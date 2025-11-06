Informacje o cenie USDu (USDU) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.999113 $ 0.999113 $ 0.999113 Minimum 24h $ 0.999895 $ 0.999895 $ 0.999895 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.999113$ 0.999113 $ 0.999113 Maksimum 24h $ 0.999895$ 0.999895 $ 0.999895 Historyczne maksimum $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 Najniższa cena $ 0.987204$ 0.987204 $ 0.987204 Zmiana ceny (1H) -0.02% Zmiana ceny (1D) -0.03% Zmiana ceny (7D) -0.02% Zmiana ceny (7D) -0.02%

Aktualna cena USDu (USDU) wynosi $0.999446. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs USDU wahał się między $ 0.999113 a $ 0.999895, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs USDU w historii to $ 1.018, a najniższy to $ 0.987204.

Pod względem krótkoterminowych wyniki USDU zmieniły się o -0.02% w ciągu ostatniej godziny, o -0.03% w ciągu 24 godzin i o -0.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o USDu (USDU)

Kapitalizacja rynkowa $ 22.34M$ 22.34M $ 22.34M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 22.34M$ 22.34M $ 22.34M Podaż w obiegu 22.36M 22.36M 22.36M Całkowita podaż 22,360,984.443281 22,360,984.443281 22,360,984.443281

Obecna kapitalizacja rynkowa USDu wynosi $ 22.34M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż USDU w obiegu wynosi 22.36M, przy całkowitej podaży 22360984.443281. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.34M.