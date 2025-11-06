GiełdaDEX+
Aktualna cena TAC to 0.004931 USD. Śledź aktualizacje cen TAC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TAC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TAC

Informacje o cenie TAC

Czym jest TAC

Biała księga TAC

Oficjalna strona internetowa TAC

Tokenomika TAC

Prognoza cen TAC

Historia TAC

Przewodnik zakupowy TAC

Przelicznik TAC-fiat

TAC na spot

USDT-M Futures TAC

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo TAC

Cena TAC(TAC)

Aktualna cena 1 TAC do USD:

$0.004931
$0.004931$0.004931
+4.29%1D
USD
TAC (TAC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:37:45 (UTC+8)

Informacje o cenie TAC (TAC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.004643
$ 0.004643$ 0.004643
Minimum 24h
$ 0.005168
$ 0.005168$ 0.005168
Maksimum 24h

$ 0.004643
$ 0.004643$ 0.004643

$ 0.005168
$ 0.005168$ 0.005168

--
----

--
----

-0.65%

+4.29%

+3.41%

+3.41%

Aktualna cena TAC (TAC) wynosi $ 0.004931. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TAC wahał się między $ 0.004643 a $ 0.005168, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TAC w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TAC zmieniły się o -0.65% w ciągu ostatniej godziny, o +4.29% w ciągu 24 godzin i o +3.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o TAC (TAC)

--
----

$ 58.39K
$ 58.39K$ 58.39K

$ 49.31M
$ 49.31M$ 49.31M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

TONCOIN

Obecna kapitalizacja rynkowa TAC wynosi --, przy $ 58.39K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TAC w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 49.31M.

Historia ceny TAC (TAC) – USD

Śledź zmiany ceny TAC dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00020284+4.29%
30 Dni$ -0.002476-33.43%
60 dni$ -0.004732-48.98%
90 dni$ -0.00576-53.88%
Dzisiejsza zmiana ceny TAC

DziśTAC odnotował zmianę $ +0.00020284 (+4.29%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny TAC

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.002476 (-33.43%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny TAC

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TAC o $ -0.004732(-48.98%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny TAC

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00576 (-53.88%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe TAC (TAC)?

Sprawdź teraz stronę historii cen TAC.

Co to jest TAC (TAC)

TAC is the first EVM-compatible blockchain purpose-built for the TON ecosystem and Telegram. It delivers full DeFi functionality from day one, with pre-deployed apps, Ethereum and BTC liquidity and seamless access via TON wallets. With over 100 million wallets and Telegram integration, TAC is the most distribution-ready EVM chain to date.

TAC jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w TAC. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TAC, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące TAC na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno TAC będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny TAC (w USD)

Jaka będzie wartość TAC (TAC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w TAC (TAC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla TAC.

Sprawdź teraz prognozę ceny TAC!

Tokenomika TAC (TAC)

Zrozumienie tokenomiki TAC (TAC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TACjuż teraz!

Jak kupić TAC (TAC)

Szukasz jak kupić TAC? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić TAC na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TAC na lokalne waluty

