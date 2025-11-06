GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Touch Grass to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TOUCHGRASS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TOUCHGRASS łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Touch Grass to 0 USD. Śledź aktualizacje cen TOUCHGRASS do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TOUCHGRASS łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TOUCHGRASS

Informacje o cenie TOUCHGRASS

Czym jest TOUCHGRASS

Oficjalna strona internetowa TOUCHGRASS

Tokenomika TOUCHGRASS

Prognoza cen TOUCHGRASS

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Touch Grass

Cena Touch Grass (TOUCHGRASS)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TOUCHGRASS do USD:

$0.00010081
$0.00010081$0.00010081
+2.60%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Touch Grass (TOUCHGRASS) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:42:08 (UTC+8)

Informacje o cenie Touch Grass (TOUCHGRASS) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

+2.67%

-14.41%

-14.41%

Aktualna cena Touch Grass (TOUCHGRASS) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TOUCHGRASS wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TOUCHGRASS w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TOUCHGRASS zmieniły się o -0.12% w ciągu ostatniej godziny, o +2.67% w ciągu 24 godzin i o -14.41% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Touch Grass (TOUCHGRASS)

$ 99.69K
$ 99.69K$ 99.69K

--
----

$ 99.69K
$ 99.69K$ 99.69K

986.49M
986.49M 986.49M

986,492,733.435949
986,492,733.435949 986,492,733.435949

Obecna kapitalizacja rynkowa Touch Grass wynosi $ 99.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TOUCHGRASS w obiegu wynosi 986.49M, przy całkowitej podaży 986492733.435949. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 99.69K.

Historia ceny Touch Grass (TOUCHGRASS) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Touch Grass do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Touch Grass do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Touch Grass do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Touch Grass do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.67%
30 Dni$ 0-9.08%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Touch Grass (TOUCHGRASS)

$TOUCHGRASS is a Solana-based memecoin built on conviction, not convenience. It's a movement for those who chose stillness over noise — the ones who stay indoors, watch the chart, and don't flinch. No sunlight. Just community, memes, and candle-lit A cult-born Solana memecoin for the ones who stayed inside.

$TOUCHGRASS rewards discipline, memes, and conviction.

Just bags, candles, and the promise of sunlight… after the pump.

🌱 Lock in. Touch grass. After the pump.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Touch Grass (TOUCHGRASS)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Touch Grass (w USD)

Jaka będzie wartość Touch Grass (TOUCHGRASS) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Touch Grass (TOUCHGRASS) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Touch Grass.

Sprawdź teraz prognozę ceny Touch Grass!

TOUCHGRASS na lokalne waluty

Tokenomika Touch Grass (TOUCHGRASS)

Zrozumienie tokenomiki Touch Grass (TOUCHGRASS) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TOUCHGRASSjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Touch Grass (TOUCHGRASS)

Jaka jest dziś wartość Touch Grass (TOUCHGRASS)?
Aktualna cena TOUCHGRASS w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TOUCHGRASS do USD?
Aktualna cena TOUCHGRASS w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Touch Grass?
Kapitalizacja rynkowa dla TOUCHGRASS wynosi $ 99.69K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TOUCHGRASS w obiegu?
W obiegu TOUCHGRASS znajduje się 986.49M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TOUCHGRASS?
TOUCHGRASS osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TOUCHGRASS?
TOUCHGRASS zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TOUCHGRASS?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TOUCHGRASS wynosi -- USD.
Czy w tym roku TOUCHGRASS pójdzie wyżej?
TOUCHGRASS może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TOUCHGRASS, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:42:08 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Touch Grass (TOUCHGRASS)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,215.34
$103,215.34$103,215.34

-0.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,384.19
$3,384.19$3,384.19

-0.42%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.29
$159.29$159.29

-0.76%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.72
$1,477.72$1,477.72

+0.11%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,215.34
$103,215.34$103,215.34

-0.49%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,384.19
$3,384.19$3,384.19

-0.42%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3238
$2.3238$2.3238

+2.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.29
$159.29$159.29

-0.76%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0665
$1.0665$1.0665

-1.72%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.037000
$0.037000$0.037000

+3,600.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2184
$0.2184$0.2184

+336.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006020
$0.000006020$0.000006020

+218.85%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000430
$0.0000000430$0.0000000430

+184.76%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.26698
$0.26698$0.26698

+110.60%