Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę The Omnipotence % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny The Omnipotence na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny The Omnipotence (OMN) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy The Omnipotence może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000007. Prognoza ceny The Omnipotence (OMN) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy The Omnipotence może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000007. Prognoza ceny The Omnipotence (OMN) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena OMN na 2027 rok wyniesie $ 0.000008 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny The Omnipotence (OMN) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena OMN na 2028 rok wyniesie $ 0.000008 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny The Omnipotence (OMN) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena OMN w 2029 roku wyniesie $ 0.000009 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny The Omnipotence (OMN) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena OMN w 2030 roku wyniesie $ 0.000009 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny The Omnipotence (OMN) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena The Omnipotence może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000015. Prognoza ceny The Omnipotence (OMN) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena The Omnipotence może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000025. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000007 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000007 0.41% Prognoza ceny The Omnipotence (OMN) na dziś Przewidywana cena dla OMN w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000007 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny The Omnipotence (OMN) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny OMN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000007 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa The Omnipotence (OMN) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla OMN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000007 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa The Omnipotence (OMN) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena OMN wynosi $0.000007 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen The Omnipotence Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 7.45K$ 7.45K $ 7.45K Podaż w obiegu 999.64M 999.64M 999.64M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena OMN to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto OMN ma podaż w obiegu wynoszącą 999.64M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 7.45K. Zobacz na żywo cenę OMN

Historyczna cena The Omnipotence Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami The Omnipotence, cena The Omnipotence wynosi 0.000007USD. Podaż w obiegu The Omnipotence (OMN) wynosi 999.64M OMN , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $7,448.87 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D -15.52% $ -0.000001 $ 0.000009 $ 0.000007

30 Dni -32.87% $ -0.000002 $ 0.000009 $ 0.000007 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin The Omnipotence zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs The Omnipotence osiągnął maksimum na poziomie $0.000009 i minimum na poziomie $0.000007 . Zanotowano zmianę ceny o -15.52% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał OMN do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana The Omnipotence o -32.87% , co odpowiada około $-0.000002 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny OMN.

Jak działa moduł przewidywania ceny The Omnipotence (OMN)? Moduł predykcji ceny The Omnipotence to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu OMN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania The Omnipotence na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów OMN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę The Omnipotence. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość OMN. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę OMN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał The Omnipotence.

Dlaczego prognoaza ceny OMN jest ważna?

Prognozy cen OMN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w OMN? Według Twoich prognoz OMN osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny OMN na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny The Omnipotence (OMN), przewidywana cena OMN osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 OMN w 2026 roku? Cena 1 The Omnipotence (OMN) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz OMN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena OMN w 2027 roku? The Omnipotence (OMN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 OMN do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa OMN w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, The Omnipotence (OMN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa OMN w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, The Omnipotence (OMN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 OMN w 2030 roku? Cena 1 The Omnipotence (OMN) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz OMN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny OMN na 2040 rok? The Omnipotence (OMN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 OMN do 2040 roku. Zarejestruj się teraz