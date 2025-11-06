Prognoza ceny Umbrella Network (UMB) (USD)

Sprawdź prognozy cen Umbrella Network na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość UMB w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Umbrella Network % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Umbrella Network na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Umbrella Network (UMB) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Umbrella Network może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000131. Prognoza ceny Umbrella Network (UMB) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Umbrella Network może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000137. Prognoza ceny Umbrella Network (UMB) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena UMB na 2027 rok wyniesie $ 0.000144 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Umbrella Network (UMB) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena UMB na 2028 rok wyniesie $ 0.000151 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Umbrella Network (UMB) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena UMB w 2029 roku wyniesie $ 0.000159 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Umbrella Network (UMB) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena UMB w 2030 roku wyniesie $ 0.000167 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Umbrella Network (UMB) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Umbrella Network może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000272. Prognoza ceny Umbrella Network (UMB) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Umbrella Network może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000444. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000131 0.00%

2026 $ 0.000137 5.00%

2027 $ 0.000144 10.25%

2028 $ 0.000151 15.76%

2029 $ 0.000159 21.55%

2030 $ 0.000167 27.63%

2031 $ 0.000175 34.01%

2032 $ 0.000184 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.000193 47.75%

2034 $ 0.000203 55.13%

2035 $ 0.000213 62.89%

2036 $ 0.000224 71.03%

2037 $ 0.000235 79.59%

2038 $ 0.000247 88.56%

2039 $ 0.000259 97.99%

2040 $ 0.000272 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Umbrella Network na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.000131 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.000131 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.000131 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000131 0.41% Prognoza ceny Umbrella Network (UMB) na dziś Przewidywana cena dla UMB w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000131 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Umbrella Network (UMB) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny UMB z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000131 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Umbrella Network (UMB) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla UMB, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000131 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Umbrella Network (UMB) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena UMB wynosi $0.000131 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Umbrella Network Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 56.21K$ 56.21K $ 56.21K Podaż w obiegu 429.02M 429.02M 429.02M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena UMB to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto UMB ma podaż w obiegu wynoszącą 429.02M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 56.21K. Zobacz na żywo cenę UMB

Historyczna cena Umbrella Network Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Umbrella Network, cena Umbrella Network wynosi 0.000131USD. Podaż w obiegu Umbrella Network (UMB) wynosi 429.02M UMB , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $56,205 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -1.27% $ 0 $ 0.000232 $ 0.000130

7 D -17.79% $ -0.000023 $ 0.000499 $ 0.000129

30 Dni -72.70% $ -0.000095 $ 0.000499 $ 0.000129 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Umbrella Network zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi -1.27% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Umbrella Network osiągnął maksimum na poziomie $0.000499 i minimum na poziomie $0.000129 . Zanotowano zmianę ceny o -17.79% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał UMB do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Umbrella Network o -72.70% , co odpowiada około $-0.000095 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny UMB.

Jak działa moduł przewidywania ceny Umbrella Network (UMB)? Moduł predykcji ceny Umbrella Network to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu UMB. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Umbrella Network na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów UMB, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Umbrella Network. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość UMB. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę UMB, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Umbrella Network.

Dlaczego prognoaza ceny UMB jest ważna?

Prognozy cen UMB są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w UMB? Według Twoich prognoz UMB osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny UMB na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Umbrella Network (UMB), przewidywana cena UMB osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 UMB w 2026 roku? Cena 1 Umbrella Network (UMB) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz UMB wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena UMB w 2027 roku? Umbrella Network (UMB) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 UMB do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa UMB w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Umbrella Network (UMB) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa UMB w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Umbrella Network (UMB) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 UMB w 2030 roku? Cena 1 Umbrella Network (UMB) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz UMB wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny UMB na 2040 rok? Umbrella Network (UMB) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 UMB do 2040 roku.