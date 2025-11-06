Prognoza ceny SULLY (SULLY) (USD)

Sprawdź prognozy cen SULLY na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SULLY w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę SULLY % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny SULLY na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny SULLY (SULLY) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy SULLY może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.000174. Prognoza ceny SULLY (SULLY) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy SULLY może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.000183. Prognoza ceny SULLY (SULLY) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SULLY na 2027 rok wyniesie $ 0.000192 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny SULLY (SULLY) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SULLY na 2028 rok wyniesie $ 0.000202 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny SULLY (SULLY) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SULLY w 2029 roku wyniesie $ 0.000212 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny SULLY (SULLY) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SULLY w 2030 roku wyniesie $ 0.000223 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny SULLY (SULLY) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena SULLY może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000363. Prognoza ceny SULLY (SULLY) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena SULLY może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.000591. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.000174 0.00%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.000175 0.41% Prognoza ceny SULLY (SULLY) na dziś Przewidywana cena dla SULLY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.000174 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny SULLY (SULLY) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny SULLY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.000174 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa SULLY (SULLY) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla SULLY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.000174 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa SULLY (SULLY) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena SULLY wynosi $0.000175 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen SULLY Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 149.28K$ 149.28K $ 149.28K Podaż w obiegu 849.83M 849.83M 849.83M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SULLY to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto SULLY ma podaż w obiegu wynoszącą 849.83M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 149.28K. Zobacz na żywo cenę SULLY

Historyczna cena SULLY Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami SULLY, cena SULLY wynosi 0.000174USD. Podaż w obiegu SULLY (SULLY) wynosi 849.83M SULLY , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $149,284 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 16.01% $ 0 $ 0.000182 $ 0.000149

7 D -14.03% $ -0.000024 $ 0.000354 $ 0.000138

30 Dni -51.21% $ -0.000089 $ 0.000354 $ 0.000138 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin SULLY zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 16.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs SULLY osiągnął maksimum na poziomie $0.000354 i minimum na poziomie $0.000138 . Zanotowano zmianę ceny o -14.03% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SULLY do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana SULLY o -51.21% , co odpowiada około $-0.000089 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SULLY.

Jak działa moduł przewidywania ceny SULLY (SULLY)? Moduł predykcji ceny SULLY to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SULLY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania SULLY na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SULLY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę SULLY. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SULLY. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SULLY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał SULLY.

Dlaczego prognoaza ceny SULLY jest ważna?

Prognozy cen SULLY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w SULLY? Według Twoich prognoz SULLY osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny SULLY na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny SULLY (SULLY), przewidywana cena SULLY osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 SULLY w 2026 roku? Cena 1 SULLY (SULLY) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SULLY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena SULLY w 2027 roku? SULLY (SULLY) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SULLY do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SULLY w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SULLY (SULLY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa SULLY w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, SULLY (SULLY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 SULLY w 2030 roku? Cena 1 SULLY (SULLY) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz SULLY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny SULLY na 2040 rok? SULLY (SULLY) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 SULLY do 2040 roku.