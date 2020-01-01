Poznaj tokenomikę Traxx (TRAXX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRAXX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Traxx (TRAXX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TRAXX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Traxx (TRAXX) The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx 'algo' (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange's) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat. Oficjalna strona internetowa: https://www.tokentraxx.com/ Biała księga: https://docs.tokentraxx.com/?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJhdWQiOiJhY2Nlc3NfcmVzb3VyY2UiLCJleHAiOjE2NDc1NzM4MDAsImciOiJOSmtiRXlhUHhMZjFnanFSIiwiaWF0IjoxNjQ3NTczNTAwLCJ1c2VySWQiOjcyMjU2MTEyfQ.qmpErjsDLzstNYaJIYMGjYNpaxFHPXWucj8vstRRvkE Tokenomika i analiza cenowa Traxx (TRAXX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Traxx (TRAXX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 91.24K $ 91.24K $ 91.24K Całkowita podaż: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Podaż w obiegu: $ 243.97M $ 243.97M $ 243.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 130.89K $ 130.89K $ 130.89K Historyczne maksimum: $ 3.32 $ 3.32 $ 3.32 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00038459 $ 0.00038459 $ 0.00038459 Dowiedz się więcej o cenie Traxx (TRAXX) Tokenomika Traxx (TRAXX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Traxx (TRAXX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRAXX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRAXX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRAXX tokenomikę, poznaj cenę tokena TRAXXna żywo! Prognoza ceny TRAXX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRAXX? 