Prognoza ceny VIBE AI (VIBE) (USD)

Sprawdź prognozy cen VIBE AI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość VIBE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę VIBE AI % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny VIBE AI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny VIBE AI (VIBE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy VIBE AI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny VIBE AI (VIBE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy VIBE AI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny VIBE AI (VIBE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VIBE na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny VIBE AI (VIBE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena VIBE na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny VIBE AI (VIBE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VIBE w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny VIBE AI (VIBE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena VIBE w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny VIBE AI (VIBE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena VIBE AI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny VIBE AI (VIBE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena VIBE AI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny VIBE AI (VIBE) na dziś Przewidywana cena dla VIBE w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny VIBE AI (VIBE) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny VIBE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa VIBE AI (VIBE) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla VIBE, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa VIBE AI (VIBE) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena VIBE wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen VIBE AI Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 202.22K$ 202.22K $ 202.22K Podaż w obiegu 896.58M 896.58M 896.58M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena VIBE to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto VIBE ma podaż w obiegu wynoszącą 896.58M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 202.22K. Zobacz na żywo cenę VIBE

Historyczna cena VIBE AI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami VIBE AI, cena VIBE AI wynosi 0USD. Podaż w obiegu VIBE AI (VIBE) wynosi 896.58M VIBE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $202,219 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 8.60% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -13.10% $ 0 $ 0.000291 $ 0.000179

30 Dni 30.86% $ 0 $ 0.000291 $ 0.000179 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin VIBE AI zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 8.60% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs VIBE AI osiągnął maksimum na poziomie $0.000291 i minimum na poziomie $0.000179 . Zanotowano zmianę ceny o -13.10% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał VIBE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana VIBE AI o 30.86% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny VIBE.

Jak działa moduł przewidywania ceny VIBE AI (VIBE)? Moduł predykcji ceny VIBE AI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu VIBE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania VIBE AI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów VIBE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę VIBE AI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość VIBE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę VIBE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał VIBE AI.

Dlaczego prognoaza ceny VIBE jest ważna?

Prognozy cen VIBE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