1 TAC(TAC) do VND
129.759265
1 TAC(TAC) do AUD
A$0.00754443
1 TAC(TAC) do GBP
0.00374756
1 TAC(TAC) do EUR
0.00424066
1 TAC(TAC) do USD
$0.004931
1 TAC(TAC) do MYR
RM0.02061158
1 TAC(TAC) do TRY
0.2075951
1 TAC(TAC) do JPY
¥0.754443
1 TAC(TAC) do ARS
ARS$7.15670547
1 TAC(TAC) do RUB
0.40108754
1 TAC(TAC) do INR
0.43698522
1 TAC(TAC) do IDR
Rp82.18330046
1 TAC(TAC) do PHP
0.29009073
1 TAC(TAC) do EGP
￡E.0.23377871
1 TAC(TAC) do BRL
R$0.02643016
1 TAC(TAC) do CAD
C$0.00695271
1 TAC(TAC) do BDT
0.60089166
1 TAC(TAC) do NGN
7.115433
1 TAC(TAC) do COP
$18.96536565
1 TAC(TAC) do ZAR
R.0.08575009
1 TAC(TAC) do UAH
0.20739786
1 TAC(TAC) do TZS
T.Sh.12.115467
1 TAC(TAC) do VES
Bs1.099613
1 TAC(TAC) do CLP
$4.654864
1 TAC(TAC) do PKR
Rs1.39369784
1 TAC(TAC) do KZT
2.58981051
1 TAC(TAC) do THB
฿0.16006026
1 TAC(TAC) do TWD
NT$0.15251583
1 TAC(TAC) do AED
د.إ0.01809677
1 TAC(TAC) do CHF
Fr0.0039448
1 TAC(TAC) do HKD
HK$0.03831387
1 TAC(TAC) do AMD
֏1.88635405
1 TAC(TAC) do MAD
.د.م0.04590761
1 TAC(TAC) do MXN
$0.0917166
1 TAC(TAC) do SAR
ريال0.01849125
1 TAC(TAC) do ETB
Br0.75602092
1 TAC(TAC) do KES
KSh0.63728244
1 TAC(TAC) do JOD
د.أ0.003496079
1 TAC(TAC) do PLN
0.01819539
1 TAC(TAC) do RON
лв0.02179502
1 TAC(TAC) do SEK
kr0.04709105
1 TAC(TAC) do BGN
лв0.0083827
1 TAC(TAC) do HUF
Ft1.65745703
1 TAC(TAC) do CZK
0.10443858
1 TAC(TAC) do KWD
د.ك0.001513817
1 TAC(TAC) do ILS
0.01602575
1 TAC(TAC) do BOB
Bs0.0340239
1 TAC(TAC) do AZN
0.0083827
1 TAC(TAC) do TJS
SM0.04561175
1 TAC(TAC) do GEL
0.01336301
1 TAC(TAC) do AOA
Kz4.51556325
1 TAC(TAC) do BHD
.د.ب0.001854056
1 TAC(TAC) do BMD
$0.004931
1 TAC(TAC) do DKK
kr0.03195288
1 TAC(TAC) do HNL
L0.12998116
1 TAC(TAC) do MUR
0.22692462
1 TAC(TAC) do NAD
$0.0857994
1 TAC(TAC) do NOK
kr0.0502962
1 TAC(TAC) do NZD
$0.00867856
1 TAC(TAC) do PAB
B/.0.004931
1 TAC(TAC) do PGK
K0.02095675
1 TAC(TAC) do QAR
ر.ق0.01794884
1 TAC(TAC) do RSD
дин.0.50227166
1 TAC(TAC) do UZS
soʻm58.70237156
1 TAC(TAC) do ALL
L0.41440124
1 TAC(TAC) do ANG
ƒ0.00882649
1 TAC(TAC) do AWG
ƒ0.0088758
1 TAC(TAC) do BBD
$0.009862
1 TAC(TAC) do BAM
KM0.0083827
1 TAC(TAC) do BIF
Fr14.541519
1 TAC(TAC) do BND
$0.0064103
1 TAC(TAC) do BSD
$0.004931
1 TAC(TAC) do JMD
$0.79364445
1 TAC(TAC) do KHR
19.80319186
1 TAC(TAC) do KMF
Fr2.100606
1 TAC(TAC) do LAK
107.19565003
1 TAC(TAC) do LKR
රු1.50193329
1 TAC(TAC) do MDL
L0.08407355
1 TAC(TAC) do MGA
Ar22.2116895
1 TAC(TAC) do MOP
P0.039448
1 TAC(TAC) do MVR
0.0759374
1 TAC(TAC) do MWK
MK8.56075841
1 TAC(TAC) do MZN
MT0.31533745
1 TAC(TAC) do NPR
रु0.69990614
1 TAC(TAC) do PYG
34.970652
1 TAC(TAC) do RWF
Fr7.164743
1 TAC(TAC) do SBD
$0.04053282
1 TAC(TAC) do SCR
0.06760401
1 TAC(TAC) do SRD
$0.19009005
1 TAC(TAC) do SVC
$0.04309694
1 TAC(TAC) do SZL
L0.08609526
1 TAC(TAC) do TMT
m0.0172585
1 TAC(TAC) do TND
د.ت0.014610553
1 TAC(TAC) do TTD
$0.03338287
1 TAC(TAC) do UGX
Sh17.238776
1 TAC(TAC) do XAF
Fr2.81067
1 TAC(TAC) do XCD
$0.0133137
1 TAC(TAC) do XOF
Fr2.81067
1 TAC(TAC) do XPF
Fr0.507893
1 TAC(TAC) do BWP
P0.06651919
1 TAC(TAC) do BZD
$0.00991131
1 TAC(TAC) do CVE
$0.47391841
1 TAC(TAC) do DJF
Fr0.872787
1 TAC(TAC) do DOP
$0.31647158
1 TAC(TAC) do DZD
د.ج0.64462963
1 TAC(TAC) do FJD
$0.01124268
1 TAC(TAC) do GNF
Fr42.875045
1 TAC(TAC) do GTQ
Q0.03777146
1 TAC(TAC) do GYD
$1.03136796
1 TAC(TAC) do ISK
kr0.626237

Zasoby TAC

Aby lepiej zrozumieć TAC, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa TAC
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące TAC

Jaka jest dziś wartość TAC (TAC)?
Aktualna cena TAC w USD wynosi 0.004931USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TAC do USD?
Aktualna cena TAC w USD wynosi $ 0.004931. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa TAC?
Kapitalizacja rynkowa dla TAC wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TAC w obiegu?
W obiegu TAC znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TAC?
TAC osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TAC?
TAC zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TAC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TAC wynosi $ 58.39K USD.
Czy w tym roku TAC pójdzie wyżej?
TAC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TAC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:37:45 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator TAC do USD

Kwota

TAC
TAC
USD
USD

1 TAC = 0.004931 USD

Handluj TAC

TAC/USDT
$0.004931
$0.004931$0.004931
+4.18%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

