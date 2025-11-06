Informacje o cenie SULLY (SULLY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00134211$ 0.00134211 $ 0.00134211 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.30% Zmiana ceny (1D) +21.81% Zmiana ceny (7D) -15.49% Zmiana ceny (7D) -15.49%

Aktualna cena SULLY (SULLY) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SULLY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SULLY w historii to $ 0.00134211, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SULLY zmieniły się o -0.30% w ciągu ostatniej godziny, o +21.81% w ciągu 24 godzin i o -15.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SULLY (SULLY)

Kapitalizacja rynkowa $ 150.65K$ 150.65K $ 150.65K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 150.65K$ 150.65K $ 150.65K Podaż w obiegu 849.83M 849.83M 849.83M Całkowita podaż 849,834,087.446474 849,834,087.446474 849,834,087.446474

Obecna kapitalizacja rynkowa SULLY wynosi $ 150.65K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SULLY w obiegu wynosi 849.83M, przy całkowitej podaży 849834087.446474. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 150.65K.