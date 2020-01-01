Poznaj tokenomikę tism (TISM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TISM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę tism (TISM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TISM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o tism (TISM) tism is a memecoin based on bonk ecosystem, on solana, of a orange lil character who always fails while doing normal tasks. originally was a concept built on SUI chain but abandoned a year ago. the main motto of him is "i got tism and ready to bonk" the project currently has a big team of artists / community managers behind. our current roadmap is focused into building an IP around tism, delivering both web3 and web2 products over the next months and beyond. Oficjalna strona internetowa: https://tism.life/ Kup TISM teraz! Tokenomika i analiza cenowa tism (TISM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla tism (TISM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.70K $ 27.70K $ 27.70K Całkowita podaż: $ 987.16M $ 987.16M $ 987.16M Podaż w obiegu: $ 987.16M $ 987.16M $ 987.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.70K $ 27.70K $ 27.70K Historyczne maksimum: $ 0.00158944 $ 0.00158944 $ 0.00158944 Historyczne minimum: $ 0.00002726 $ 0.00002726 $ 0.00002726 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie tism (TISM) Tokenomika tism (TISM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki tism (TISM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TISM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TISM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTISM tokenomikę, poznaj cenę tokena TISMna żywo! Prognoza ceny TISM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TISM? Nasza strona z prognozami cen TISM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TISM już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.