Tokenomika Unique Network (UNQ) Odkryj kluczowe informacje o Unique Network (UNQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Unique Network (UNQ) Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama Oficjalna strona internetowa: https://unique.network/ Biała księga: https://docs.unique.network/ Tokenomika i analiza cenowa Unique Network (UNQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Unique Network (UNQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 638.39K Całkowita podaż: $ 1.04B Podaż w obiegu: $ 193.41M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.44M Historyczne maksimum: $ 0.01608143 Historyczne minimum: $ 0.00152318 Aktualna cena: $ 0.00330075 Tokenomika Unique Network (UNQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Unique Network (UNQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UNQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UNQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.