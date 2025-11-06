Informacje o cenie Umbrella Network (UMB) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.70% Zmiana ceny (1D) +1.99% Zmiana ceny (7D) -25.98% Zmiana ceny (7D) -25.98%

Aktualna cena Umbrella Network (UMB) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs UMB wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs UMB w historii to $ 2.62, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki UMB zmieniły się o -0.70% w ciągu ostatniej godziny, o +1.99% w ciągu 24 godzin i o -25.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Umbrella Network (UMB)

Kapitalizacja rynkowa $ 56.32K$ 56.32K $ 56.32K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 58.75K$ 58.75K $ 58.75K Podaż w obiegu 429.02M 429.02M 429.02M Całkowita podaż 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

Obecna kapitalizacja rynkowa Umbrella Network wynosi $ 56.32K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż UMB w obiegu wynosi 429.02M, przy całkowitej podaży 447532308.6155464. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 58.75K.