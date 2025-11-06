Informacje o cenie Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00010124 $ 0.00010124 $ 0.00010124 Minimum 24h $ 0.00011379 $ 0.00011379 $ 0.00011379 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00010124$ 0.00010124 $ 0.00010124 Maksimum 24h $ 0.00011379$ 0.00011379 $ 0.00011379 Historyczne maksimum $ 0.00018306$ 0.00018306 $ 0.00018306 Najniższa cena $ 0.00001312$ 0.00001312 $ 0.00001312 Zmiana ceny (1H) -2.25% Zmiana ceny (1D) -7.21% Zmiana ceny (7D) +17.17% Zmiana ceny (7D) +17.17%

Aktualna cena Virtuals Ventures by Virtuals (VVC) wynosi $0.00010037. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VVC wahał się między $ 0.00010124 a $ 0.00011379, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VVC w historii to $ 0.00018306, a najniższy to $ 0.00001312.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VVC zmieniły się o -2.25% w ciągu ostatniej godziny, o -7.21% w ciągu 24 godzin i o +17.17% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Virtuals Ventures by Virtuals (VVC)

Kapitalizacja rynkowa $ 102.84K$ 102.84K $ 102.84K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 102.84K$ 102.84K $ 102.84K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Virtuals Ventures by Virtuals wynosi $ 102.84K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VVC w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 102.84K.