Informacje o cenie WachAI (WACH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00213539 $ 0.00213539 $ 0.00213539 Minimum 24h $ 0.00265458 $ 0.00265458 $ 0.00265458 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00213539$ 0.00213539 $ 0.00213539 Maksimum 24h $ 0.00265458$ 0.00265458 $ 0.00265458 Historyczne maksimum $ 0.0086231$ 0.0086231 $ 0.0086231 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +3.06% Zmiana ceny (1D) +17.03% Zmiana ceny (7D) -45.15% Zmiana ceny (7D) -45.15%

Aktualna cena WachAI (WACH) wynosi $0.00252725. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WACH wahał się między $ 0.00213539 a $ 0.00265458, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WACH w historii to $ 0.0086231, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WACH zmieniły się o +3.06% w ciągu ostatniej godziny, o +17.03% w ciągu 24 godzin i o -45.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WachAI (WACH)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M Podaż w obiegu 531.65M 531.65M 531.65M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa WachAI wynosi $ 1.34M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WACH w obiegu wynosi 531.65M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.53M.