Prognoza ceny Touch Grass (TOUCHGRASS) (USD)

Sprawdź prognozy cen Touch Grass na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość TOUCHGRASS w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup TOUCHGRASS

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Touch Grass % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Touch Grass na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Touch Grass (TOUCHGRASS) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Touch Grass może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny Touch Grass (TOUCHGRASS) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Touch Grass może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny Touch Grass (TOUCHGRASS) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TOUCHGRASS na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Touch Grass (TOUCHGRASS) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TOUCHGRASS na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Touch Grass (TOUCHGRASS) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TOUCHGRASS w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Touch Grass (TOUCHGRASS) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TOUCHGRASS w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Touch Grass (TOUCHGRASS) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Touch Grass może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny Touch Grass (TOUCHGRASS) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Touch Grass może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Touch Grass na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny Touch Grass (TOUCHGRASS) na dziś Przewidywana cena dla TOUCHGRASS w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Touch Grass (TOUCHGRASS) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny TOUCHGRASS z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Touch Grass (TOUCHGRASS) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla TOUCHGRASS, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Touch Grass (TOUCHGRASS) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena TOUCHGRASS wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Touch Grass Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 99.07K$ 99.07K $ 99.07K Podaż w obiegu 986.49M 986.49M 986.49M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena TOUCHGRASS to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto TOUCHGRASS ma podaż w obiegu wynoszącą 986.49M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 99.07K. Zobacz na żywo cenę TOUCHGRASS

Historyczna cena Touch Grass Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Touch Grass, cena Touch Grass wynosi 0USD. Podaż w obiegu Touch Grass (TOUCHGRASS) wynosi 986.49M TOUCHGRASS , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $99,071 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.52% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -12.81% $ 0 $ 0.000114 $ 0.000094

30 Dni -8.67% $ 0 $ 0.000114 $ 0.000094 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Touch Grass zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.52% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Touch Grass osiągnął maksimum na poziomie $0.000114 i minimum na poziomie $0.000094 . Zanotowano zmianę ceny o -12.81% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał TOUCHGRASS do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Touch Grass o -8.67% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny TOUCHGRASS.

Jak działa moduł przewidywania ceny Touch Grass (TOUCHGRASS)? Moduł predykcji ceny Touch Grass to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu TOUCHGRASS. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Touch Grass na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów TOUCHGRASS, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Touch Grass. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość TOUCHGRASS. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę TOUCHGRASS, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Touch Grass.

Dlaczego prognoaza ceny TOUCHGRASS jest ważna?

Prognozy cen TOUCHGRASS są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w TOUCHGRASS? Według Twoich prognoz TOUCHGRASS osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny TOUCHGRASS na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Touch Grass (TOUCHGRASS), przewidywana cena TOUCHGRASS osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 TOUCHGRASS w 2026 roku? Cena 1 Touch Grass (TOUCHGRASS) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz TOUCHGRASS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena TOUCHGRASS w 2027 roku? Touch Grass (TOUCHGRASS) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TOUCHGRASS do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa TOUCHGRASS w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Touch Grass (TOUCHGRASS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa TOUCHGRASS w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Touch Grass (TOUCHGRASS) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 TOUCHGRASS w 2030 roku? Cena 1 Touch Grass (TOUCHGRASS) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz TOUCHGRASS wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny TOUCHGRASS na 2040 rok? Touch Grass (TOUCHGRASS) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TOUCHGRASS do 2040 roku. Zarejestruj się teraz