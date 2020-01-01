Poznaj tokenomikę Unique Utility (UNQT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UNQT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Unique Utility (UNQT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena UNQT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Unique Utility (UNQT) Unique Utility Token (UNQT) is an ERC20 token made to work with borderless exchanges. The Unique Utility Token group's essential objective is to empower everybody in each edge of the world to utilize cryptographic forms of money by joining advanced resources and global marketplaces. Oficjalna strona internetowa: https://unique.finance/ Biała księga: https://unqt.gitbook.io/unique-utility-token/ Tokenomika i analiza cenowa Unique Utility (UNQT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Unique Utility (UNQT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.75K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 64.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 44.28K Historyczne maksimum: $ 0.220548 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00044279 Tokenomika Unique Utility (UNQT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Unique Utility (UNQT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNQT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNQT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUNQT tokenomikę, poznaj cenę tokena UNQTna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.