GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Transfidelity to 0.340604 USD. Śledź aktualizacje cen FIDEL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FIDEL łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Transfidelity to 0.340604 USD. Śledź aktualizacje cen FIDEL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FIDEL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o FIDEL

Informacje o cenie FIDEL

Czym jest FIDEL

Oficjalna strona internetowa FIDEL

Tokenomika FIDEL

Prognoza cen FIDEL

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Transfidelity

Cena Transfidelity (FIDEL)

Nienotowany

Aktualna cena 1 FIDEL do USD:

$0.340604
$0.340604$0.340604
+2.30%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Transfidelity (FIDEL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:21:23 (UTC+8)

Informacje o cenie Transfidelity (FIDEL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.325418
$ 0.325418$ 0.325418
Minimum 24h
$ 0.342293
$ 0.342293$ 0.342293
Maksimum 24h

$ 0.325418
$ 0.325418$ 0.325418

$ 0.342293
$ 0.342293$ 0.342293

$ 0.8633
$ 0.8633$ 0.8633

$ 0.300764
$ 0.300764$ 0.300764

-0.10%

+2.37%

-15.23%

-15.23%

Aktualna cena Transfidelity (FIDEL) wynosi $0.340604. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FIDEL wahał się między $ 0.325418 a $ 0.342293, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FIDEL w historii to $ 0.8633, a najniższy to $ 0.300764.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FIDEL zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +2.37% w ciągu 24 godzin i o -15.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Transfidelity (FIDEL)

$ 340.33K
$ 340.33K$ 340.33K

--
----

$ 340.33K
$ 340.33K$ 340.33K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Transfidelity wynosi $ 340.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FIDEL w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 340.33K.

Historia ceny Transfidelity (FIDEL) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Transfidelity do USD wyniosła $ +0.00789496.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Transfidelity do USD wyniosła $ -0.1557068461.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Transfidelity do USD wyniosła $ -0.1788657382.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Transfidelity do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00789496+2.37%
30 Dni$ -0.1557068461-45.71%
60 dni$ -0.1788657382-52.51%
90 dni$ 0--

Co to jest Transfidelity (FIDEL)

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.

Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.

Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Transfidelity (FIDEL)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Transfidelity (w USD)

Jaka będzie wartość Transfidelity (FIDEL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Transfidelity (FIDEL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Transfidelity.

Sprawdź teraz prognozę ceny Transfidelity!

FIDEL na lokalne waluty

Tokenomika Transfidelity (FIDEL)

Zrozumienie tokenomiki Transfidelity (FIDEL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FIDELjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Transfidelity (FIDEL)

Jaka jest dziś wartość Transfidelity (FIDEL)?
Aktualna cena FIDEL w USD wynosi 0.340604USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FIDEL do USD?
Aktualna cena FIDEL w USD wynosi $ 0.340604. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Transfidelity?
Kapitalizacja rynkowa dla FIDEL wynosi $ 340.33K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FIDEL w obiegu?
W obiegu FIDEL znajduje się 1.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FIDEL?
FIDEL osiąga ATH w wysokości 0.8633 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FIDEL?
FIDEL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.300764 USD.
Jaki jest wolumen obrotu FIDEL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FIDEL wynosi -- USD.
Czy w tym roku FIDEL pójdzie wyżej?
FIDEL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FIDEL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:21:23 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Transfidelity (FIDEL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,778.04
$103,778.04$103,778.04

+0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,444.18
$3,444.18$3,444.18

+1.34%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.45
$162.45$162.45

+1.20%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.84
$1,477.84$1,477.84

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,778.04
$103,778.04$103,778.04

+0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,444.18
$3,444.18$3,444.18

+1.34%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3485
$2.3485$2.3485

+3.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.45
$162.45$162.45

+1.20%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1556
$1.1556$1.1556

+6.48%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03478
$0.03478$0.03478

+39.12%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00373
$0.00373$0.00373

-50.26%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010400
$0.000010400$0.000010400

+450.84%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2200
$0.2200$0.2200

+340.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000595
$0.0000000595$0.0000000595

+294.03%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4293
$1.4293$1.4293

+76.19%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01900
$0.01900$0.01900

+52.00%