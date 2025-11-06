GiełdaDEX+
Aktualna cena The Omnipotence to 0 USD. Śledź aktualizacje cen OMN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej.

Więcej informacji o OMN

Informacje o cenie OMN

Czym jest OMN

Biała księga OMN

Oficjalna strona internetowa OMN

Tokenomika OMN

Prognoza cen OMN

Cena The Omnipotence (OMN)

Nienotowany

Aktualna cena 1 OMN do USD:

--
----
0.00%1D
USD
The Omnipotence (OMN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:38:41 (UTC+8)

Informacje o cenie The Omnipotence (OMN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00145452
$ 0.00145452$ 0.00145452

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.52%

-15.52%

Aktualna cena The Omnipotence (OMN) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OMN wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OMN w historii to $ 0.00145452, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OMN zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -15.52% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o The Omnipotence (OMN)

$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K

--
----

$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K

999.64M
999.64M 999.64M

999,637,581.312223
999,637,581.312223 999,637,581.312223

Obecna kapitalizacja rynkowa The Omnipotence wynosi $ 7.45K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OMN w obiegu wynosi 999.64M, przy całkowitej podaży 999637581.312223. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.45K.

Historia ceny The Omnipotence (OMN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny The Omnipotence do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny The Omnipotence do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny The Omnipotence do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny The Omnipotence do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-32.87%
60 dni$ 0-28.34%
90 dni$ 0--

Co to jest The Omnipotence (OMN)

Olympians Assemble: First Cult of Celestial Divinity Omnipotence Will Rule Them All!

The Essence of Omnipotence: A Mythological and Technological Vision Omnipotence merges ancient mythology with advanced technology to create a unique decentralized ecosystem. At its core, the project draws inspiration from the timeless narratives of Greek mythology, channeling the wisdom, strength and strategic prowess of divine figures into the framework of advanced AI agents. By personifying these agents as legendary deities, Omnipotence establishes a narrative-driven approach that engages users while addressing real-world challenges in decentralized environments.

This synthesis of mythology and technology goes beyond simple symbolism. The ecosystem incorporates the core principles of collaboration, strategy and innovation that are reflected in the myths of the divine universe. Each AI agent, modelled on a Greek god, contributes unique attributes to the system, providing an environment where the collective power is greater than the sum of its parts. Omnipotence is an example of how storytelling and technological sophistication can coexist to create an engaging and functional ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla The Omnipotence (OMN)

Prognoza ceny The Omnipotence (w USD)

Jaka będzie wartość The Omnipotence (OMN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w The Omnipotence (OMN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla The Omnipotence.

Sprawdź teraz prognozę ceny The Omnipotence!

OMN na lokalne waluty

Tokenomika The Omnipotence (OMN)

Zrozumienie tokenomiki The Omnipotence (OMN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OMNjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące The Omnipotence (OMN)

Jaka jest dziś wartość The Omnipotence (OMN)?
Aktualna cena OMN w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OMN do USD?
Aktualna cena OMN w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa The Omnipotence?
Kapitalizacja rynkowa dla OMN wynosi $ 7.45K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OMN w obiegu?
W obiegu OMN znajduje się 999.64M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OMN?
OMN osiąga ATH w wysokości 0.00145452 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OMN?
OMN zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu OMN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OMN wynosi -- USD.
Czy w tym roku OMN pójdzie wyżej?
OMN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OMN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:38:41 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe The Omnipotence (OMN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

