Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Transfidelity % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Transfidelity na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Transfidelity (FIDEL) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Transfidelity może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.333792. Prognoza ceny Transfidelity (FIDEL) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Transfidelity może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.350481. Prognoza ceny Transfidelity (FIDEL) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FIDEL na 2027 rok wyniesie $ 0.368005 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Transfidelity (FIDEL) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena FIDEL na 2028 rok wyniesie $ 0.386405 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Transfidelity (FIDEL) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FIDEL w 2029 roku wyniesie $ 0.405726 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Transfidelity (FIDEL) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena FIDEL w 2030 roku wyniesie $ 0.426012 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Transfidelity (FIDEL) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Transfidelity może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.693929. Prognoza ceny Transfidelity (FIDEL) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Transfidelity może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.1303. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.333792 0.00%

2026 $ 0.350481 5.00%

2027 $ 0.368005 10.25%

2028 $ 0.386405 15.76%

2029 $ 0.405726 21.55%

2030 $ 0.426012 27.63%

2031 $ 0.447313 34.01%

2032 $ 0.469678 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.493162 47.75%

2034 $ 0.517820 55.13%

2035 $ 0.543711 62.89%

2036 $ 0.570897 71.03%

2037 $ 0.599442 79.59%

2038 $ 0.629414 88.56%

2039 $ 0.660885 97.99%

2040 $ 0.693929 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Transfidelity na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.333792 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.333837 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.334112 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.335163 0.41% Prognoza ceny Transfidelity (FIDEL) na dziś Przewidywana cena dla FIDEL w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.333792 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Transfidelity (FIDEL) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny FIDEL z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.333837 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Transfidelity (FIDEL) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla FIDEL, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.334112 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Transfidelity (FIDEL) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena FIDEL wynosi $0.335163 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Transfidelity Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 333.90K$ 333.90K $ 333.90K Podaż w obiegu 1.00M 1.00M 1.00M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena FIDEL to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto FIDEL ma podaż w obiegu wynoszącą 1.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 333.90K. Zobacz na żywo cenę FIDEL

Historyczna cena Transfidelity Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Transfidelity, cena Transfidelity wynosi 0.333792USD. Podaż w obiegu Transfidelity (FIDEL) wynosi 1.00M FIDEL , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $333,904 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.77% $ -0.002598 $ 0.342293 $ 0.332452

7 D -13.96% $ -0.046624 $ 0.633001 $ 0.300763

30 Dni -46.86% $ -0.156420 $ 0.633001 $ 0.300763 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Transfidelity zanotował zmianę ceny o $-0.002598 , co stanowi -0.77% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Transfidelity osiągnął maksimum na poziomie $0.633001 i minimum na poziomie $0.300763 . Zanotowano zmianę ceny o -13.96% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał FIDEL do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Transfidelity o -46.86% , co odpowiada około $-0.156420 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny FIDEL.

Jak działa moduł przewidywania ceny Transfidelity (FIDEL)? Moduł predykcji ceny Transfidelity to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu FIDEL. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Transfidelity na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów FIDEL, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Transfidelity. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość FIDEL. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę FIDEL, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Transfidelity.

Dlaczego prognoaza ceny FIDEL jest ważna?

Prognozy cen FIDEL są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w FIDEL? Według Twoich prognoz FIDEL osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny FIDEL na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Transfidelity (FIDEL), przewidywana cena FIDEL osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 FIDEL w 2026 roku? Cena 1 Transfidelity (FIDEL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz FIDEL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena FIDEL w 2027 roku? Transfidelity (FIDEL) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FIDEL do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FIDEL w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Transfidelity (FIDEL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa FIDEL w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Transfidelity (FIDEL) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 FIDEL w 2030 roku? Cena 1 Transfidelity (FIDEL) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz FIDEL wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny FIDEL na 2040 rok? Transfidelity (FIDEL) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 FIDEL do 2040 roku.