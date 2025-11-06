Prognoza ceny WachAI (WACH) (USD)

Sprawdź prognozy cen WachAI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WACH w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę WachAI
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny WachAI
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 20:09:39 (UTC+8)

Prognoza ceny WachAI na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny WachAI (WACH) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy WachAI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.002327.

Prognoza ceny WachAI (WACH) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy WachAI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.002443.

Prognoza ceny WachAI (WACH) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WACH na 2027 rok wyniesie $ 0.002566 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny WachAI (WACH) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WACH na 2028 rok wyniesie $ 0.002694 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny WachAI (WACH) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WACH w 2029 roku wyniesie $ 0.002829 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny WachAI (WACH) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WACH w 2030 roku wyniesie $ 0.002970 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny WachAI (WACH) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena WachAI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.004838.

Prognoza ceny WachAI (WACH) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena WachAI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.007881.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 0.002327
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002443
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002566
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002694
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002829
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002970
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003119
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003274
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 0.003438
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003610
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003791
    62.89%
  • 2036
    $ 0.003980
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004179
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004388
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004608
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004838
    107.89%
Krótkoterminowa prognoza ceny WachAI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 0.002327
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 0.002327
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 0.002329
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 0.002337
    0.41%
Prognoza ceny WachAI (WACH) na dziś

Przewidywana cena dla WACH w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.002327. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny WachAI (WACH) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WACH z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.002327. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa WachAI (WACH) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WACH, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.002329. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa WachAI (WACH) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WACH wynosi $0.002337. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen WachAI

--

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

531.65M
531.65M 531.65M

Najnowsza cena WACH to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto WACH ma podaż w obiegu wynoszącą 531.65M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.24M.

Historyczna cena WachAI

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami WachAI, cena WachAI wynosi 0.002327USD. Podaż w obiegu WachAI (WACH) wynosi 531.65M WACH, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,240,563.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -5.62%
    $ -0.000138
    $ 0.002654
    $ 0.002208
  • 7 D
    -37.00%
    $ -0.000861
    $ 0.004553
    $ 0.001884
  • 30 Dni
    29.62%
    $ 0.000689
    $ 0.004553
    $ 0.001884
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin WachAI zanotował zmianę ceny o $-0.000138, co stanowi -5.62% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs WachAI osiągnął maksimum na poziomie $0.004553 i minimum na poziomie $0.001884. Zanotowano zmianę ceny o -37.00%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał WACH do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana WachAI o 29.62%, co odpowiada około $0.000689 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WACH.

Jak działa moduł przewidywania ceny WachAI (WACH)?

Moduł predykcji ceny WachAI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WACH. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania WachAI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WACH, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę WachAI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WACH.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WACH, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał WachAI.

Dlaczego prognoaza ceny WACH jest ważna?

Prognozy cen WACH są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w WACH?
Według Twoich prognoz WACH osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny WACH na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny WachAI (WACH), przewidywana cena WACH osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 WACH w 2026 roku?
Cena 1 WachAI (WACH) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz WACH wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena WACH w 2027 roku?
WachAI (WACH) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WACH do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa WACH w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, WachAI (WACH) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa WACH w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, WachAI (WACH) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 WACH w 2030 roku?
Cena 1 WachAI (WACH) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz WACH wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny WACH na 2040 rok?
WachAI (WACH) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WACH do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.