WACH w USD wynosi $ 0.00252725. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WachAI?
Kapitalizacja rynkowa dla WACH wynosi $ 1.34M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WACH w obiegu?
W obiegu WACH znajduje się 531.65M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WACH?
WACH osiąga ATH w wysokości 0.0086231 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WACH?
WACH zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WACH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WACH wynosi -- USD.
Czy w tym roku WACH pójdzie wyżej?
WACH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WACH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

