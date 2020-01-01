Tokenomika TOCO (TOCO)

Odkryj kluczowe informacje o TOCO (TOCO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o TOCO (TOCO)

When folks say "Toco is the token," they mean he's the ultimate superstar of the human-dog bond, strutting his stuff in a unique and inimitable style that’ll leave you in stitches!

Imagine the most epic dog lover turning their passion into a hilarious, real-life spectacle - Toco is the embodiment of that playful spirit!

With every wag of his tail and playful leap, Toco proves that he’s not just a dog, but a living, barking celebration of joy and connection!

Oficjalna strona internetowa:
https://toco.lol

Tokenomika i analiza cenowa TOCO (TOCO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TOCO (TOCO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 10.85K
$ 10.85K$ 10.85K
Całkowita podaż:
$ 866.32M
$ 866.32M$ 866.32M
Podaż w obiegu:
$ 866.32M
$ 866.32M$ 866.32M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 10.85K
$ 10.85K$ 10.85K
Historyczne maksimum:
$ 0.00862493
$ 0.00862493$ 0.00862493
Historyczne minimum:
$ 0.00000907
$ 0.00000907$ 0.00000907
Aktualna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika TOCO (TOCO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki TOCO (TOCO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TOCO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOCO.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTOCO tokenomikę, poznaj cenę tokena TOCOna żywo!

Prognoza ceny TOCO

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOCO? Nasza strona z prognozami cen TOCO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.