Informacje o cenie VIBE AI (VIBE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +4.88% Zmiana ceny (7D) -14.80% Zmiana ceny (7D) -14.80%

Aktualna cena VIBE AI (VIBE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VIBE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VIBE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VIBE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +4.88% w ciągu 24 godzin i o -14.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VIBE AI (VIBE)

Kapitalizacja rynkowa $ 203.03K$ 203.03K $ 203.03K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 226.45K$ 226.45K $ 226.45K Podaż w obiegu 896.58M 896.58M 896.58M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa VIBE AI wynosi $ 203.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VIBE w obiegu wynosi 896.58M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 226.45K.