GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena VIBE AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VIBE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VIBE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena VIBE AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen VIBE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VIBE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VIBE

Informacje o cenie VIBE

Czym jest VIBE

Biała księga VIBE

Oficjalna strona internetowa VIBE

Tokenomika VIBE

Prognoza cen VIBE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo VIBE AI

Cena VIBE AI (VIBE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 VIBE do USD:

$0.00022645
$0.00022645$0.00022645
+4.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
VIBE AI (VIBE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:49:47 (UTC+8)

Informacje o cenie VIBE AI (VIBE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+4.88%

-14.80%

-14.80%

Aktualna cena VIBE AI (VIBE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VIBE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VIBE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VIBE zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +4.88% w ciągu 24 godzin i o -14.80% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o VIBE AI (VIBE)

$ 203.03K
$ 203.03K$ 203.03K

--
----

$ 226.45K
$ 226.45K$ 226.45K

896.58M
896.58M 896.58M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa VIBE AI wynosi $ 203.03K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VIBE w obiegu wynosi 896.58M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 226.45K.

Historia ceny VIBE AI (VIBE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny VIBE AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny VIBE AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny VIBE AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny VIBE AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+4.88%
30 Dni$ 0+16.93%
60 dni$ 0+15.34%
90 dni$ 0--

Co to jest VIBE AI (VIBE)

VIBE AI is an Ethereum-based platform that provides AI agents with distinctive character-driven interfaces for Web3 users. The platform features specialized AI agents represented by memorable characters that can perform real-world tasks including web research, code execution, blockchain data analysis, browser automation, and smart contract interactions. Users access these AI capabilities through a token-gated system that combines professional-grade AI tools with an engaging, culturally-resonant user experience designed specifically for the crypto and Web3 ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny VIBE AI (w USD)

Jaka będzie wartość VIBE AI (VIBE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w VIBE AI (VIBE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla VIBE AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny VIBE AI!

VIBE na lokalne waluty

Tokenomika VIBE AI (VIBE)

Zrozumienie tokenomiki VIBE AI (VIBE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VIBEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące VIBE AI (VIBE)

Jaka jest dziś wartość VIBE AI (VIBE)?
Aktualna cena VIBE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VIBE do USD?
Aktualna cena VIBE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa VIBE AI?
Kapitalizacja rynkowa dla VIBE wynosi $ 203.03K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VIBE w obiegu?
W obiegu VIBE znajduje się 896.58M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VIBE?
VIBE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VIBE?
VIBE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VIBE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VIBE wynosi -- USD.
Czy w tym roku VIBE pójdzie wyżej?
VIBE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VIBE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:49:47 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe VIBE AI (VIBE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,116.36
$103,116.36$103,116.36

-0.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,373.78
$3,373.78$3,373.78

-0.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.64
$158.64$158.64

-1.17%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.68
$1,477.68$1,477.68

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,116.36
$103,116.36$103,116.36

-0.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,373.78
$3,373.78$3,373.78

-0.72%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3154
$2.3154$2.3154

+1.71%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.64
$158.64$158.64

-1.17%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0672
$1.0672$1.0672

-1.65%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.039300
$0.039300$0.039300

+3,830.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2168
$0.2168$0.2168

+333.60%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000584
$0.0000000584$0.0000000584

+286.75%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006246
$0.000006246$0.000006246

+230.82%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000002289
$0.000000000000000000000002289$0.000000000000000000000002289

+146.65%