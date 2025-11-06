Informacje o cenie Transfidelity (FIDEL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.325418 $ 0.325418 $ 0.325418 Minimum 24h $ 0.342293 $ 0.342293 $ 0.342293 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.325418$ 0.325418 $ 0.325418 Maksimum 24h $ 0.342293$ 0.342293 $ 0.342293 Historyczne maksimum $ 0.8633$ 0.8633 $ 0.8633 Najniższa cena $ 0.300764$ 0.300764 $ 0.300764 Zmiana ceny (1H) -0.10% Zmiana ceny (1D) +2.37% Zmiana ceny (7D) -15.23% Zmiana ceny (7D) -15.23%

Aktualna cena Transfidelity (FIDEL) wynosi $0.340604. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FIDEL wahał się między $ 0.325418 a $ 0.342293, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FIDEL w historii to $ 0.8633, a najniższy to $ 0.300764.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FIDEL zmieniły się o -0.10% w ciągu ostatniej godziny, o +2.37% w ciągu 24 godzin i o -15.23% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Transfidelity (FIDEL)

Kapitalizacja rynkowa $ 340.33K$ 340.33K $ 340.33K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 340.33K$ 340.33K $ 340.33K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Całkowita podaż 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Transfidelity wynosi $ 340.33K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FIDEL w obiegu wynosi 1.00M, przy całkowitej podaży 1000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 340.33K.