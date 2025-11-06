GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Umbrella Network to 0 USD. Śledź aktualizacje cen UMB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UMB łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Umbrella Network to 0 USD. Śledź aktualizacje cen UMB do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe UMB łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o UMB

Informacje o cenie UMB

Czym jest UMB

Oficjalna strona internetowa UMB

Tokenomika UMB

Prognoza cen UMB

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Umbrella Network

Cena Umbrella Network (UMB)

Nienotowany

Aktualna cena 1 UMB do USD:

$0.00013127
$0.00013127$0.00013127
+1.90%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Umbrella Network (UMB) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:45:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Umbrella Network (UMB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 2.62
$ 2.62$ 2.62

$ 0
$ 0$ 0

-0.70%

+1.99%

-25.98%

-25.98%

Aktualna cena Umbrella Network (UMB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UMB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UMB w historii to $ 2.62, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UMB zmieniły się o -0.70% w ciągu ostatniej godziny, o +1.99% w ciągu 24 godzin i o -25.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Umbrella Network (UMB)

$ 56.32K
$ 56.32K$ 56.32K

--
----

$ 58.75K
$ 58.75K$ 58.75K

429.02M
429.02M 429.02M

447,532,308.6155464
447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

Obecna kapitalizacja rynkowa Umbrella Network wynosi $ 56.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UMB w obiegu wynosi 429.02M, przy całkowitej podaży 447532308.6155464. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 58.75K.

Historia ceny Umbrella Network (UMB) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Umbrella Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Umbrella Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Umbrella Network do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Umbrella Network do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.99%
30 Dni$ 0-73.23%
60 dni$ 0-52.47%
90 dni$ 0--

Co to jest Umbrella Network (UMB)

ERC20 Token for Umbrella Network's community owned, layer 2 oracle

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Umbrella Network (UMB)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Umbrella Network (w USD)

Jaka będzie wartość Umbrella Network (UMB) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Umbrella Network (UMB) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Umbrella Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Umbrella Network!

UMB na lokalne waluty

Tokenomika Umbrella Network (UMB)

Zrozumienie tokenomiki Umbrella Network (UMB) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena UMBjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Umbrella Network (UMB)

Jaka jest dziś wartość Umbrella Network (UMB)?
Aktualna cena UMB w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena UMB do USD?
Aktualna cena UMB w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Umbrella Network?
Kapitalizacja rynkowa dla UMB wynosi $ 56.32K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż UMB w obiegu?
W obiegu UMB znajduje się 429.02M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) UMB?
UMB osiąga ATH w wysokości 2.62 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla UMB?
UMB zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu UMB?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla UMB wynosi -- USD.
Czy w tym roku UMB pójdzie wyżej?
UMB może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny UMB, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:45:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Umbrella Network (UMB)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,132.37
$103,132.37$103,132.37

-0.57%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.82
$3,378.82$3,378.82

-0.57%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.97
$158.97$158.97

-0.96%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.68
$1,477.68$1,477.68

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,132.37
$103,132.37$103,132.37

-0.57%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.82
$3,378.82$3,378.82

-0.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3171
$2.3171$2.3171

+1.78%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.97
$158.97$158.97

-0.96%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0632
$1.0632$1.0632

-2.02%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.045000
$0.045000$0.045000

+4,400.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2155
$0.2155$0.2155

+331.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000590
$0.0000000590$0.0000000590

+290.72%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006256
$0.000006256$0.000006256

+231.35%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.25792
$0.25792$0.25792

+103.45%