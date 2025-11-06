Informacje o cenie THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00341605$ 0.00341605 $ 0.00341605 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.34% Zmiana ceny (1D) +4.41% Zmiana ceny (7D) -18.29% Zmiana ceny (7D) -18.29%

Aktualna cena THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs PUMPATHON wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs PUMPATHON w historii to $ 0.00341605, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki PUMPATHON zmieniły się o +0.34% w ciągu ostatniej godziny, o +4.41% w ciągu 24 godzin i o -18.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.72K$ 8.72K $ 8.72K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.72K$ 8.72K $ 8.72K Podaż w obiegu 999.30M 999.30M 999.30M Całkowita podaż 999,300,197.501497 999,300,197.501497 999,300,197.501497

Obecna kapitalizacja rynkowa THE LONGEST PUMPFUN STREAM wynosi $ 8.72K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż PUMPATHON w obiegu wynosi 999.30M, przy całkowitej podaży 999300197.501497. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.72K.