GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Virtuals Ventures by Virtuals to 0.00010037 USD. Śledź aktualizacje cen VVC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VVC łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Virtuals Ventures by Virtuals to 0.00010037 USD. Śledź aktualizacje cen VVC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VVC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VVC

Informacje o cenie VVC

Czym jest VVC

Oficjalna strona internetowa VVC

Tokenomika VVC

Prognoza cen VVC

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Virtuals Ventures by Virtuals

Cena Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VVC do USD:

$0.00010037
$0.00010037$0.00010037
-7.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:50:46 (UTC+8)

Informacje o cenie Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00010124
$ 0.00010124$ 0.00010124
Minimum 24h
$ 0.00011379
$ 0.00011379$ 0.00011379
Maksimum 24h

$ 0.00010124
$ 0.00010124$ 0.00010124

$ 0.00011379
$ 0.00011379$ 0.00011379

$ 0.00018306
$ 0.00018306$ 0.00018306

$ 0.00001312
$ 0.00001312$ 0.00001312

-2.25%

-7.21%

+17.17%

+17.17%

Aktualna cena Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) wynosi $0.00010037. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VVC wahał się między $ 0.00010124 a $ 0.00011379, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VVC w historii to $ 0.00018306, a najniższy to $ 0.00001312.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VVC zmieniły się o -2.25% w ciągu ostatniej godziny, o -7.21% w ciągu 24 godzin i o +17.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

$ 102.84K
$ 102.84K$ 102.84K

--
----

$ 102.84K
$ 102.84K$ 102.84K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Virtuals Ventures by Virtuals wynosi $ 102.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VVC w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 102.84K.

Historia ceny Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Virtuals Ventures by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Virtuals Ventures by Virtuals do USD wyniosła $ +0.0003068303.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Virtuals Ventures by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Virtuals Ventures by Virtuals do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-7.21%
30 Dni$ +0.0003068303+305.70%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Virtuals Ventures is an innovative arm of Virtuals, a company that has recently shifted its focus from being solely a protocol-driven entity to building a broader ecosystem, centered around artificial intelligence (AI).

https://www.virtuals.vc/

Launched as of February 26, 2025, Virtuals Ventures aims to fund and support AI teams, fostering advancements in agent infrastructure and related technologies, with a notable deployment on the Solana blockchain. This strategic pivot reflects Virtuals' ambition to not only create tools but also cultivate a thriving network of developers and projects that leverage its platform. With $VIRTUAL trading at $1.1 and boasting a market capitalization of $600 million, the company is positioning itself as a significant player in the AI and blockchain space, evidenced by its collaboration with platforms like X/Twitter on an agent framework. Virtuals Ventures represents a bold step toward empowering cutting-edge AI development while expanding its influence within the tech ecosystem, blending financial backing with a vision.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Virtuals Ventures by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Virtuals Ventures by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny Virtuals Ventures by Virtuals!

VVC na lokalne waluty

Tokenomika Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Zrozumienie tokenomiki Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VVCjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Jaka jest dziś wartość Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)?
Aktualna cena VVC w USD wynosi 0.00010037USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VVC do USD?
Aktualna cena VVC w USD wynosi $ 0.00010037. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Virtuals Ventures by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla VVC wynosi $ 102.84K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VVC w obiegu?
W obiegu VVC znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VVC?
VVC osiąga ATH w wysokości 0.00018306 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VVC?
VVC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001312 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VVC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VVC wynosi -- USD.
Czy w tym roku VVC pójdzie wyżej?
VVC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VVC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:50:46 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,096.20
$103,096.20$103,096.20

-0.60%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,373.63
$3,373.63$3,373.63

-0.73%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.70
$158.70$158.70

-1.13%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.68
$1,477.68$1,477.68

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,096.20
$103,096.20$103,096.20

-0.60%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,373.63
$3,373.63$3,373.63

-0.73%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3155
$2.3155$2.3155

+1.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.70
$158.70$158.70

-1.13%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0691
$1.0691$1.0691

-1.48%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.040200
$0.040200$0.040200

+3,920.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2165
$0.2165$0.2165

+333.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000584
$0.0000000584$0.0000000584

+286.75%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006246
$0.000006246$0.000006246

+230.82%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000002289
$0.000000000000000000000002289$0.000000000000000000000002289

+146.65%